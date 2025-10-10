4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánklinikától

Az elmúlt 1-2 évben nem éppen a számtalan pozitív sztoriról volt hangos a hazai magánegészségügyi szektor: a terjeszkedések sok esetben megálltak, a felvásárlások eltűntek, a kapacitásbővítések és építkezések ritkábbá váltak, a profitmarzs jelentősen összezsugorodott. Egy ilyen környezetben hat különlegesnek a Dr. Rose bejelentése, miszerint a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel növelték, 2 műtővel és 22 betegszobával. A beruházás csütörtöki nyilvános bejárásán azt is megtudtuk, hogy az új részlegen már szeptember óta fogadják a betegeket és a cégcsoport idén már 8 milliárd forintos árbevételt érhet el, stabil nyereségesség mellett.

A mindent meghatározó döntés Mi vár a dollárra, és a forintra? Mindent megtudhat a devizapiacokon várható mozgásokról következő befektetői klubunkon. Most érdemes regisztrálni!

A bejelentés részletei

Ez már nem az a butikkórház, ami a kezdetekben jellemezte a 18 éves múlttal rendelkező Dr. Rose magánkórházat. A 2018-as tulajdonosváltás óta érzékelhető átalakuláson ment keresztül a magánklinika, amely újabb mérföldkőhöz érkezett idén szeptemberre egy 4,5-5 hónapon át tartó fejlesztés lezárása után.

A meglévő fekvőbetegosztály bővítése során egy új, 1500 négyzetméteres szintet alakítottak ki, 2 műtővel és 22 betegszobával, így már

összesen 2800 négyzetméteren, 4 műtővel és 44 betegszobával, 54 ágyon biztosítanak ellátást a betegeknek.

A csütörtöki bejáráson megtudtuk, hogy az új részleg főként ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtéteknek ad helyet, ugyanakkor fül-orr-gégészeti és plasztikai beavatkozások elvégzésére is lehetőséget biztosít. Papik Kornél, a magánklinika ügyvezető igazgatója, aki a Portfolio által szervezett Private Health Forum szakmai konferencia rendszeres résztvevője, az eseményen úgy fogalmazott, hogy az új egységek kialakítása túlmutat a kapacitásbővítésen – az ellátási színvonalban, a betegbiztonságban és az orvosszakmai innovációban is előrébb léptek.

Arról is beszámolt, hogy 2024-ben közel 3000 műtéti beavatkozást végeztek, 2026-ban 4000 feletti műtétszámmal terveznek. A legdinamikusabb fejlődést a mozgásszervi műtétektől várják, mintegy 30%-os növekedést, így a jövőben már 1000 felett lesz az ortopédiai műtéteik száma évente. A műtéteket végző orvosok száma folyamatosan nő; célunk, hogy 2026-ra legalább 30 szakorvos végezzen rendszeresen műtéti beavatkozásokat kórházunkban - vetítette előre Papik Kornél, aki azt is elmondta, hogy jelenleg 400 munkavállalóval dolgoznak, melynek fele saját foglalkoztatott. Külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a szolgáltatónál nagyon alacsony a fluktuáció, stabil csapattal dolgoznak együtt, és ez különlegesnek mondható a magánegészségügyi piacon. Egyes intézmények ugyanis szerinte nagyon nehezen tudják egyben tartani a csapatukat.

Fotó: Dr. Rose

A szakember-gárdák folyamatosan emelkedő költségeinek kitermelésének nehézségeiről ebben az elemzésünkben írtunk:

Legutóbb 2021-ben hajtott végre látványos fejlesztést a magánklinika, úgy tűnik, mostanra ütköztek a kapacitásaik korlátjába.

Mi zajlik a falakon belül?

A fejlesztés szakmai oldaláról Hangody László, a Dr. Rose Magánkórház orvosigazgatója osztott meg részletezet. A két új mátrix műtő moduláris kialakítása egyszerre szolgálja a betegbiztonságot és a személyzet munkájának hatékonyságát, valamint rugalmasan alakítható az éppen végzett mozgásszervi vagy egyéb sebészeti műtéthez. A Dr. Rose Magánkórházban jelenleg 15 ortopéd sebész dolgozik – ez a létszám egy megyei mozgásszervi központnak is megfelelő lenne. A most kialakított műtők és az új fekvőbetegosztály egyértelműen ennek a szakmai koncentrációnak kedvez - részletezte az orvosigazgató, aki az Uzsoki Utcai Kórház osztályvezető főorvosa is. A csütörtöki eseményen a szakember azt is elmondta, hogy a betegellátóhelyek kialakításakor a betegbiztonságot helyezték az első helyre, a cél az volt, hogy a műszerpark ne csak elegendő legyen, hanem bőséges is. Ennek köszönhetően a váratlan szituációkat is meg tudják oldani. Az új fejlesztés része egy kiemelt betegmegfigyelő helyiség, amely az idősebb, társbetegségekkel küzdő páciensek esetén, illetve nagy megterheléssel járó műtétek után szoros megfigyelést tesz lehetővé. A technológiai felszereltség: a lélegeztetőgép, a betegmegfigyelő monitorok, a perfúzorok, az újraélesztő eszközök a legmagasabb színvonalú ellátást biztosítják. A bővítés során nemcsak műtőket és betegszobákat alakítottak ki, hanem teljesen önálló sterilizáló egységet és saját mosodát is.

Arról is beszámolt, hogy mivel a legmodernebb eljárásokat a közfinanszírozott egészségügyben alulfinanszírozzák, ezért ezeket a betegek a magánegészségügyben érik el, és emiatt a páciensek meg is jelennek a privát szolgáltatóknál - ismertette a trendeket.

A Dr. Rose Magánkórház új műtőegységeiben a legmodernebb technológia biztosítja a csúcskategóriás ellátást. Például, a HyLED X9 típusú LED műtőlámpák nemcsak kiváló fényviszonyokat és árnyékmentes világítást biztosítanak, hanem integrált HD kamerarendszerük révén lehetővé teszik a dokumentációt, a továbbképzést és a telemedicinális közvetítést is. A műtők emellett mobil röntgennel is felszereltek, a kontrollfelvételeket kényelmesen, a műtét helyszínén elvégzik, így azonnal ellenőrizhető a műtéti eredmény. Az átgondolt elrendezés révén a páciens, a személyzet és a műszerek mozgása külön zsiliprendszereken keresztül történik, ami hozzájárul a steril környezet fenntartásához. Az új műtőegységek kamerarendszerei lehetővé teszik, hogy élőben közvetítsenek beavatkozásokat oktatási céllal. Ez egyedülálló lehetőség a fiatal szakorvosok és specialisták számára, akik így valós időben követhetik a legmodernebb műtéti technikákkal megvalósuló műtéteket.

Papik Kornél arról is beszélt, hogy a mostani fejlesztés nyomán tehát duplázódott a magánklinika kapacitása. Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy már a beruházás tervezése során igazi csapatmunka valósult meg, a folyamatokat, a műtőket együtt alakították ki a tervezőkkel és a kivitelezőkkel. Az új osztályt egyébként a DVM Csoport tervezte és a Market Építő Zrt. valósította meg.

Fotó: Dr. Rose

Mennyire stabil a Dr. Rose?

Nem csak az orvosszakmai oldalon mutat fel komoly eredményeket a magánklinika. Az elmúlt néhány évben egyértelműen stabilizálta piaci pozícióját, látványosan növelni tudta árbevételét és sikerrel fordították pluszba a gazdálkodásukat. Korábbi rendszeres piaci elemzésünkből is kitűnik, hogy stabil növekedést tudott felmutatni a Dr. Rose, de a Heal Partners tanácsadó cég részletes gyűjtéséből kiderül, hogy a szektoron belül a járó- és fekvőbetegellátást nyújtó szolgáltatók között kiemelkedő nyereségességi mutatóra képes a magánkórház. A 2021-2024 közötti években átlagosan 50%-kal javította az EBITDA-ját, 2024-ben az EBITDA-fedezete 13% volt, szemben a 6%-os piaci átlaggal. Mindezt az árbevételnövekedési ütemet úgy teljesíti a Dr. Rose, hogy bevételei tisztán a magánfinanszírozásból érkeznek, vagyis a betegek fizetnek közvetlenül, vagy az egészségbiztosításon keresztül.

A magyar tulajdonú cégcsoportba tartozik még a Pozitron Medical Diagnosztika Központ, amely számos képalkotó diagnosztikai eljárást és szakrendelést folytat (PET/CT, MR, CT, ultrahang, stb.).

Címlapkép forrása: Dr. Rose Magánkórház