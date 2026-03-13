  • Megjelenítés
Üzemanyag-pánik: a gazdák körében már komoly az aggodalom
Gazdaság

Üzemanyag-pánik: a gazdák körében már komoly az aggodalom

agrarszektor.hu
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az iráni konfliktus okozta globális üzemanyag-árrobbanásra válaszul a magyar kormány hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra a hazai gépjárművek, valamint a fuvarozó- és agrárszektor számára. Bár az intézkedést logisztikai fennakadások és felvásárlási láz kíséri, a kezdeti nehézségek után a saját tartállyal rendelkező gazdák is jogosulttá váltak a kedvezményre. Eközben a rendőrség országszerte a mezőgazdasági üzemanyagtárolók kapacitásáról kezdett adatokat gyűjteni - írta az Agrárszektor.

Az üzemanyagpiacokon napi közel 20 millió hordós, példátlan kínálatkiesést okozott az iráni háború. Ennek hatására a nyersolaj ára drasztikusan, hordónként 120 dollárig is emelkedett és jelenleg is jelentős kilengéseket mutat. A hazai ellátásbiztonság garantálása és az áremelkedés megfékezése érdekében a kormány március elején hatósági árat vezetett be, ennek értelmében a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező magánszemélyek, fuvarozók és mezőgazdasági vállalkozók literenként 595 forintos áron tankolhatnak benzint, a gázolajat pedig 615 forintért vásárolhatják meg.

AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A kedvezményes árat a töltőállomásokon csak a forgalmi engedély ellenőrzése mellett biztosítják. Az automata benzinkutak mentesülnek a szabályozás alól, mivel ott nem megoldható a személyes azonosítás.

A rendelet bevezetése után hamar kiderült egy komoly hiányosság: a saját üzemanyagtartállyal rendelkező gazdaságok kiszorultak a kedvezményből.

Az agrárszakértők azonnal jelezték, hogy az állattartó telepeken dolgozó munkagépek közforgalmú kutakon történő tankolása nemcsak kényelmetlen, hanem rendkívül magas járványügyi kockázatot is jelent. A döntéshozók reagáltak a problémára, és módosították a szabályozást.

Még több Gazdaság

Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek

Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról

Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése

Így a telephelyre kiszállított üzemanyag esetében is érvényesíthetővé vált a hatósági ár a mezőgazdasági gépek utántöltésekor.

Bár a szakértők szerint globális szinten egyelőre nincs tényleges üzemanyaghiány, a hatósági ár miatt a külföldi beszállítók visszafogták a magyarországi szállításokat. Az ellátás biztosítása így szinte teljes egészében a hazai logisztikai rendszerre hárult.

A belföldi hálózat azonban megfelelő szállítási kapacitások hiányában nem győzi a hirtelen megnövekedett terhelést.

A kisebb vidéki kutakon már mennyiségi korlátozásokat vezettek be. Ez a bizonytalanság felvásárlási lázat indított el a gazdák körében. Sokan extra tartályokat szereztek be, hogy a telephelyeiken halmozzanak fel tartalékokat.

A jelenlegi fennakadásokat tehát leginkább az akadozó elosztás és a mesterségesen generált kereslet okozza.

A helyzetet egy váratlan hatósági lépés is kíséri. A rendőrség országszerte – többek között Heves, Békés és Csongrád-Csanád megyében – telefonon és személyesen is elkezdte felkeresni a gazdálkodókat. A hatóságok arról gyűjtenek információkat, hogy a termelők rendelkeznek-e saját üzemanyagtárolóval, és ha igen, mekkora kapacitást tudnak biztosítani. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy az adatgyűjtés kinek az utasítására történik. Az is kérdéses, mi a felmérés pontos célja, és meddig tárolják a megszerzett információkat.

Kapcsolódó cikkünk

Két légitársaság máris segítséget kért a közel-keleti konfliktus miatt

Nem csak az olaj, az élelmiszer is drágább lesz az iráni háború miatt

Mégis védett áron tankolhat a BKV

Megjött a döntés: így változna ma a benzin ára

Védett árú benzin: szigorú szankciók bevezetéséről döntött a kormány

Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak Európában

Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility