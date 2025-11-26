Új AI funkciót vezetünk be olvasóink támogatása érdekében

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a mai felgyorsult világban támogassuk olvasóinkat, elsősorban a pénzügyi, üzleti, gazdasági területeken. Ezúttal egy olyan funkciót fejlesztettünk, amely a gyorsabb információszerzést szolgálja. Ennek érdekében új funkció élesedett egyes Portfolio cikkekben, a GYORS ÖSSZEFOGLALÓ funkciója.

Az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük tartalmainkat: Signature előfizetőink egyre több unikális elemzést kapnak, podcastadásaink és csatornáink is egyre változatosabbak, és rendszeresen jelentkezünk videós adásainkkal is: például a befektetések világát aktuális fejlemények oldaláról feldolgozó Invest sorozatunk, és a legfontosabb geopolitikai eseményeket elemző Global Insight sorozatunk.

Mindezeken túlmenően technológiai fejlesztéseinkkel is igyekszünk megfelelni olvasóink elvárásainak, és

felvenni a versenyt a legújabb digitális megoldásokkal.

A legújabb innovációnk azt a célt szolgálja, hogy ebben a felgyorsult világban olvasóink még gyorsabban, rendkívül hatékonyan jussanak hozzá a legfontosabb információkhoz. Ennek érdekében bizonyos cikkeinknél megjelent egy GYORS ÖSSZEFOGLALÓ gomb, melyre kattintva a böngésző egy cikkre navigál, amely tulajdonképpen az eredeti írás rövidebb változata, összefoglalója. Így akiknek épp nincs idejük elolvasni a teljes eredeti írást, azok egy kattintással hozzájuthatnak annak lényeges információihoz.

Az olvasói igények kielégítése érdekében tehát létrehoztunk egy, a mesterséges intelligencia által generált összefoglalót az eredeti cikkünkből, a cikk fő állításainak gyors áttekintésére. Mindig a legnagyobb gondossággal járunk el, de szerkesztői kontroll mellett is maradhatnak ebben az AI-összefoglalóban pontatlanságok, tévedések. Fontos üzleti vagy egyéb döntések meghozatalához éppen ezért az AI összefoglaló nem elégséges. Az újságíró kollégánk által előállított és szerkesztett tartalom az eredeti cikkben érhető el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images