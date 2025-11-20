Drámai videón, ahogy másodpercek alatt pusztít el az árhullám egy hatalmas hidat

A kormány csütörtöki jelentése szerint a hétvége óta tomboló viharok halálos áldozatainak száma 16-ra emelkedett. A már elárasztott településeken tovább nő a vízszint. Az
elmúlt három napban Közép‑Vietnám több pontján 1500 millimétert meghaladó csapadék hullott.
A térség egyszerre ad otthont az ország fontos kávétermő vidékeinek és legnépszerűbb tengerpartjainak, ugyanakkor különösen kitett a viharoknak és az árvizeknek.
A katasztrófákban öt embert eltűntként tartanak nyilván, több mint 43 ezer ház és 10 ezer hektár termőterület került víz alá – közölte a kormány katasztrófavédelmi ügynöksége. Kereskedők beszámolói szerint a víz elöntötte a kávéültetvényeket is, és akadályozza a folyamatban lévő betakarítást.
Az egyik, a Da Nhim folyón átívelő híd évtizedek óta összekötötte a helyi közösségeket a folyó két oldalán, ezt azonban
egy hatalmas árhullám másodpercek alatt elsodorta.
A powerful surge of water in Vietnam swept away an entire bridge in secondsSpanning the Da Nhim River, it had connected local communities for decades.Local authorities say the flooding in Lam Dong Province is among the most severe and terrifying in recent years. pic.twitter.com/TEeSPKHtxB https://t.co/TEeSPKHtxB— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025
A kormány tájékoztatása szerint több mint 553 ezer háztartás és vállalkozás továbbra is áramszünettel küzd, miután a hálózatokban komoly károk keletkeztek.
Az országos meteorológiai szolgálat szerdán újabb árvizekre és földcsuszamlásokra figyelmeztetett, mivel a térségben várhatóan folytatódik a heves esőzés.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Magdalena Chodownik/Anadolu via Getty Images
