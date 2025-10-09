Újra gyengül a forint

A dollár árfolyama csütörtökön szünetet tart az erősödésben, miután a hét korábbi részében közel egy éve nem látott teljesítményt nyújtott. Az amerikai fizetőeszköz erősödését elsősorban a gyenge jen támogatta, amely Japán kormánypártjának vezetőváltása miatt került nehéz helyzetbe, miután a konzervatív Szanae Takaicsit választották a Liberális Demokrata Párt élére.

Ez felerősítette a várakozásokat a nagymértékű költekezés és a laza monetáris politika visszatérésével kapcsolatban.

A jen legutóbb 152,55-ön állt a dollárral szemben, miután előző éjszaka nyolchónapos mélypontra, 153-as szintre süllyedt. A japán valuta a hét során több mint 3%-ot veszített értékéből, ami 2024 szeptembere óta a legrosszabb teljesítménye.

Az euró szintén nyomás alatt maradt

Ennek oka Franciaország mélyülő politikai válsága, amely Sébastien Lecornu miniszterelnök és kormányának váratlan lemondását követte. Emmanuel Macron elnök irodája szerint 48 órán belül új kormányfőt neveznek ki. Az euró legutóbb 0,13%-kal erősödött 1,1644 dolláros árfolyamon, megszakítva háromnapos veszteségsorozatát, bár a hét egészét tekintve még mindig több mint 0,8%-os csökkenést mutat.

Az új-zélandi dollár hat hónapos mélypontja közelében maradt, miután az új-zélandi jegybank 50 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, jelezve a gazdaság gyenge állapota miatti aggodalmakat.