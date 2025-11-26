  • Megjelenítés
Újabb ASP-fertőzött területet találtak Magyarországon: öt területegységet érint a járvány
Portfolio
A Nébih laboratóriuma újabb, az afrikai sertéspestis (ASP) fertőzésében elhullott vaddisznó tetemet azonosított a Szentendrei-szigeten. A betegség emberre nem jelent veszélyt, de a gazdasági következmények súlyosak lehetnek – számolt be a hivatal.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma hétfőn mutatta ki az afrikai sertéspestist egy Tahitótfalu területén talált elhullott vaddisznóban.

A fertőzés következtében a Szentendrei-sziget szigorúan korlátozott besorolást kapott, holott már 2020 óta fertőzött területnek számított.

Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött terület kiterjesztését Pest megyében, amely összesen öt területegységet érint, köztük egy vadgazdálkodásra nem alkalmas és négy vadgazdálkodási területet.

A Nébih közleménye kiemeli, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi kockázatot.

A betegség jelentőségét elsősorban a gazdasági károk adják, mivel a fertőzött állományok leölése és a kereskedelmi korlátozások bevezetése komoly veszteségeket okoz az ágazatnak.

A hatóság felhívja az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására. Amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesíteniük kell az állategészségügyi szolgálatot.

Az idei év során már korábban is jelentettek sertéspestis-eseteket a régióban. Tavasszal Szlovákiában a házisertés-állományban is megjelent a kór, ami miatt több mint 18 ezer állatot kellett leölni az érintett gazdaságban.

