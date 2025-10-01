Finanszírozás nélkül nincs fejlődés: hogyan erősödhet meg a pécsi és baranyai gazdaság?

Pécs és Baranya gazdasága jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe: a tőkehiány, a munkaerőpiaci nehézségek, valamint a geopolitikai és gazdasági környezet bizonytalanságai egyaránt fékezik a fejlődést. Ugyanakkor a térség előtt számos lehetőség is nyitva áll, amelyeket csak tudatos stratégiával, új források bevonásával és a vállalkozások összefogásával lehet kiaknázni – mondta el Bogos Csaba, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Portfolio és a Kavosz közös országjárásának pécsi állomásán. A magyar gazdaság jövője azon múlik, hogy a hazai vállalkozások rugalmasságát és kreativitását sikerül-e összekapcsolni a megfelelő finanszírozási forrásokkal, valamint a digitális és zöld átállás kínálta lehetőségekkel.

A térség fejlődéséhez elengedhetetlenek azok a befektetések, amelyek új munkahelyeket teremtenek, valamint a tudásintenzív ágazatok betelepítése, amelyek hosszú távon biztosítják a versenyképességet. Az iparfejlesztés, a megújuló energiára épülő projektek, az egészségipar, az IT és digitális szektor, illetve az agráriumhoz kapcsolódó feldolgozóipar mind olyan területek, ahol reális növekedési lehetőségek rejlenek. A siker kulcsa a helyi cégek láthatóságának növelése, a pécsi és baranyai vállalkozások értékeinek bemutatása, valamint annak bizonyítása, hogy a térség képes versenyképes, modern és fenntartható gazdasági környezetet kínálni.

Bogos Csaba szerint ehhez több tényezőre van szükség: a másként gondolkodásra, az innovatív megoldások kidolgozására és a sikerorientált szemlélet megerősítésére.

Fontos, hogy a helyi vállalkozások képesek legyenek megtalálni saját fejlődési irányukat, és közös platformokon keresztül is összefogjanak.

Az együttműködések és klaszterek kialakítása, a kreativitás és a helyi értékek tudatos bemutatása segíthet abban, hogy Pécs és Baranya erősebben pozícionálja magát országos és nemzetközi szinten is.

Megoldásfókusz a kkv-k támogatásában

A geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok zavarai, a világjárvány utóhatásai és a kamatkörnyezet bizonytalansága mind komoly terhet róttak a vállalkozásokra. Ugyanakkor a kihívásokkal együtt a lehetőségek is adottak, amelyek kiaknázásához elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás.

“Ma már nem a problémák felsorolása a cél, sokkal inkább a megoldásokra kell fókuszálnunk: hogyan tudunk új forrásokat bevonni, hogyan tudjuk a vállalkozások innovációs képességét erősíteni, miként lehet a régió és az ország versenyképességét hosszú távon biztosítani” – hangsúlyozta a rendezvényen Egerszegi Zoltán, a VOSZ Baranya vármegyei alelnöke.

A konferenciasorozat mögött olyan hiteles szervezetek állnak, amelyek egytől egyig elkötelezettek a vállalkozások támogatása mellett: a Portfolio, a KAVOSZ és a VOSZ, a Kereskedelmi és Iparkamarák hálózata, valamint olyan programok, mint a Széchenyi Kártya Program vagy a Demján Sándor Tőkeprogram. Ezek a kezdeményezések, Magyarország kormányának támogatásával,

kulcsszerepet játszanak abban, hogy a cégek hozzáférjenek a növekedésükhöz szükséges finanszírozási eszközökhöz.

“A magyar gazdaság számára most az a legfontosabb, hogy a meglévő erőforrásokat okosan kombinálja: a hazai vállalkozások rugalmasságát és kreativitását a megfelelő tőkepiaci és hitelforrásokkal, valamint a digitális és zöld átállásban rejlő lehetőségekkel. Ha mindez összeér, a jelenlegi kihívások nem gátjai, hanem katalizátorai lehetnek a fejlődésnek” – tette hozzá.

