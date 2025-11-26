Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: 300 ezres éves termelési kapacitással terveznek

A Great Wall Motor 2029-re évi 300 ezer autó európai gyártását tűzte ki célul; az első uniós üzem helyszíne Spanyolország vagy Magyarország lehet.

A kínai Great Wall Motor (GWM) Európában keresi első autógyárának helyszínét, miközben gyengülő regionális eladásait próbálja élénkíteni – közölte Parker Shi, a GWM International elnöke.

Shi a Reutersnek a vállalat észak-kínai, Hopej tartományban fekvő, Paoting városában lévő központjában nyilatkozott.

Elmondása szerint Spanyolország és Magyarország is a jelöltek között van, több más országgal együtt.

Ez az első érdemi frissítés a magántulajdonú GWM európai gyártási terveiről a 2023-as bejelentés óta, amikor Mu Feng elnök "nagy tervekről" beszélt, és jelezte, hogy megkezdődött az üzemhelyszínek kiválasztása.

A cég most először számolt be a 300 ezres éves európai gyártási célról.

Shi szerint a helyszínválasztást a munkaerő- és logisztikai költségek is bonyolítják, mert az első időszakban az alkatrészeket a célpiacra kell szállítani az összeszereléshez. Hozzátette: a vállalat figyelemmel kíséri az Európai Unió iparpolitikáját, különösen a befektetési környezet és a vámok alakulását.

Az Európai Bizottság a hírek szerint a belső piacra települő kínai cégek esetében pótvámokat vethet ki, ha azok nem kellő mértékben használják az európai ellátási láncokat.

Minden üzleti szabályozásnak működőképesnek kell lennie. Ellenkező esetben nehéz lesz számunkra, mert ez hosszú távú, hatalmas beruházás" – mondta a 2002 óta a nemzetközi területért dolgozó vezető.

Európában a GWM-nek nemcsak a hagyományos szereplőkkel, hanem agresszív kínai riválisokkal is versenyeznie kell, például a BYD-vel – amely már Magyarországon, Szeged mellett építi óriásüzemét.

A Reuters korábban arról írt, hogy a BYD Spanyolországot tartja a legesélyesebbnek harmadik európai üzeme helyszínéül, meglévő magyarországi és törökországi gyártólétesítményei mellett. A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet tengerentúli gyárakat.

A GWM európai eladásai visszaestek. Az elektromos márka, az Ora újautó-regisztrációi 41 százalékkal, 3706 darabra csökkentek tavaly Európában a JATO Dynamics adatai szerint. Eközben a vállalat összes tengerentúli értékesítése rekordszintre, 453 141 darabra nőtt. A cég 2030-ra évi 1 millió darabos tengerentúli értékesítést tűzött ki célul, ezért – ahogy Shi fogalmazott – "gyorsítjuk az európai stratégiát". "Mindennek fel kell gyorsulnia" – tette hozzá.

Shi szerint Európa minden hajtáslánc-kategóriában nagy potenciált kínál a kínai márkák számára. A tervezett GWM-üzem a hagyományos belső égésű motoros autóktól a tisztán elektromos modellekig széles palettát gyártana.

