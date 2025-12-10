Kiderült, melyik online bevásárló platform a legfenntarthatóbb a digitális karbonlábnyom szerint

Az egyes cégek között akár ötszörös különbség is lehet
Az online rendelés, a házhozszállítás akár több órát is megspórolhat a háztartásoknak a bevásárlásban, nem szabad azonban elfelejteni, hogy ahogy a közlekedésnek, úgy minden internetes tevékenységnek is van károsanyag-kibocsátása, és a karbonlábnyom mellett a szerverek energia-, illetve vízigénye sem elhanyagolható. A Carbon.Crane kutatásával arra hívja fel a figyelmet, hogy vállalati oldalról az optimalizálással a digitális karbonlábnyom is csökkenthető.
A mérés során a nyolc legnépszerűbb platform főoldalát, szezonális terméklistáját, illetve tíz különböző termék oldalát vizsgálták. A termékek kiválasztásában a szezonalitás, illetve a változatosság is szerepet játszott: a kutatásba egyaránt bevonták az alapélelmiszereket, illetve a prémium kategóriás termékeket is. Minden esetben ugyanazt a vásárlási útvonalat járták végig a mérés készítői, ez alapján összesítették, hogy a bevásárlás mekkora digitális karbonlábnyommal jár (szén-dioxid egyenértékesben megadva - gramm CO2e) az egyes platformokon:
- Kifli: 15,75 gramm
- Ecofamily: 20,81 gramm
- Auchan: 20,95 gramm
- Foodora: 30,77 gramm
- Wolt: 33,76 gramm
- GRoby Online: 34,36 gramm
- Aldi: 34,55 gramm
- Tesco: 73,00 gramm
A számokból kiolvasható, hogy
a Kifli oldalán keresztül majdnem öt (4,63) mintabevásárlást megrendelhetnénk, mielőtt annyi karbont bocsátunk ki, mint a Tesco platformján egyetlen vásárlással.
- írják a közleményben.
A weboldalaknak vízre és energiára is szükségük van, hiszen az online térben látható tartalmak kivétel nélkül fizikai szerverparkokon futnak, az ott található számítógépeket pedig üzemeltetni és hűteni kell. Ezért fontos kihangsúlyozni, hogy bár van némi eltérés, a weboldalak karbon-, energia- és vízlábnyoma szinte kéz a kézben jár: a legszennyezőbb oldalak energiából és vízből is kiemelkedően sokat fogyasztanak, a legjobban optimalizáltak pedig mindkettőt minimálisra szorítják. Annak ellenére, hogy a kibocsátások terén grammokról és mililiterekről van szó, ezek nem elhanyagolható mennyiségek a nagy számú online megrendelések miatt.
A startup megmérte, hogy ugyanaz a bevásárlás a Tesco oldalán háromszoros vízigénnyel (38.38 mililiter) jár az Ecofamilyhez képest (11,51 ml). A hatalmas eltérések okai minden mutatónál az optimalizálásban, illetve a háttérrendszerekben keresendőek. A közlemény alapján a Tesconál a háttérben futó scriptek felelősek a karbonkibocsátás 80%-ért, illetve a fő- szezonális oldalakon ebben az időszakban nagyméretű GIF-eket használnak, ami többszörösére növeli a környezeti terhelést az amúgy viszonylag jól optimalizált termékoldalak mellett is.
A főoldalak optimalizálása igazán fontos lenne, hiszen szinte minden felhasználó innen indítja a vásárlást. Ezzel szemben a Kifli, a Wolt és az Auchan példaként járhatnak az iparági szereplők előtt, ugyanis az optimalizálás terén ez a három weboldal volt a legkiemelkedőbb. Érdekesség, hogy a Tesco többi oldala is jól optimalizált és viszonylag kis lábnyomú: a 73 grammos kibocsátás vásárlási útvonalából a fő- és a szezonális oldal felelős 52 gramm kibocsátásért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
