Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: 300 ezres éves termelési kapacitással terveznek

A kínai Great Wall Motor (GWM) Európában keresi első autógyárának helyszínét, miközben gyengülő regionális eladásait próbálja élénkíteni – közölte Parker Shi, a GWM International elnöke.
Shi a Reutersnek a vállalat észak-kínai, Hopej tartományban fekvő, Paoting városában lévő központjában nyilatkozott.
Elmondása szerint Spanyolország és Magyarország is a jelöltek között van, több más országgal együtt.
Ez az első érdemi frissítés a magántulajdonú GWM európai gyártási terveiről a 2023-as bejelentés óta, amikor Mu Feng elnök "nagy tervekről" beszélt, és jelezte, hogy megkezdődött az üzemhelyszínek kiválasztása.
A cég most először számolt be a 300 ezres éves európai gyártási célról.
Shi szerint a helyszínválasztást a munkaerő- és logisztikai költségek is bonyolítják, mert az első időszakban az alkatrészeket a célpiacra kell szállítani az összeszereléshez. Hozzátette: a vállalat figyelemmel kíséri az Európai Unió iparpolitikáját, különösen a befektetési környezet és a vámok alakulását.
Az Európai Bizottság a hírek szerint a belső piacra települő kínai cégek esetében pótvámokat vethet ki, ha azok nem kellő mértékben használják az európai ellátási láncokat.
Minden üzleti szabályozásnak működőképesnek kell lennie. Ellenkező esetben nehéz lesz számunkra, mert ez hosszú távú, hatalmas beruházás" – mondta a 2002 óta a nemzetközi területért dolgozó vezető.
Európában a GWM-nek nemcsak a hagyományos szereplőkkel, hanem agresszív kínai riválisokkal is versenyeznie kell, például a BYD-vel – amely már Magyarországon, Szeged mellett építi óriásüzemét.
A Reuters korábban arról írt, hogy a BYD Spanyolországot tartja a legesélyesebbnek harmadik európai üzeme helyszínéül, meglévő magyarországi és törökországi gyártólétesítményei mellett. A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet tengerentúli gyárakat.
A GWM európai eladásai visszaestek. Az elektromos márka, az Ora újautó-regisztrációi 41 százalékkal, 3706 darabra csökkentek tavaly Európában a JATO Dynamics adatai szerint. Eközben a vállalat összes tengerentúli értékesítése rekordszintre, 453 141 darabra nőtt. A cég 2030-ra évi 1 millió darabos tengerentúli értékesítést tűzött ki célul, ezért – ahogy Shi fogalmazott – "gyorsítjuk az európai stratégiát". "Mindennek fel kell gyorsulnia" – tette hozzá.
Shi szerint Európa minden hajtáslánc-kategóriában nagy potenciált kínál a kínai márkák számára. A tervezett GWM-üzem a hagyományos belső égésű motoros autóktól a tisztán elektromos modellekig széles palettát gyártana.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
A Fehér Ház szerint csak rosszabb helyzetben lesz Ukrajna.
Újabb elemző mondott ítéletet a Telekomról
Venni vagy nem venni?
Horvátország szigorít a boltokban
December 1-től 30 új termékre vonatkozik az árplafon.
Kereskedés a magyar piacon kezdőknek - díjmentes, interaktív előadás
Tőzsde kezdőknek – lépésről lépésre, érthetően
Kötelező biztosítás: jól jártak, akik már váltottak a kampányban
Jövő hétfőig kell dönteni.
Döntött a felügyelet: lazítják a bankok tőkeáttételi követelményét az USA-ban
A Trump-adminisztráció irányát követik.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!