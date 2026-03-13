Üzemanyag-pánik: a gazdák körében már komoly az aggodalom

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az üzemanyagpiacokon napi közel 20 millió hordós, példátlan kínálatkiesést okozott az iráni háború. Ennek hatására a nyersolaj ára drasztikusan, hordónként 120 dollárig is emelkedett és jelenleg is jelentős kilengéseket mutat. A hazai ellátásbiztonság garantálása és az áremelkedés megfékezése érdekében a kormány március elején hatósági árat vezetett be, ennek értelmében a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező magánszemélyek, fuvarozók és mezőgazdasági vállalkozók literenként 595 forintos áron tankolhatnak benzint, a gázolajat pedig 615 forintért vásárolhatják meg.

A kedvezményes árat a töltőállomásokon csak a forgalmi engedély ellenőrzése mellett biztosítják. Az automata benzinkutak mentesülnek a szabályozás alól, mivel ott nem megoldható a személyes azonosítás.

A rendelet bevezetése után hamar kiderült egy komoly hiányosság: a saját üzemanyagtartállyal rendelkező gazdaságok kiszorultak a kedvezményből.

Az agrárszakértők azonnal jelezték, hogy az állattartó telepeken dolgozó munkagépek közforgalmú kutakon történő tankolása nemcsak kényelmetlen, hanem rendkívül magas járványügyi kockázatot is jelent. A döntéshozók reagáltak a problémára, és módosították a szabályozást.

Így a telephelyre kiszállított üzemanyag esetében is érvényesíthetővé vált a hatósági ár a mezőgazdasági gépek utántöltésekor.

Bár a szakértők szerint globális szinten egyelőre nincs tényleges üzemanyaghiány, a hatósági ár miatt a külföldi beszállítók visszafogták a magyarországi szállításokat. Az ellátás biztosítása így szinte teljes egészében a hazai logisztikai rendszerre hárult.

A belföldi hálózat azonban megfelelő szállítási kapacitások hiányában nem győzi a hirtelen megnövekedett terhelést.

A kisebb vidéki kutakon már mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Ez a bizonytalanság felvásárlási lázat indított el a gazdák körében. Sokan extra tartályokat szereztek be, hogy a telephelyeiken halmozzanak fel tartalékokat.

A jelenlegi fennakadásokat tehát leginkább az akadozó elosztás és a mesterségesen generált kereslet okozza.

A helyzetet egy váratlan hatósági lépés is kíséri. A rendőrség országszerte – többek között Heves, Békés és Csongrád-Csanád megyében – telefonon és személyesen is elkezdte felkeresni a gazdálkodókat. A hatóságok arról gyűjtenek információkat, hogy a termelők rendelkeznek-e saját üzemanyagtárolóval, és ha igen, mekkora kapacitást tudnak biztosítani. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy az adatgyűjtés kinek az utasítására történik. Az is kérdéses, mi a felmérés pontos célja, és meddig tárolják a megszerzett információkat.

