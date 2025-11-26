Akkora a baj az egyik legnagyobb gazdaságban, hogy anime- és háziállat-termékekkel mentenék a növekedést

Kína átfogó programot hirdetett a belföldi fogyasztás élénkítésére, amely a következő öt évben a vidéki korszerűsítéstől az érdeklődésalapú szegmensek támogatásán át a digitális és okoseszköz-fejlesztésekig terjed – számolt be a Reuters.

A világ második legnagyobb gazdaságában elfogadott intézkedéscsomag a vidéki térségekben

a fogyasztási cikkek iránti kereslet erősítését célozza, és támogatja az olyan szegmenseket is, mint a házi kedvencekkel kapcsolatos termékek, az anime és a trendi játékok.

Az új intézkedéseket szerdán a Kínai Kereskedelmi Minisztérium több más tárcával, a jegybankkal és a legfőbb piaci felügyelettel közösen jelentette be. A kormány a következő öt évben határozottabban kívánja ösztönözni a fogyasztást, mert a szűkülő beruházási mozgástér és a lassuló export sérülékenységeket tárt fel.

Októberben közölték, hogy növelik a lakosság jólétét szolgáló állami beruházások arányát, és a következő öt évben érdemben emelni kívánják a háztartások fogyasztásának GDP-n belüli részarányát.

A közlemény szerint összehangolják a hazai kereslet bővítését és a kínálati oldali strukturális reformok mélyítését, és 2030-ra folyamatosan növelnék a fogyasztás gazdasági növekedéshez való hozzájárulását.

A dokumentum az idősek és a gyermekek számára készülő termékek – például lábbelik és ruházat – kutatás-fejlesztésének erősítését sürgeti. Emellett ösztönzi az érdeklődésalapú fogyasztási termékek – így a házi kedvencekhez kapcsolódó cikkek, a trendi ruházat és a játékok – fejlesztését, valamint az otthoni szolgáltató robotok, az anime-termékek az okos háztartási gépek és a mesterségesintelligencia-alapú árucikkek terjesztését.

Forrás: Reuters

