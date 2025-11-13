  • Megjelenítés
Elmondta az ukrán elnök, szerinte mikor indul meg Európa ellen Moszkva
Globál

Elmondta az ukrán elnök, szerinte mikor indul meg Európa ellen Moszkva

MTI
Oroszország növeli hadiipari létesítményeinek termelését, és egy nagy háborúra készül az európai kontinensen 2029-től vagy 2030-tól - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon, hangsúlyozva, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolni emiatt Oroszországra.

"Figyelembe véve a harctéri helyzetet, nem látjuk, hogy Oroszország meg akarna állni. A probléma az, hogy amikor az orosz hadiiparra tekintünk, azt látjuk, hogy növelik a termelésüket, és (...) folytatni akarják ezt a háborút" - emelte ki az államfő. Ugyanakkor meggyőződése szerint, ha erőteljes nyomás nehezedik Oroszországra, az oroszoknak szünetre lesz szükségük. Hangsúlyozta: el kell gondolkodni azon, miként lehet most, Ukrajnában megállítani az orosz erőket.

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a képességeiket. Nem szabad pénzt adni nekik, amelyet még mindig az energiahordozókból szerezhetnek, és nem szabad fegyvert adni nekik

- vélekedett Zelenszkij.

A Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban - amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett csütörtökön - az elnök elismerte, hogy súlyos a helyzet a Donyeck megyei Pokrovszkban, és kijelentette, hogy a csapatok kivonásáról szóló bármilyen döntést a helyszínen lévő katonai parancsnokságnak kell meghoznia. "Senki sem kényszeríti őket arra, hogy a romokért haljanak meg. Támogatni fogom a katonáinkat, különösen az ott szolgáló parancsnokokat abban, ahogyan képesek maradjanak ellenőrzés alatt tartani a helyzetet. Máskülönben ez túlságosan nagy áldozat lenne nekünk. Számunkra a katonák élete a legfontosabb" - mondta.

Szavai szerint Oroszország azért törekszik Pokrovszk elfoglalására, hogy meggyőzze Donald Trump amerikai elnököt az ukrán csapatok kivonásának szükségességéről Donyeck és Luhanszk megyékből, leszögezte viszont, hogy ez nem fog megtörténni.

"Nem hagyhatjuk el Ukrajna keleti részét. Ezt senki sem értené meg, az ukrajnai emberek sem, Ami pedig a legfontosabb, senki sem tudja garantálni, hogy miután elfoglalnak egy-egy települést, nem fognak tovább nyomulni. Nincs visszatartó erő" - fejtette ki. Emellett hangsúlyozta, hogy az orosz csapatoknak "nincs is akkora erejük", és az ukrán energiarendszert veszik célba, hogy tavaszig engedelmességre kényszerítsék Ukrajnát. "Tudják, hogy amint az energetikai tényező eltűnik, nem marad számukra más erős eszköz" - jegyezte meg.

Zelenszkij egyúttal kiemelte, hogy Ukrajna "nyitott marad a tárgyalásokra az oroszokkal" a tűzszünet elérése érdekében. "Ha valóban be akarják fejezni a háborút, vagy akár készek erre, akkor diplomáciai útra kell lépniük" - szögezte le.

