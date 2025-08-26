  • Megjelenítés
Így kovácsoljunk lépéselőnyt a zöld megfelelési kényszerből – Egész napos útmutató vezető szakértők tolmácsolásában

Portfolio
Noha lazulnak az ESG-jelentéstételi kötelezettségek, ez nem jelenti azt, hogy ne uralkodna meglehetősen nagy káosz az ESG-minősítések arénájában. Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, amikor vállalati fenntarthatóságról beszélünk: a szabályozói elvárások mellett az ügyfelek és a finanszírozók is a zöldebb működés felé tolják a szereplőket. Ennek a rendkívül összetett képnek a kirakós darabjait illesztjük össze egyetlen napba sűrítve, mégpedig a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián, ahol vezető szakértők zongorázzák végig a téma legfontosabb aspektusait, hogy aztán a rendezvény csúcspontjaként a zöldítés terén legkiemelkedőbbet nyújtó vállalatokat díjjal ismerjük el a Green Awards powered by Green Cloud ceremóniáján.

Zöld átmenet a gazdaságban, ESG-riporting, zöld pénzügyek – ezekről is hangsúlyosan lesz szó az őszi évadnyitó fenntarthatósági csúcsrendezvényen, a Portfolio Sustainable World 2025-ön, hogy aztán a délután folyamán további kulcstémákra forduljunk rá.

Itt van mindjárt a zöld ellátási láncok kérdésköre, ahol olyan szempontokat vizsgálunk, mint

  • Hogyan teljesít Magyarországon a DRS-es és az azon kívüli anyagok körforgásban tartása?
  • Hogyan lehet fenntarthatóvá alakítani a szállítmányozást vagy éppen a beszerzést?
  • Milyen kihívások jelentkeznek munkavállalói oldalról?

Portfolio Sustainable World 2025
Fenntarthatóság minden mennyiségben. Regisztráljon most az utolsó helyekre!
Információ és jelentkezés

Célkeresztben a zöld körforgás

A jövő körforgásos gazdaságról dr. Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára tart előadást, míg a hulladékgazdálkodás legfrissebb trendjeiről Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese értekezik.

A témát kerekasztalban taglaljuk tovább Horváth Áron, a CBRE szakértőjének moderálásával.

A beszélgetés résztvevői:

De vajon mi a helyzet a klímaadaptációval, akkor, amikor a bankok és biztosítók már most próbálnak szabadulni a magas kockázatú projektektől?

Előbb különleges beszélgetésre invitáljuk vendégeinket, ahol három fotográfus osztja meg élményeit az általuk első kézből megtapasztalt klímaválságról, majd egy másik kerekasztalban a túlélési stratégiák lesznek középpontban az alábbi résztvevőkkel:

  • Hodik Tibor, Managing Partner, alapító, Progressive reklámügynökség, natu csoport
  • Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország
  • Dr. Wassen Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, Energiaügyi Minisztérium

Az őszinte szembenézés csak a minimum

Nagy kérdés, hogy a vállalatok milyen lépések segítségével lesznek képesek az adaptációra. Miközben Dr. Rab Árpád trendkutató optimista, mivel szerinte őszinte szembenézéssel a magunk javára fordíthatjuk a klímaváltozást, a sikeres alkalmazkodáshoz vezető út rögösnek ígérkezik.

A folyamatban kulcsszerep jut majd a fiataloknak, akik számára a fenntarthatóság nem lehetőség, hanem túlélési stratégia – derül ki Takács Benedek, szervezet- és sportpszichológus előadásából.

Az új kihívások a vállalati kommunikációt is próbára teszik. Erről lesz szó részletesen a kapcsolódó kerekasztalban, melynek résztvevői:

  • Beke Zsuzsa, csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető, Richter Gedeon Nyrt.
  • Bódi Szilvia, sales, marketing és innovációs vezető, DS Smith
  • Pantl Péter, kommunikációs és marketingigazgató, MOL Csoport

A napot az idei Green Awards díjátadója zárja, ahol immár hét kategóriában hirdetünk nyertest. A tavalyi győztesek után érthetően ezúttal is óriási az érdeklődés, hogy mely pályázókat díjazza majd a zsűri.

Ne maradjon le erről a kihagyhatatlan eseményről! Regisztráljon most a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciára, és legyen részese a fenntartható jövő alakításának!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

