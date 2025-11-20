A vakcinák nem okoznak autizmust? - Mást állít az oltásellenes hatóság

A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerdai honlapfrissítése szerint a "vakcinák nem okoznak autizmust" állítás nem tekinthető bizonyítékokon alapulónak.

A védőoltásokkal szemben szkeptikus Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humánszolgáltatási minisztere, valamint Donald Trump amerikai elnök a tudományos konszenzussal szemben

azt az elméletet népszerűsítette, hogy a gyermekkori oltások autizmust okoznak.

A CDC honlapja korábban ezt közölte:

tanulmányok kimutatták, hogy nincs kapcsolat az oltások beadása és az autizmus spektrumzavar kialakulása között.

Szerda estére azonban már ez olvasható az oldalon:

A "vakcinák nem okoznak autizmust" állítás nem bizonyítékokon alapuló állítás, mivel a vizsgálatok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a csecsemőkori oltások autizmust okoznak.

A közlés szerint az egészségügyi hatóságok "figyelmen kívül hagyták" az összefüggést támogató tanulmányokat.

Az ügynökség ugyanakkor meghagyta a "A vakcinák nem okoznak autizmust" főcímet, arra hivatkozva, hogy a címet Bill Cassidy szenátorral, az Egyesült Államok Szenátusának Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi és Nyugdíjbizottsága elnökével kötött megállapodás miatt nem távolították el.

A korábban Kennedy által vezetett, oltásellenes Children's Health Defense üdvözölte a változtatásokat. "A CDC kezdi elismerni az igazságot erről az állapotról, amely emberek millióit érinti, és hátat fordít annak a merész, régóta hangoztatott hazugságnak, hogy "a vakcinák nem okoznak autizmust" – írta a szervezet az X-en.

Kennedy többször összekapcsolta az oltásokat az autizmussal, és az ország immunizációs politikájának átírására törekedett. Trump pedig az autizmust a terhesség alatti fájdalomcsillapító Tylenol szedéséhez is kötötte, noha

ezt sem támasztják alá tudományos bizonyítékok.

Az autizmus neurológiai és fejlődési állapot, amely az agyi jelátvitel zavaraihoz köthető, és atipikus viselkedést, kommunikációt, társas érintkezést és tanulást eredményez. Az okok nem tisztázottak, de szigorú vizsgálatok

nem találtak kapcsolatot az autizmus és az oltások, gyógyszerek vagy olyan összetevők, mint a tiomerzál vagy a formaldehid között.



Miközben megy a vita az oltásokról, idén az Egyesült Államokban több kanyarós esetet jelentettek, mint bármely más évben az elmúlt három évtizedben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images