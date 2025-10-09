Mi mozgatja ma a piacokat?

Gazdasági események szempontjából az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos potenciális fejlemények mellett a Németországból érkező export és import adatokra, valamint Jerome Powell Fed-elnök beszédére ajánlott figyelni.
Az évtized legnagyobb bankvásárlására készül az HSBC
A brit HSBC 13,63 milliárd dollár értékű ajánlatot tett a többségi tulajdonában álló hongkongi Hang Seng Bank kisebbségi részvénycsomagjára - írja a Reuters. A tranzakció az elmúlt évtized legnagyobb bankvásárlása lesz a pénzügyi központban.
Fontos adatokra figyel a piac
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,64 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,08 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,52 százalékot emelkedhet, a CAC 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,06 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma német export és import adatok érkeznek, illetve amerikai munkanélküli segélykérelmek száma (ha közzéteszik őket). Aznap tart beszédet az amerikai jegybank elnöke is, akinek a szavait a befektetők árgus szemekkel fogják figyelni, miután az ADP foglalkoztatottsági adat negatív tartományba került, megerősítve ezzel azokat a félelmeket, hogy az amerikai munkaerőpiaci helyzet a vártnál gyorsabban romlik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 53,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 601,78
|0,0%
|0,3%
|2,4%
|9,5%
|10,7%
|63,9%
|S&P 500
|6 753,72
|0,6%
|0,6%
|4,0%
|14,8%
|17,4%
|95,9%
|Nasdaq
|25 136,62
|1,2%
|1,4%
|5,8%
|19,6%
|25,0%
|117,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 734,99
|-0,5%
|7,1%
|9,4%
|19,7%
|22,6%
|101,9%
|Hang Seng
|26 829,46
|-0,5%
|-0,1%
|4,7%
|33,7%
|28,2%
|10,9%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|0,0%
|3,9%
|17,9%
|9,0%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 597,13
|0,9%
|2,0%
|3,3%
|23,5%
|29,0%
|88,6%
|CAC
|8 060,13
|1,1%
|1,2%
|4,2%
|9,2%
|7,2%
|64,1%
|FTSE
|9 548,87
|0,7%
|1,1%
|3,6%
|16,8%
|16,6%
|59,7%
|FTSE MIB
|43 484,24
|1,0%
|0,9%
|4,2%
|27,2%
|28,9%
|122,1%
|IBEX
|15 678,3
|1,0%
|0,9%
|4,5%
|35,2%
|33,6%
|124,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 811,1
|0,5%
|2,7%
|-1,1%
|28,3%
|37,3%
|202,1%
|ATX
|4 702,68
|0,0%
|0,1%
|1,2%
|28,4%
|31,5%
|112,5%
|PX
|2 358,47
|0,0%
|0,3%
|3,2%
|34,0%
|48,0%
|169,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 000
|1,2%
|3,6%
|0,2%
|38,3%
|60,8%
|200,2%
|Mol
|2 764
|-0,6%
|0,5%
|-4,0%
|1,2%
|3,0%
|65,5%
|Richter
|10 290
|0,5%
|4,6%
|-0,9%
|-1,1%
|-7,4%
|56,3%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,1%
|-0,6%
|-4,4%
|41,3%
|71,8%
|395,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,37
|1,4%
|1,2%
|1,2%
|-12,5%
|-14,7%
|54,4%
|Brent
|66,31
|1,3%
|1,4%
|0,4%
|-11,3%
|-14,1%
|52,7%
|Arany
|4 039,47
|1,3%
|4,4%
|10,8%
|53,9%
|54,6%
|113,8%
|Devizák
|EURHUF
|391,5
|-0,4%
|0,7%
|-0,5%
|-4,8%
|-2,0%
|9,6%
|USDHUF
|336,8901
|-0,1%
|1,7%
|0,6%
|-15,2%
|-7,5%
|10,8%
|GBPHUF
|451,2600
|-0,3%
|0,9%
|-0,3%
|-9,3%
|-5,4%
|14,8%
|EURUSD
|1,1621
|-0,4%
|-1,1%
|-1,1%
|12,2%
|5,9%
|-1,1%
|USDJPY
|151,1800
|0,0%
|2,9%
|2,3%
|-3,8%
|1,9%
|42,6%
|GBPUSD
|1,3421
|-0,1%
|-0,6%
|-0,8%
|7,2%
|2,5%
|3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|123 345
|1,6%
|3,9%
|10,0%
|30,7%
|98,5%
|1 029,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|0,0%
|0,7%
|2,1%
|-10,1%
|2,4%
|436,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,64
|-1,2%
|-1,3%
|1,6%
|11,6%
|17,4%
|-606,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|0,0%
|-0,3%
|-3,9%
|3,8%
|5,0%
|192,3%
