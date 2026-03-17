Bige László: nincs tartalék, sorban állnak a gazdák a műtrágyáért

Bár a világpiacon is komoly feszültségek tapasztalhatók, a magyarországi műtrágyahiány gyökere a cégvezető szerint belső, szabályozási okokra vezethető vissza. A Nitrogénművek egy karbantartási időszakot követően több mint két hónapig nem tudta újraindítani a termelést a szükséges hatósági engedélyek hiánya miatt.
Ennek következtében mintegy 240 ezer tonna műtrágya esett ki a hazai piacról.
A kiesés hatása most, a tavaszi szezonkezdetkor mutatkozik meg igazán: a raktárkészletek teljesen kiürültek, és a rendszerben nincs tartalék. A napi szinten megtermelt mennyiséget azonnal értékesítik.
Bár a gazdák végül megkapják az árut, az ellátás kiszámíthatatlan és lassú.
Bige László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar mezőgazdaság problémáit nem lehet kizárólag az időjárásra vagy a nehézkes anyagbeszerzésre fogni. Meglátása szerint a hazai agrárium versenyképessége és hozama messze elmarad a fejlettebb uniós tagállamok, például Észak-Olaszország szintjétől. A szakember úgy véli, a gazdáknak meg kell tanulniuk sokkal hatékonyabban termelni, ehhez pedig elengedhetetlen a technológiai fejlesztés és a szemléletváltás.
A hazai nehézségeket a rendkívül bizonytalan nemzetközi környezet is tetézi. A közel-keleti feszültségek komoly globális ellátási zavarokat és költségnyomást idéznek elő. Ez különösen igaz a világ nitrogénműtrágya-exportjának harmadát bonyolító Hormuzi-szoros körüli konfliktusokra. Mivel Magyarország a foszfor- és káliumtartalmú műtrágyák esetében importra szorul, a helyzetet az uniós szabályozások is nehezítik. A hagyományos orosz és fehérorosz beszállítókat érintő szankciók,
valamint a harmadik országokra kivetett magasabb importvámok miatt a beszerzés lényegesen drágábbá és nehézkesebbé vált.
Ebben a kiélezett piaci környezetben különösen kockázatos az a hazai termelői gyakorlat, amely szerint a gazdák az utolsó pillanatra hagyják a műtrágya megvásárlását. Ezzel csupán a tárolási költségeket próbálják megspórolni. A szűkös kínálat és a hirtelen áringadozások miatt azonban ez a stratégia most komolyan visszaüthet. A kiszámíthatatlan globális és hazai környezet a jövőben sokkal tudatosabb tervezést követel meg a mezőgazdasági szereplőktől. Továbbá rugalmasabb beszerzési stratégiára és fokozott kockázatkezelésre is szükség lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bige László: nincs tartalék, sorban állnak a gazdák a műtrágyáért
240 ezer tonna hiányzik a magyar piacról.
