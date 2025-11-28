Leállt az egyik legfontosabb határidős tőzsde, nem frissül az S&P 500 sem

A tőzsdeüzemeltető közlése szerint
adatközpontjaiban fellépő hűtési probléma okozta a kimaradást.
A társaság jelezte, hogy a támogatási csapat a mielőbbi elhárításon dolgozik, és amint lehet, tájékoztatják az ügyfeleket a nyitás részleteiről.
Az incidens érintette az amerikai S&P 500- és Nasdaq-határidős kontraktusokat, valamint több devizapiaci instrumentumot is. Felfüggesztette a kereskedést az EBS devizaplatformon, továbbá megakasztotta a deviza-, nyersanyag-, állampapír- és részvényfedezetű határidős termékek forgalmát. Néhány referenciaindex frissítése is leállt, miután brókercégek több terméket ideiglenesen kivettek a kínálatból.
A CME közlése szerint a problémát a CyrusOne adatközpontjaiban jelentkező hűtési hiba okozta. Hozzátették, hogy a megoldás "rövid távon" várható, további részleteket azonban nem közöltek. A dallasi székhelyű, az Egyesült Államokban, Európában és Japánban több mint 55 adatközpontot üzemeltető CyrusOne nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.
A CME a világ legnagyobb tőzsdeüzemeltetője piaci kapitalizáció alapján, és saját megfogalmazása szerint a legszélesebb körű benchmark-termékkínálattal rendelkezik a kamatok, részvények, fémek, energia, kriptovaluták és mezőgazdaság területén.
Az LSEG adatai szerint pénteken GMT 07:20-ig nem frissültek többek között a WTI olaj, a 10 éves amerikai államkötvények, az S&P 500, a Nasdaq 100, a Nikkei, a pálmaolaj és az arany határidős árai. Az EBS devizaplatformon sem érkeztek új jegyzések olyan főbb devizapárokban, mint az euró/dollár és a dollár/jen.
Miközben a spot devizapiaci szereplők könnyebben találtak alternatív kereskedési helyszíneket, a leállás több brókert gyakorlatilag "vakon" hagyott. Sokan vonakodtak élő árak nélkül kontraktusokat kötni. Christopher Forbes, a CMC Markets ázsiai és közel-keleti régióért felelős vezetője elmondta,, hogy húsz éve nem látott ilyen kiterjedt tőzsdei kiesést. A CMC több nyersanyag-kontraktus kereskedését felfüggesztette, más termékeknél pedig alternatív áradatforrásra váltott, vagy saját belső adatokra és számításokra támaszkodva képezett árakat ügyfeleknek és más brókereknek is. "Most rengeteg fölösleges kockázatot vállalunk a jegyzés folytatásához" - mondta. "Tippem szerint a piacnak ez nem fog tetszeni, a nyitáskor némi volatilitásra számítok."
A mostani leállás több mint egy évtizeddel azután történt, hogy 2014 áprilisában technikai problémák miatt le kellett állítani bizonyos mezőgazdasági kontraktusok elektronikus kereskedését, ami akkor visszaterelte a forgalmat a parkettre. 2019-ben szintén volt többórás leállás a CME-n, a mostani már annál hosszabb, 2024-ben az LSEG-nél és a svájci tőzsdeüzemeltetőnél is előfordultak rövid, de zavaró kiesések.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
