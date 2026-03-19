PwC vezér: aki nem használ AI-t, az le is léphet a cégtől

Paul Griggs, aki 2024 májusa óta vezeti a PwC amerikai üzletágát, a Financial Timesnak adott interjújában nem köntörfalazott. Kijelentette:

aki azt hiszi, hogy lehetősége van kimaradni az AI-forradalomból, az nem lesz itt sokáig.

Griggs szerint a vezető munkatársaknak "paranoidnak kell lenniük az MI-elsőbbséget illetően". Ellenkező esetben olyanokkal fogják pótolni őket, akik nyitottabbak a technológiai változásokra.

A PwC csütörtökön indítja el a "PwC One" nevű mesterségesintelligencia-platformját, amelyen az ügyfelek hat automatizált szolgáltatáshoz férhetnek hozzá. A kínálatot a következő hónapokban tovább bővítik. A platform kedvező áron teszi elérhetővé a cég szaktudását a fúziós és felvásárlási (M&A) átvilágításoktól kezdve egészen az adózási szabályokig.

Az egyik eszköz például képes kiszúrni a vállalatok fenntarthatósági adataiban megbúvó anomáliákat és szokatlan mintázatokat. A platformon bizonyos szolgáltatások akár "PwC-s szakértő közreműködése nélkül" is igénybe vehetők lesznek.

Az árazási modell is átalakul. A hagyományos, óradíjas számlázás helyett a PwC előfizetéses vagy felhasználásalapú díjszabásra tér át egyes adó- és tanácsadói szolgáltatásoknál. Griggs szerint idővel egyre több szolgáltatás tér át az eredményalapú elszámolásra. Ezt az ügyfelek is örömmel fogadják majd, hiszen számukra elsősorban a végeredmény számít.

A váltás a Big Four, vagyis a négy nagy könyvvizsgáló és tanácsadó cég – a Deloitte, az EY, a KPMG és a PwC – hagyományos üzleti modelljét is fenyegeti. Ez a modell ugyanis jellemzően nagyszámú, viszonylag rutinfeladatokat végző junior munkatársra épül. A mesterséges intelligencia ígérete szerint azonban ennek a munkának a java automatizálható. Ez hosszabb távon arra is csábíthatja az ügyfeleket, hogy külső tanácsadók bevonása helyett házon belül oldják meg ezeket a feladatokat.

A PwC toborzási gyakorlata már most tükrözi az átalakulást. Bár a cég továbbra is folyamatosan bővíti a létszámát, a hagyományos könyvelők és tanácsadók helyett egyre nagyobb arányban vesz fel mérnököket és adatszakértőket. A vezető munkatársak bónuszát olyan mérőszámokhoz kötik, mint az egy szakemberre jutó árbevétel és a haszonkulcs. Emellett a vezetőket aszerint is értékelik, hogy mennyire sikeresen terelik át a szolgáltatásokat MI-alapú megoldásokra.

Griggs szerint az automatizálás és az önkiszolgáló szolgáltatások nemcsak a nyereséghányadot növelik, hanem a piacot is kiszélesítik. A belépési költségek csökkentésével ugyanis olyan ügyfelek számára is elérhetővé válik a PwC szaktudása, akik ezt korábban nem engedhették meg maguknak.

