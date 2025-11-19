  • Megjelenítés
Figyelmeztették Európát: szerezzen be taktikai nukleáris fegyvereket
Figyelmeztették Európát: szerezzen be taktikai nukleáris fegyvereket

Az Airbus elnöke, René Obermann azt sürgeti, hogy több európai ország beszerezzen taktikai nukleáris fegyvereket.

Obermann a szerdai berlini Biztonsági Konferencián arra figyelmeztetett, hogy Európa "Achilles-sarka" épp az, amivel Oroszország "meglehetősen nyíltan fenyeget". Szerinte több mint 500 taktikai nukleáris robbanófejről van szó, amelyeket Iszkander (SS-26) rakéták hordozhatnak, közvetlenül az ajtónk előtt, Kalinyingrádban, valamint Belaruszban nemrég állomásoztatott egységek közelében.

Hozzátette: Németországnak, Franciaországnak, Nagy-Britanniának és más, erre hajlandó uniós tagállamoknak közös, lépcsőzetes

nukleáris elrettentési programban kellene megállapodniuk,

a taktikai szintet is beleértve.

Úgy gondolom, ez rendkívül erős elrettentő jelzés lenne

- fogalmazott.

Obermann kijelentéseire reagálva egy NATO-tisztviselő közölte, hogy a szövetség az utóbbi időben nem észlelt változást Oroszország nukleáris készenléti helyzetében.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

