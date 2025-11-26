Már bitcoinnal is lehet fizetni az egyik magyar művészeti aukción

Weiler Péter cím nélküli alkotása 550 ezer forintos forintos kikiáltási áron, vagyis 0.015 bitcoinért kerül a december 8-i árverésre.
Nem csak a fizetési lehetőség, hanem maga a mű is különleges, hiszen Weiler Péter Újratervezés című sorozatának darabja mesterséges intelligencia (AI) közreműködésével készült, ráadásul ez az első olyan alkotás, amely felkerült a Bitcoin blokkláncra, Ordinals formájában és ezzel egy digitális műfaj jelenik meg a hagyományos árverési térben.
Az a mű, amely a blokklánc részévé válik, egyedi és megmásíthatatlan lesz, tulajdonjoga pedig lekövethető. Metaadatai igazolják a mű hitelességét és a tulajdonos személyét. A technológia nem rontja és nem is nemesíti a művészetet, de biztonságos módon megőrzi. A legnagyobb nemzetközi aukciósházak, a Christie’s és a Sotheby’s esetében már megszokott a digitális művek kereskedelme, akár kriptovalutáért is, idehaza azonban eddig erre még nem voltpélda.
A Virág Judit Galéria december 8-án tartja a 80. Téli aukcióját a Budapest Kongresszusi Központban, ahol Weiler Péter alkotásán kívül több mint 200 tétel szerepel majd, köztük a magyar festészet ikonjainak művei. Az aukcióra kerülő műtárgyakból november 26. és december 7. között kiállítást rendeznek a galériában, amelyet az érdeklődők nyitvatartási időben ingyenesen megtekinthetnek.
