Debrecenben nyitott Renault és Dacia kereskedést az AutoWallis

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését és szervizpontját az AutoWallis.

A közel egy hektáros, Balmazújvárosi úton található területen kialakított integrált autókereskedelmi és szolgáltató központban egy 600 négyzetméteres bemutatóterem és a hozzá kapcsolódó nyolc állásos szerviz, fényező- és karosszériaműhely is megtalálható, így teljes körű szolgáltatást tud biztosítani ügyfeleinek a kelet-magyarországi régióban.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, hogy a Renault és Dacia bemutatóterem és szervizpont nyitása a cívisvárosban jól illeszkedik az AutoWallis Csoport stratégiájába, mely az organikus növekedés mellett akvizíciókkal és üzletfejlesztésekkel kívánja tovább erősíteni jelenlétét a középkelet-európai régióban, így Magyarországon is. A most megnyitott debreceni kereskedelmi és szolgáltató pont tovább erősíti a vállalat kiskereskedelmi pozícióját a hazai autópiacon.

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy az AutoWallis 2020 óta Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron üzemeltet Renault és Dacia kereskedési pontokat, majd 2022-ben portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal együttműködésben megszerezte a Renault, Dacia és Alpine márkák kizárólagos magyar importőri jogát. Ezt követően 2024-ben nyílt meg a két cégcsoport első fővárosi Renault és Dacia márkakereskedése. Az AutoWallis kelet-magyarországi terjeszkedése nem újkeletű, a vállalat augusztusban jelentette be, hogy az év végéig megnyitja kapuit a vállalat debreceni BYD autókereskedése.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ