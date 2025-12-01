Brutális leépítési hullám söpört végig a magyar gyárakon: ezrek vesztették el az állásukat

2024 szeptembere és 2025 szeptembere között markáns létszámcsökkenés volt megfigyelhető számos hazai nagyvállalatnál – derül ki az elemzésből.
A felmérés, amely a legnagyobb magyarországi cégek egy hónap alatti munkaerő-mozgásait vizsgálja, különösen a gyártószektor visszaesését emeli ki, ahol ezrek veszítették el a munkájukat.
A gyártóipar jelentős szereplői közül a gödi Samsung SDI akkugyár 744 fővel, a győri Audi 701 fővel, a tiszaújvárosi Jabil Circuit pedig 526 fővel csökkentette állományát. Hasonlóan jelentős leépítés történt a zalaegerszegi Flextronicsnál (506 fő), a veszprémi Aumoviónál (467 fő), az orosházi Linamarnál (421 fő) és a thyssenkruppnál (409 fő).
A székesfehérvári Harman Becker 329 fővel kevesebb munkavállalót foglalkoztatott idén szeptemberben, mint egy évvel korábban. A Robert Bosch négy cégének összesített létszámmérlege is több mint 600 fős csökkenést mutat. Száz főt meghaladó létszámleépítés volt tapasztalható a székesfehérvári Denso Gyártónál és a mosonszolnoki SMR Automotive Mirror Technology-nál is.
A termelő vállalatokat kiszolgáló szektorban is érezhető a visszaesés: a Prohuman munkaerő-kölcsönzőnél például 1000 fővel csökkent az állomány az előző év azonos időszakához képest.
Ugyanakkor pozitív tendenciák is megfigyelhetők: a rácalmási Hankook Tire 221 fővel, a tatabányai Grundfos pedig 194 fővel növelte létszámát. A WHC kölcsönzőcég szintén 400 fővel bővítette alkalmazotti állományát.
Kiemelkedő növekedést mutat a B+N Referencia, amely több mint 2000 új munkahelyet teremtett, valamint a debreceni BMW, amely a sorozatgyártás idei őszi indításával 881 fővel bővült. Az elemzés szerint figyelemre méltó még a nyíregyházi Lego közel 500 fős létszámnövekedése is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Rendkívüli képességeket fejleszthetett ki egy Csernobilban burjánzó gombafaj
Értetlenül állnak előtte a szakértők.
Bejelentette a Garantiqa: meghosszabbítják a beruházó cégek díjmentességét
2026. június 30-ig él a kedvezmény.
Valami nagyon csúnyán elromlott a kriptopiacon - Hol lesz ennek a vége?
Mutatjuk, meddig eshet még a bitcoin.
Kőkeményen üzentek Brüsszelből Trumpnak: ezt nem lehet megtenni
Az Európai Bizottság embere meghúzta a vörös vonalat.
Megszólalt az ember, aki Zelenszkij helyébe léphet: atomfegyvert kérhet Kijev? – Egész Kelet-Európát felemésztő háború jöhet
Szerinte számos hátránya lehet egy elsietett békének.
Támadás érte a NATO egyik legerősebb tagállamának hajóját – Egyesek szerint az ukránok állnak a háttérben
Az ok egyértelmű: seftelt az oroszokkal.
Titkos tárgyalás történt, de úgy néz ki, még így sem sikerül elkerülni az újabb pusztító háborút
Nem sikerült egyezségre jutni.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az új személyi hitelek fele korábbi kölcsön kiváltására mehet. Mit nyerhetnek ezzel az adósok?
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok. Ezzel a lépéssel a kölcs
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!