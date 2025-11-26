  • Megjelenítés
FONTOS Veszélyes változást mutat az influenzavírus, ezért ebben a szezonban is kemény influenzajárvány vár ránk - De megvan az eszköz a kezünkben!
Dupla terrorista merénylőt fogott az SZBU: rendkívül egyszerű okból állt orosz ügynöknek a tinédzser
Dupla terrorista merénylőt fogott az SZBU: rendkívül egyszerű okból állt orosz ügynöknek a tinédzser

Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és a rendőrség állítása szerint elfogtak egy, az ukrajnai Szumiból származó 16 éves orosz ügynököt, aki november 23-án kettős robbantásos merényletet követett el Dnyipróban - írja az Ukrinform.

Az SZBU közlése alapján Dnyipro egyik családi házas övezetében, egy vasúti pálya mellett hoztak működésbe két házi készítésű robbanószerkezetet. Az első robbantás egy 35 éves, kábítószerfüggő férfit ölt meg, akit az oroszok "rejtekhelyek" keresésének ürügyével csaltak oda.

A detonációt csalinak szánták a rendőrségnek.

Amikor az ukrán rendőrök és a tűzszerészek a helyszínre érkeztek, felrobbantották a második pokolgépet, amely súlyosan megsebesített egy rendőrt.

A hatóságok 24 órán belül elfogták a robbanószerkezeteket elhelyező ügynököt, közvetlenül azután, hogy Kijevbe érkezett. A fővárosban ideiglenesen húzta meg magát, és el akart rejtőzni.

Az iratok szerint az elkövető egy 16 éves fiatal, aki az északkelet-ukrajnai Szumiból menekült el a háború elől.

Az orosz szolgálatok a Telegramon figyeltek fel rá, ahol "könnyű pénzt" keresett. Rekrutálása után Dnyipróba küldték, ahol hotelszobát bérelt, és háztartási vásárlás ürügyével szerezte be az improvizált robbanószerkezetek alkatrészeit.

Felettesei utasításai alapján két, mobilról távirányítható eszközt készített, és tűzoltókészüléknek álcázta azokat. A kapott koordináták nyomán egy vasúti létesítmény közelében helyezte el a szerkezeteket, ahová kamerát is telepített, hogy az oroszok élőben követhessék a célpontok érkezését.

Az SZBU nyomozói közölték a feltehetőleg ukrán származású tinédzserrel a halálos kimenetelű terrorcselekmény miatt emelt vádakat.

Kiskorúként legfeljebb 15 év börtönre számíthat.

Az Ukrinform szerint az SZBU korábban egy 17 éves orosz ügynököt is leleplezett, aki a Kirovohradi térségben egy mobiltorony felgyújtásával próbálkozott.

Fórum

