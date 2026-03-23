Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira

Már korán reggel gyengült a forint: az euróval szemben 395 környékére ugrott a kurzus. Ez nem meglepő azok után, hogy a hétvégén is szakadatlanok voltak a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az eszkalációra utal, hogy Irán további fenyegetéssekkel reagált. A 395-ös EURHUF azt is jelenti, hogy

a háború kitörése óta ennél gyengébb árfolyamot csak egyetlen napon láttunk, két hete, amikor 400-ig szaladt a kurzus.

A dollárral szemben szintén gyengül a forint, ma reggel 342 fölé szúrt az árfolyam.

A fenti árfolyammozgásokkal párhuzamosan természetesen a dollár erősödése, a befektetői magatartás óvatosabbá válása is megfigyelhető. Az EURUSD újra az 1,15-ös szint felé vette az irányt.

A befektetői hangulat romlását mutatja az ázsiai tőzsdék mai esése: Nikkei 3,92 százalékkal, a Hang Seng 4,06 százalékkal került lejjebb. Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,82 százalékot eshet, a CAC 1,55 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images