Itt a bejelentés: Donald Trump farkasszemet néz a legrosszabb rémálmával
Itt a bejelentés: Donald Trump farkasszemet néz a legrosszabb rémálmával

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy pénteken a demokrata Zohran Mamdanival, New York City megválasztott polgármesterével fog tárgyalni a Fehér Házban - számolt be a Politico.

New York City kommunista polgármestere, Zohran "Kwame" Mamdani találkozót kért. Megállapodtunk, hogy ez a találkozó pénteken, november 21-én az Ovális Irodában lesz

- írta Trump a Truth Socialon, a szocialista politikus középső nevét idézőjelbe téve.

Trump a választás előtt arra biztatta a választókat, hogy Mamdani függetlenként induló ellenfelét, Andrew Cuomo volt New York-i kormányzót támogassák – annak ellenére, hogy volt republikánus jelölt a versenyben, Curtis Sliwa, és a botrányhős Cuomo eredetileg demokrata színekben szállt ringbe. A 67 éves Cuomo annak dacára folytatta a versenyt, hogy a nyári előválasztáson kikapott a 34 éves állami törvényhozótól. Végül másodjára is Mamdani diadalmaskodott, a szavazatok több mint 50%-ával.

Trump ezelőtt több ízben bírálta a szerinte "kis kommunista" Mamdanit, aki az előválasztási kampányban cserébe a republikánus elnök "legrosszabb rémálmának" nevezte magát.

A baloldali politikus, akit január 1-jén iktatnak be hivatalába, korábban elmondta: felvette a kapcsolatot a Fehér Házzal, hogy emlékeztesse Trumpot a megélhetés kapcsán tavaly tett kampányígéreteire.

Világosan szeretnék beszélni az elnökkel arról, mit jelent valójában kiállni a New York-iakért, és arról, hogy a New York-iak milyen nehezen tudják megfizetni ezt a várost

- nyilatkozta Mamdani, a világváros első muszlim polgármestere.

Dora Pekec, Mamdani szóvivője közölte, a megválasztott polgármester és a New York-i születésű elnök tárgyalnak majd a közbiztonságról, a gazdaságról és arról "a megélhetési programról, amelyre alig két hete több mint egymillió New York-i szavazott."

Nemrégiben kiderült, hogy Mamdani felkérésére Jessica Tisch marad a metropolisz rendőrfőnöke. Tisch munkáját széles körben elismerik a bűnözési ráták csökkenése miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

