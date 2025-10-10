4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánklinikától

A bejelentés részletei
Ez már nem az a butikkórház, ami a kezdetekben jellemezte a 18 éves múlttal rendelkező Dr. Rose magánkórházat. A 2018-as tulajdonosváltás óta érzékelhető átalakuláson ment keresztül a magánklinika, amely újabb mérföldkőhöz érkezett idén szeptemberre egy 4,5-5 hónapon át tartó fejlesztés lezárása után.
A meglévő fekvőbetegosztály bővítése során egy új, 1500 négyzetméteres szintet alakítottak ki, 2 műtővel és 22 betegszobával, így már
összesen 2800 négyzetméteren, 4 műtővel és 44 betegszobával, 54 ágyon biztosítanak ellátást a betegeknek.
A csütörtöki bejáráson megtudtuk, hogy az új részleg főként ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtéteknek ad helyet, ugyanakkor fül-orr-gégészeti és plasztikai beavatkozások elvégzésére is lehetőséget biztosít. Papik Kornél, a magánklinika ügyvezető igazgatója, aki a Portfolio által szervezett Private Health Forum szakmai konferencia rendszeres résztvevője, az eseményen úgy fogalmazott, hogy az új egységek kialakítása túlmutat a kapacitásbővítésen – az ellátási színvonalban, a betegbiztonságban és az orvosszakmai innovációban is előrébb léptek.
Arról is beszámolt, hogy 2024-ben közel 3000 műtéti beavatkozást végeztek, 2026-ban 4000 feletti műtétszámmal terveznek. A legdinamikusabb fejlődést a mozgásszervi műtétektől várják, mintegy 30%-os növekedést, így a jövőben már 1000 felett lesz az ortopédiai műtéteik száma évente. A műtéteket végző orvosok száma folyamatosan nő; célunk, hogy 2026-ra legalább 30 szakorvos végezzen rendszeresen műtéti beavatkozásokat kórházunkban - vetítette előre Papik Kornél, aki azt is elmondta, hogy jelenleg 400 munkavállalóval dolgoznak, melynek fele saját foglalkoztatott. Külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a szolgáltatónál nagyon alacsony a fluktuáció, stabil csapattal dolgoznak együtt, és ez különlegesnek mondható a magánegészségügyi piacon. Egyes intézmények ugyanis szerinte nagyon nehezen tudják egyben tartani a csapatukat.
A szakember-gárdák folyamatosan emelkedő költségeinek kitermelésének nehézségeiről ebben az elemzésünkben írtunk:
Legutóbb 2021-ben hajtott végre látványos fejlesztést a magánklinika, úgy tűnik, mostanra ütköztek a kapacitásaik korlátjába.
Mi zajlik a falakon belül?
A fejlesztés szakmai oldaláról Hangody László, a Dr. Rose Magánkórház orvosigazgatója osztott meg részletezet. A két új mátrix műtő moduláris kialakítása egyszerre szolgálja a betegbiztonságot és a személyzet munkájának hatékonyságát, valamint rugalmasan alakítható az éppen végzett mozgásszervi vagy egyéb sebészeti műtéthez. A Dr. Rose Magánkórházban jelenleg 15 ortopéd sebész dolgozik – ez a létszám egy megyei mozgásszervi központnak is megfelelő lenne. A most kialakított műtők és az új fekvőbetegosztály egyértelműen ennek a szakmai koncentrációnak kedvez - részletezte az orvosigazgató, aki az Uzsoki Utcai Kórház osztályvezető főorvosa is. A csütörtöki eseményen a szakember azt is elmondta, hogy a betegellátóhelyek kialakításakor a betegbiztonságot helyezték az első helyre, a cél az volt, hogy a műszerpark ne csak elegendő legyen, hanem bőséges is. Ennek köszönhetően a váratlan szituációkat is meg tudják oldani. Az új fejlesztés része egy kiemelt betegmegfigyelő helyiség, amely az idősebb, társbetegségekkel küzdő páciensek esetén, illetve nagy megterheléssel járó műtétek után szoros megfigyelést tesz lehetővé. A technológiai felszereltség: a lélegeztetőgép, a betegmegfigyelő monitorok, a perfúzorok, az újraélesztő eszközök a legmagasabb színvonalú ellátást biztosítják. A bővítés során nemcsak műtőket és betegszobákat alakítottak ki, hanem teljesen önálló sterilizáló egységet és saját mosodát is.
Arról is beszámolt, hogy mivel a legmodernebb eljárásokat a közfinanszírozott egészségügyben alulfinanszírozzák, ezért ezeket a betegek a magánegészségügyben érik el, és emiatt a páciensek meg is jelennek a privát szolgáltatóknál - ismertette a trendeket.
A Dr. Rose Magánkórház új műtőegységeiben a legmodernebb technológia biztosítja a csúcskategóriás ellátást. Például, a HyLED X9 típusú LED műtőlámpák nemcsak kiváló fényviszonyokat és árnyékmentes világítást biztosítanak, hanem integrált HD kamerarendszerük révén lehetővé teszik a dokumentációt, a továbbképzést és a telemedicinális közvetítést is. A műtők emellett mobil röntgennel is felszereltek, a kontrollfelvételeket kényelmesen, a műtét helyszínén elvégzik, így azonnal ellenőrizhető a műtéti eredmény. Az átgondolt elrendezés révén a páciens, a személyzet és a műszerek mozgása külön zsiliprendszereken keresztül történik, ami hozzájárul a steril környezet fenntartásához. Az új műtőegységek kamerarendszerei lehetővé teszik, hogy élőben közvetítsenek beavatkozásokat oktatási céllal. Ez egyedülálló lehetőség a fiatal szakorvosok és specialisták számára, akik így valós időben követhetik a legmodernebb műtéti technikákkal megvalósuló műtéteket.
Papik Kornél arról is beszélt, hogy a mostani fejlesztés nyomán tehát duplázódott a magánklinika kapacitása. Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy már a beruházás tervezése során igazi csapatmunka valósult meg, a folyamatokat, a műtőket együtt alakították ki a tervezőkkel és a kivitelezőkkel. Az új osztályt egyébként a DVM Csoport tervezte és a Market Építő Zrt. valósította meg.
Mennyire stabil a Dr. Rose?
Nem csak az orvosszakmai oldalon mutat fel komoly eredményeket a magánklinika. Az elmúlt néhány évben egyértelműen stabilizálta piaci pozícióját, látványosan növelni tudta árbevételét és sikerrel fordították pluszba a gazdálkodásukat. Korábbi rendszeres piaci elemzésünkből is kitűnik, hogy stabil növekedést tudott felmutatni a Dr. Rose, de a Heal Partners tanácsadó cég részletes gyűjtéséből kiderül, hogy a szektoron belül a járó- és fekvőbetegellátást nyújtó szolgáltatók között kiemelkedő nyereségességi mutatóra képes a magánkórház. A 2021-2024 közötti években átlagosan 50%-kal javította az EBITDA-ját, 2024-ben az EBITDA-fedezete 13% volt, szemben a 6%-os piaci átlaggal. Mindezt az árbevételnövekedési ütemet úgy teljesíti a Dr. Rose, hogy bevételei tisztán a magánfinanszírozásból érkeznek, vagyis a betegek fizetnek közvetlenül, vagy az egészségbiztosításon keresztül.
A magyar tulajdonú cégcsoportba tartozik még a Pozitron Medical Diagnosztika Központ, amely számos képalkotó diagnosztikai eljárást és szakrendelést folytat (PET/CT, MR, CT, ultrahang, stb.).
Címlapkép forrása: Dr. Rose Magánkórház
Rendkívüli lépés: az USA azonnal kimenti Argentínát
Megmenekülhet a válságos helyzetbe került ország.
Történelmi fordulat jöhet a jegybanki tartalékokban, kulcsszerepet kaphat az arany és a bitcoin
Hátrébb szorulhat a dollár.
Történelmi siker Donald Trumptól: lehet, hogy tényleg sikerült lezárni egy nagyon régóta húzódó háborút
Az elnök személyesen is ott lesz az aláíráson.
Nagy dobás a brit pénzügyi óriástól, teljesen bekebelezte a 17 milliárdos bizniszt
Régóta fente rá a fogát.
Meghozta a döntést az EU-s tagjelölt: pénzt küld Oroszországnak, Moszkva nagyon hálás
Az Ukrajna által elfoglalt Kurszk régió helyreállítására fordítják majd az adományt.
Nyugdíjbomba robbanhat a francia gazdaságban, ha ezt az egyet meglépik
A francia pénzügyminiszter megszólalt a nyugdíjreformról.
Leleplező jelentés: van egy terület, ahol nagyon le van maradva Amerika - Oroszország és Kína sokkal jobban áll
Ráadásul egy kifejezetten high-tech szektorról van szó.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.