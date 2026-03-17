  • Megjelenítés
Bige László: nincs tartalék, sorban állnak a gazdák a műtrágyáért
Gazdaság

agrarszektor.hu
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Teljesen elfogytak a hazai műtrágyatartalékok, a gazdák emiatt csak sorban állva, elhúzódó várakozás után juthatnak hozzá a tavaszi munkákhoz szükséges alapanyaghoz. Bige László, a Nitrogénművek tulajdonosa szerint a jelenlegi hiányt és az áremelkedést elsősorban egy tavalyi, hatósági intézkedések miatti termeléskiesés okozta. A helyzetet a közel-keleti konfliktusokból eredő globális ellátási zavarok, az uniós szankciók, valamint a magyar mezőgazdaság alacsony hatékonysága is tovább súlyosbítja - közölte az Agrárszektor.

Bár a világpiacon is komoly feszültségek tapasztalhatók, a magyarországi műtrágyahiány gyökere a cégvezető szerint belső, szabályozási okokra vezethető vissza. A Nitrogénművek egy karbantartási időszakot követően több mint két hónapig nem tudta újraindítani a termelést a szükséges hatósági engedélyek hiánya miatt.

Ennek következtében mintegy 240 ezer tonna műtrágya esett ki a hazai piacról.

A kiesés hatása most, a tavaszi szezonkezdetkor mutatkozik meg igazán: a raktárkészletek teljesen kiürültek, és a rendszerben nincs tartalék. A napi szinten megtermelt mennyiséget azonnal értékesítik.

Bár a gazdák végül megkapják az árut, az ellátás kiszámíthatatlan és lassú.

Még több Gazdaság

Bige László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar mezőgazdaság problémáit nem lehet kizárólag az időjárásra vagy a nehézkes anyagbeszerzésre fogni. Meglátása szerint a hazai agrárium versenyképessége és hozama messze elmarad a fejlettebb uniós tagállamok, például Észak-Olaszország szintjétől. A szakember úgy véli, a gazdáknak meg kell tanulniuk sokkal hatékonyabban termelni, ehhez pedig elengedhetetlen a technológiai fejlesztés és a szemléletváltás.

A hazai nehézségeket a rendkívül bizonytalan nemzetközi környezet is tetézi. A közel-keleti feszültségek komoly globális ellátási zavarokat és költségnyomást idéznek elő. Ez különösen igaz a világ nitrogénműtrágya-exportjának harmadát bonyolító Hormuzi-szoros körüli konfliktusokra. Mivel Magyarország a foszfor- és káliumtartalmú műtrágyák esetében importra szorul, a helyzetet az uniós szabályozások is nehezítik. A hagyományos orosz és fehérorosz beszállítókat érintő szankciók,

valamint a harmadik országokra kivetett magasabb importvámok miatt a beszerzés lényegesen drágábbá és nehézkesebbé vált.

Ebben a kiélezett piaci környezetben különösen kockázatos az a hazai termelői gyakorlat, amely szerint a gazdák az utolsó pillanatra hagyják a műtrágya megvásárlását. Ezzel csupán a tárolási költségeket próbálják megspórolni. A szűkös kínálat és a hirtelen áringadozások miatt azonban ez a stratégia most komolyan visszaüthet. A kiszámíthatatlan globális és hazai környezet a jövőben sokkal tudatosabb tervezést követel meg a mezőgazdasági szereplőktől. Továbbá rugalmasabb beszerzési stratégiára és fokozott kockázatkezelésre is szükség lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility