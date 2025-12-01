Brutális leépítési hullám söpört végig a magyar gyárakon: ezrek vesztették el az állásukat

2024 szeptembere és 2025 szeptembere között markáns létszámcsökkenés volt megfigyelhető számos hazai nagyvállalatnál – derül ki az elemzésből.

A felmérés, amely a legnagyobb magyarországi cégek egy hónap alatti munkaerő-mozgásait vizsgálja, különösen a gyártószektor visszaesését emeli ki, ahol ezrek veszítették el a munkájukat.

A gyártóipar jelentős szereplői közül a gödi Samsung SDI akkugyár 744 fővel, a győri Audi 701 fővel, a tiszaújvárosi Jabil Circuit pedig 526 fővel csökkentette állományát. Hasonlóan jelentős leépítés történt a zalaegerszegi Flextronicsnál (506 fő), a veszprémi Aumoviónál (467 fő), az orosházi Linamarnál (421 fő) és a thyssenkruppnál (409 fő).

A székesfehérvári Harman Becker 329 fővel kevesebb munkavállalót foglalkoztatott idén szeptemberben, mint egy évvel korábban. A Robert Bosch négy cégének összesített létszámmérlege is több mint 600 fős csökkenést mutat. Száz főt meghaladó létszámleépítés volt tapasztalható a székesfehérvári Denso Gyártónál és a mosonszolnoki SMR Automotive Mirror Technology-nál is.

A termelő vállalatokat kiszolgáló szektorban is érezhető a visszaesés: a Prohuman munkaerő-kölcsönzőnél például 1000 fővel csökkent az állomány az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor pozitív tendenciák is megfigyelhetők: a rácalmási Hankook Tire 221 fővel, a tatabányai Grundfos pedig 194 fővel növelte létszámát. A WHC kölcsönzőcég szintén 400 fővel bővítette alkalmazotti állományát.

Kiemelkedő növekedést mutat a B+N Referencia, amely több mint 2000 új munkahelyet teremtett, valamint a debreceni BMW, amely a sorozatgyártás idei őszi indításával 881 fővel bővült. Az elemzés szerint figyelemre méltó még a nyíregyházi Lego közel 500 fős létszámnövekedése is.

