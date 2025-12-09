Új vezérigazgatót nevez ki a BMW

A BMW felügyelőbizottsága 2026. május 14-i hatállyal Milan Nedeljkovicot nevezte ki a német autógyártó új vezérigazgatójának - írja a Reuters.

Az 56 éves Milan Nedeljkovic jelenleg a gyártásért felelős igazgatósági tag, és 1993 óta dolgozik a BMW-nél. A szerb származású vezető Németországban és a massachusettsi Cambridge-ben tanult, pályafutását gyakornokként kezdte, majd több németországi BMW-üzemben szerzett vezetői tapasztalatot, mielőtt 2019-ben az igazgatóság tagjává vált.

A jelenlegi vezérigazgató, a 61 éves Oliver Zipse a felügyelőbizottsággal kötött megállapodás alapján 2026. május 13-án, a tervezett éves közgyűlés napján távozik posztjáról. Megbízatását korábban 2026-ig hosszabbították meg, így

a vezetőváltás ütemezetten, a mandátum lejáratával összhangban történik.

A staféta átadására olyan időszakban kerül sor, amikor a prémium autógyártó komoly kihívásokkal néz szembe. A BMW-nek egyszerre kell megküzdenie az egyre erősebb kínai versenytársakkal és a magas amerikai vámokkal, ami arra késztette a vállalatot, hogy októberben csökkentse 2025-ös eredményvárakozásait.

A cég a növekedés új motorját a teljesen elektromos Neue Klasse sorozat első modelljétől várja, amely 2026-ban kerül piacra. Az új modellgeneráció bevezetése egybeesik Nedeljkovic vezérigazgatói megbízatásának kezdetével, így az új vezetőnek azonnal kulcsszerepe lesz a BMW elektromos átállásának felgyorsításában.

A BMW árfolyama nem mozdul jelentősen, 0,5 százalékos mínuszban áll a papír a német tőzsdén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ