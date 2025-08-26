Így kovácsoljunk lépéselőnyt a zöld megfelelési kényszerből – Egész napos útmutató vezető szakértők tolmácsolásában

Zöld átmenet a gazdaságban, ESG-riporting, zöld pénzügyek – ezekről is hangsúlyosan lesz szó az őszi évadnyitó fenntarthatósági csúcsrendezvényen, a Portfolio Sustainable World 2025-ön, hogy aztán a délután folyamán további kulcstémákra forduljunk rá.
Itt van mindjárt a zöld ellátási láncok kérdésköre, ahol olyan szempontokat vizsgálunk, mint
- Hogyan teljesít Magyarországon a DRS-es és az azon kívüli anyagok körforgásban tartása?
- Hogyan lehet fenntarthatóvá alakítani a szállítmányozást vagy éppen a beszerzést?
- Milyen kihívások jelentkeznek munkavállalói oldalról?
Célkeresztben a zöld körforgás
A jövő körforgásos gazdaságról dr. Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára tart előadást, míg a hulladékgazdálkodás legfrissebb trendjeiről Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese értekezik.
A témát kerekasztalban taglaljuk tovább Horváth Áron, a CBRE szakértőjének moderálásával.
A beszélgetés résztvevői:
- Bálint Attila, magyar piacért felelős fenntarthatósági vezető, IKEA
- Farkas Csaba, fenntarthatósági és innovációs igazgató, Mastergood
- Haidu Katalin, anyagáram igazgató, MOHU
De vajon mi a helyzet a klímaadaptációval, akkor, amikor a bankok és biztosítók már most próbálnak szabadulni a magas kockázatú projektektől?
Előbb különleges beszélgetésre invitáljuk vendégeinket, ahol három fotográfus osztja meg élményeit az általuk első kézből megtapasztalt klímaválságról, majd egy másik kerekasztalban a túlélési stratégiák lesznek középpontban az alábbi résztvevőkkel:
- Hodik Tibor, Managing Partner, alapító, Progressive reklámügynökség, natu csoport
- Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország
- Dr. Wassen Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, Energiaügyi Minisztérium
Az őszinte szembenézés csak a minimum
Nagy kérdés, hogy a vállalatok milyen lépések segítségével lesznek képesek az adaptációra. Miközben Dr. Rab Árpád trendkutató optimista, mivel szerinte őszinte szembenézéssel a magunk javára fordíthatjuk a klímaváltozást, a sikeres alkalmazkodáshoz vezető út rögösnek ígérkezik.
A folyamatban kulcsszerep jut majd a fiataloknak, akik számára a fenntarthatóság nem lehetőség, hanem túlélési stratégia – derül ki Takács Benedek, szervezet- és sportpszichológus előadásából.
Az új kihívások a vállalati kommunikációt is próbára teszik. Erről lesz szó részletesen a kapcsolódó kerekasztalban, melynek résztvevői:
- Beke Zsuzsa, csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető, Richter Gedeon Nyrt.
- Bódi Szilvia, sales, marketing és innovációs vezető, DS Smith
- Pantl Péter, kommunikációs és marketingigazgató, MOL Csoport
A napot az idei Green Awards díjátadója zárja, ahol immár hét kategóriában hirdetünk nyertest. A tavalyi győztesek után érthetően ezúttal is óriási az érdeklődés, hogy mely pályázókat díjazza majd a zsűri.
Ne maradjon le erről a kihagyhatatlan eseményről! Regisztráljon most a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciára, és legyen részese a fenntartható jövő alakításának!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
