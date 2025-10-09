  • Megjelenítés
Mi mozgatja ma a piacokat?
Mi mozgatja ma a piacokat?

Portfolio
Tegnap erős napot zártak a vezető amerikai részvényindexek, csakúgy mint az európai tőzsdék. Ezt követően csütörtök reggel többnyire emelkedés látható, Európában pedig mérsékelten optimista hangulatban indulhat a kereskedés.

Gazdasági események szempontjából az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos potenciális fejlemények mellett a Németországból érkező export és import adatokra, valamint Jerome Powell Fed-elnök beszédére ajánlott figyelni.
Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC

A brit HSBC 13,63 milliárd dollár értékű ajánlatot tett a többségi tulajdonában álló hongkongi Hang Seng Bank kisebbségi részvénycsomagjára - írja a Reuters. A tranzakció az elmúlt évtized legnagyobb bankvásárlása lesz a pénzügyi központban.

Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC
Fontos adatokra figyel a piac

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,64 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,08 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,52 százalékot emelkedhet, a CAC 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma német export és import adatok érkeznek, illetve amerikai munkanélküli segélykérelmek száma (ha közzéteszik őket). Aznap tart beszédet az amerikai jegybank elnöke is, akinek a szavait a befektetők árgus szemekkel fogják figyelni, miután az ADP foglalkoztatottsági adat negatív tartományba került, megerősítve ezzel azokat a félelmeket, hogy az amerikai munkaerőpiaci helyzet a vártnál gyorsabban romlik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 53,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 601,78 0,0% 0,3% 2,4% 9,5% 10,7% 63,9%
S&P 500 6 753,72 0,6% 0,6% 4,0% 14,8% 17,4% 95,9%
Nasdaq 25 136,62 1,2% 1,4% 5,8% 19,6% 25,0% 117,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 734,99 -0,5% 7,1% 9,4% 19,7% 22,6% 101,9%
Hang Seng 26 829,46 -0,5% -0,1% 4,7% 33,7% 28,2% 10,9%
CSI 300 4 640,7 0,0% 0,0% 3,9% 17,9% 9,0% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 597,13 0,9% 2,0% 3,3% 23,5% 29,0% 88,6%
CAC 8 060,13 1,1% 1,2% 4,2% 9,2% 7,2% 64,1%
FTSE 9 548,87 0,7% 1,1% 3,6% 16,8% 16,6% 59,7%
FTSE MIB 43 484,24 1,0% 0,9% 4,2% 27,2% 28,9% 122,1%
IBEX 15 678,3 1,0% 0,9% 4,5% 35,2% 33,6% 124,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 811,1 0,5% 2,7% -1,1% 28,3% 37,3% 202,1%
ATX 4 702,68 0,0% 0,1% 1,2% 28,4% 31,5% 112,5%
PX 2 358,47 0,0% 0,3% 3,2% 34,0% 48,0% 169,6%
Magyar blue chipek              
OTP 30 000 1,2% 3,6% 0,2% 38,3% 60,8% 200,2%
Mol 2 764 -0,6% 0,5% -4,0% 1,2% 3,0% 65,5%
Richter 10 290 0,5% 4,6% -0,9% -1,1% -7,4% 56,3%
Magyar Telekom 1 800 -0,1% -0,6% -4,4% 41,3% 71,8% 395,9%
Nyersanyagok              
WTI 63,37 1,4% 1,2% 1,2% -12,5% -14,7% 54,4%
Brent 66,31 1,3% 1,4% 0,4% -11,3% -14,1% 52,7%
Arany 4 039,47 1,3% 4,4% 10,8% 53,9% 54,6% 113,8%
Devizák              
EURHUF 391,5 -0,4% 0,7% -0,5% -4,8% -2,0% 9,6%
USDHUF 336,8901 -0,1% 1,7% 0,6% -15,2% -7,5% 10,8%
GBPHUF 451,2600 -0,3% 0,9% -0,3% -9,3% -5,4% 14,8%
EURUSD 1,1621 -0,4% -1,1% -1,1% 12,2% 5,9% -1,1%
USDJPY 151,1800 0,0% 2,9% 2,3% -3,8% 1,9% 42,6%
GBPUSD 1,3421 -0,1% -0,6% -0,8% 7,2% 2,5% 3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 123 345 1,6% 3,9% 10,0% 30,7% 98,5% 1 029,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 0,0% 0,7% 2,1% -10,1% 2,4% 436,7%
10 éves német állampapírhozam 2,64 -1,2% -1,3% 1,6% 11,6% 17,4% -606,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,0% -0,3% -3,9% 3,8% 5,0% 192,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
