Így kovácsoljunk lépéselőnyt a zöld megfelelési kényszerből – Egész napos útmutató vezető szakértők tolmácsolásában

Zöld átmenet a gazdaságban, ESG-riporting, zöld pénzügyek – ezekről is hangsúlyosan lesz szó az őszi évadnyitó fenntarthatósági csúcsrendezvényen, a Portfolio Sustainable World 2025-ön, hogy aztán a délután folyamán további kulcstémákra forduljunk rá.

Itt van mindjárt a zöld ellátási láncok kérdésköre, ahol olyan szempontokat vizsgálunk, mint

Hogyan teljesít Magyarországon a DRS-es és az azon kívüli anyagok körforgásban tartása?

Hogyan lehet fenntarthatóvá alakítani a szállítmányozást vagy éppen a beszerzést?

Milyen kihívások jelentkeznek munkavállalói oldalról?

Célkeresztben a zöld körforgás

A jövő körforgásos gazdaságról dr. Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára tart előadást, míg a hulladékgazdálkodás legfrissebb trendjeiről Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese értekezik.

A témát kerekasztalban taglaljuk tovább Horváth Áron, a CBRE szakértőjének moderálásával.

A beszélgetés résztvevői:

Bálint Attila, magyar piacért felelős fenntarthatósági vezető, IKEA

Farkas Csaba, fenntarthatósági és innovációs igazgató, Mastergood

Haidu Katalin, anyagáram igazgató, MOHU

De vajon mi a helyzet a klímaadaptációval, akkor, amikor a bankok és biztosítók már most próbálnak szabadulni a magas kockázatú projektektől?

Előbb különleges beszélgetésre invitáljuk vendégeinket, ahol három fotográfus osztja meg élményeit az általuk első kézből megtapasztalt klímaválságról, majd egy másik kerekasztalban a túlélési stratégiák lesznek középpontban az alábbi résztvevőkkel:

Hodik Tibor, Managing Partner, alapító, Progressive reklámügynökség, natu csoport

Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország

Dr. Wassen Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, Energiaügyi Minisztérium

Az őszinte szembenézés csak a minimum

Nagy kérdés, hogy a vállalatok milyen lépések segítségével lesznek képesek az adaptációra. Miközben Dr. Rab Árpád trendkutató optimista, mivel szerinte őszinte szembenézéssel a magunk javára fordíthatjuk a klímaváltozást, a sikeres alkalmazkodáshoz vezető út rögösnek ígérkezik.

A folyamatban kulcsszerep jut majd a fiataloknak, akik számára a fenntarthatóság nem lehetőség, hanem túlélési stratégia – derül ki Takács Benedek, szervezet- és sportpszichológus előadásából.

Az új kihívások a vállalati kommunikációt is próbára teszik. Erről lesz szó részletesen a kapcsolódó kerekasztalban, melynek résztvevői:

Beke Zsuzsa, csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető, Richter Gedeon Nyrt.

Bódi Szilvia, sales, marketing és innovációs vezető, DS Smith

Pantl Péter, kommunikációs és marketingigazgató, MOL Csoport

A napot az idei Green Awards díjátadója zárja, ahol immár hét kategóriában hirdetünk nyertest. A tavalyi győztesek után érthetően ezúttal is óriási az érdeklődés, hogy mely pályázókat díjazza majd a zsűri.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images