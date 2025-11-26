Akkora a baj az egyik legnagyobb gazdaságban, hogy anime- és háziállat-termékekkel mentenék a növekedést

A világ második legnagyobb gazdaságában elfogadott intézkedéscsomag a vidéki térségekben
a fogyasztási cikkek iránti kereslet erősítését célozza, és támogatja az olyan szegmenseket is, mint a házi kedvencekkel kapcsolatos termékek, az anime és a trendi játékok.
Az új intézkedéseket szerdán a Kínai Kereskedelmi Minisztérium több más tárcával, a jegybankkal és a legfőbb piaci felügyelettel közösen jelentette be. A kormány a következő öt évben határozottabban kívánja ösztönözni a fogyasztást, mert a szűkülő beruházási mozgástér és a lassuló export sérülékenységeket tárt fel.
Októberben közölték, hogy növelik a lakosság jólétét szolgáló állami beruházások arányát, és a következő öt évben érdemben emelni kívánják a háztartások fogyasztásának GDP-n belüli részarányát.
A közlemény szerint összehangolják a hazai kereslet bővítését és a kínálati oldali strukturális reformok mélyítését, és 2030-ra folyamatosan növelnék a fogyasztás gazdasági növekedéshez való hozzájárulását.
A dokumentum az idősek és a gyermekek számára készülő termékek – például lábbelik és ruházat – kutatás-fejlesztésének erősítését sürgeti. Emellett ösztönzi az érdeklődésalapú fogyasztási termékek – így a házi kedvencekhez kapcsolódó cikkek, a trendi ruházat és a játékok – fejlesztését, valamint az otthoni szolgáltató robotok, az anime-termékek az okos háztartási gépek és a mesterségesintelligencia-alapú árucikkek terjesztését.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
A Fehér Ház szerint csak rosszabb helyzetben lesz Ukrajna.
Újabb elemző mondott ítéletet a Telekomról
Venni vagy nem venni?
Horvátország szigorít a boltokban
December 1-től 30 új termékre vonatkozik az árplafon.
Kereskedés a magyar piacon kezdőknek - díjmentes, interaktív előadás
Tőzsde kezdőknek – lépésről lépésre, érthetően
Kötelező biztosítás: jól jártak, akik már váltottak a kampányban
Jövő hétfőig kell dönteni.
Döntött a felügyelet: lazítják a bankok tőkeáttételi követelményét az USA-ban
A Trump-adminisztráció irányát követik.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.