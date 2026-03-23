FONTOS Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!
Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira
Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira

Donald Trump amerikai elnök hétfőn meghosszabbította az eredetileg 48 órás ultimátumát Iránnak, miután elmondása szerint az utóbbi napokban pozitív tárgyalások zajlottak a két ország között. A hírre nagyot fordultak a piacok, a forint 390-ig erősödött hirtelen.
Kifulladóban az első lendület

A hirtelen forinterősödés után nagy a csapkodás a piacon, már újra 392 felett jár az euró jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!

Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes tárgyalásokat folytatott.

Ugrik a forint

Hirtelen 390-ig ugrott a forint az euróval szemben, ez 0,75%-os erősödés péntekhez képest a nap elején látott szintnél pedig már több mint egy százalékkal alacsonyabb. A hirtelen szárnyalás oka, hogy

Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnak adott ultimátumot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A bejelentés után a dollár ereje is hirtelen elillant, ugyanoda ugrott vissza az eurval szembeni jegyzés, ahol péntek este járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!

A hétvégén sem enyhültek az iráni feszültségek, miután Donald Trump vasárnap virradóra 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. Ennek hatására nagy esést láthattunk ma reggel ázsiában és Európában is lefelé vették az irányt a tőzsdék, kora délután azonban az elnök bejelentette, hogy az elmúlt napokban eredményes tárgyalásokat folytatott Iránnal, ez pedig hozott némi enyhülést a piacokra.

Megkarcolta, de képtelen volt átmenni a forint a 394-en

A korábbi 395 feletti szintekről viszonylag képes volt erősödni a forint, és így 394,17-ig is lement egy időre és jelenleg is 394,5 alatt mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is volt erősödés, itt 343 és 343,5 közötti sávban mozog jelenleg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Európai bérrobbanás és háborús infláció szoríthatja sarokba az EKB-t

2026 második felében várhatóan gyorsuló béremelkedés és újra erősödő inflációs nyomás között kellhet lavíroznia az Európai Központi Banknak. A közel-keleti konfliktus okozta energiaár-sokk mellett a bérdinamika is egyre komolyabb kamatemelési kockázatot jelenthet - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Leszúrás volt, de megkapaszkodás helyett új mélypont várt a forintra

Ugyan egy pillanatra 394,5-re is sikerült leszúrnia a forintnak, gyorsan visszaesett a kisebb lélektani határérték fölé, és 395,5-re is felpattant, és jelenleg ismét 395 körül mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 344,15 az új napon belüli mélypont, de jelenleg már 343,7 körül mozog a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Mélypontjára került a forint, átszakította a határértéket

Kisebb stabilizációs kísérlet után ismét hatalmasat zuhant a forint, így elérte hétfői mélypontját 395,55-ön az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel párhuzamosan a dollárral szemben éppen csak egy ezreddel maradt el 344-es szinttől.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az dollár eközben érdemi erősödésbe kezdett az euróval szemben, ahol a rellei 1,154-es szintről egészen 1,149-ig húzta fel magát az amerikai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Gyorsan elbukta erősödését a forint

Bár úgy látszott sikerül visszakorrigálnia a forintnak a hirtelen reggeli gyengülések után, most ismét több mint egy egységnyit esett vissza, és jelenleg a 394,1 és 394,4 környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben eközben 342,35-nél állt meg a forint újbóli gyengülése és egy kisebb visszapattanás után újra ehhez a szinthez közelít.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Visszakapaszkodott a forint a reggeli beesés után

Az euróval szemben egészen 393,2-ig sikerült erősödnie a magyar devizának, így egyelőre sikeresen visszakorrigált induló pontjára a 394,5 körüli szintekhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben egy kevésbé éles, de hasonló erősödést produkált. Itt jelenleg 340,7 és 341 közötti sávban mozog a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagy leszúrást produkált a forint

Némi 395 körüli oldalazás után újabb hirtelen erősödésbe kezdett az euróval szemben a magyar deviza, ami egészen 393,9 alá került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hasonlóan a dollárral szemben is több mint egy egységet sikerült erősödnie, így már ismét 341,5 alatt mozog a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Erős kísérlet után hirtelen visszagyengülés

Két leszúrás után visszaszédülni látszik a forint a reggeli gyengülés szintjére. Bár az iménti percekben az euróval szemben 393,6-ig leszúrt a forint, amely újra a hétvégi szint közelébe helyezte, néhány perc alatt újra 394,7 környékére gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben némileg 341,27-ig sikerült erősödnie a magyar devizának, majd visszaesett 342,5-ig, de már látszik az újabb kísérlet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Próbál visszakapaszkodni a forint

Bár az újabb háborús eszkalációtól a reggeli órákban 395 környékére gyengült a forint az euróval szemben, nyolc órára hirtelen leszúrt 394-ig, ahol egyelőre egy 0,2 egységnyi sávban mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben hasonlóan közel 1 egységet ugrott vissza a reggeli gyengüléshez képest, így most 341,7-341,9 környékén áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Beleszédül a forint az iráni háborúba

Már korán reggel gyengült a forint: az euróval szemben 395 környékére ugrott a kurzus. Ez nem meglepő azok után, hogy a hétvégén is szakadatlanok voltak a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az eszkalációra utal, hogy Irán további fenyegetéssekkel reagált. A 395-ös EURHUF azt is jelenti, hogy

a háború kitörése óta ennél gyengébb árfolyamot csak egyetlen napon láttunk, két hete, amikor 400-ig szaladt a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben szintén gyengül a forint, ma reggel 342 fölé szúrt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A fenti árfolyammozgásokkal párhuzamosan természetesen a dollár erősödése, a befektetői magatartás óvatosabbá válása is megfigyelhető. Az EURUSD újra az 1,15-ös szint felé vette az irányt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetői hangulat romlását mutatja az ázsiai tőzsdék mai esése: Nikkei 3,92 százalékkal, a Hang Seng 4,06 százalékkal került lejjebb. Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,82 százalékot eshet, a CAC 1,55 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

