210 milliárd eurós bomba ketyeg Brüsszelben: a befektetők megtorlására figyelmeztetnek

A brüsszeli székhelyű Euroclear – Európa legnagyobb, értékpapír-tranzakciók elszámolására és letétkezelésére specializálódott pénzügyi piaci infrastruktúra-szolgáltatója (FMI) –, amely a befagyasztott orosz állami vagyon fő letétkezelője, egy levélben figyelmeztette az EU vezetőit, hogy
a tervezett kölcsönkonstrukciót az EU-n kívül vagyonelkobzásként értelmeznék, ami megrendítheti a befektetők bizalmát az európai államadósság-piacon.
Az EU Oroszország ukrajnai inváziója után mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont fagyasztott be, amelyből körülbelül 185 milliárd eurót a Euroclearnél tartanak.
Az ukrajnai béketárgyalások felerősítették a nyomást, hogy megállapodjanak a Kijevnek szánt 140 milliárd eurós kölcsön feltételeiről.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán közölte az Európai Parlamenttel, hogy a Bizottság készen áll egy jogi szöveg előterjesztésére a befagyasztott orosz vagyonnal fedezett kölcsönről. A terv azonban továbbra is vitatott, és számos technikai részlet tisztázatlan.
A Euroclear von der Leyennek és António Costa EU tanácsi elnöknek címzett levelében figyelmeztetett, hogy az úgynevezett „jóvátételi kölcsön” károsíthatja az európai pénzügyi piacok vonzerejét és az európai befektetési környezetet.
A kockázati felár tartós növekedést eredményez az európai államkötvény-felárakban, ami minden tagállam számára magasabb hitelfelvételi költségeket jelent
– írja Valérie Urbain, a Euroclear vezérigazgatója a levélben.
Urbain szerint a kezdeményezés árt a kontinensre irányuló befektetéseknek, "mivel a befektetők, különösen az állami vagyonalapok és a központi bankok, ezt a kezdeményezést a központi banki tartalékok elkobzásával egyenértékűnek fogják tekinteni, ami aláássa a jogállamiságot".
Az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy a javasolt rendszer nem minősül elkobzásnak, bár elismerte, hogy fennáll annak kockázata, hogy egyesek így tekinthetnek rá.
A Euroclear vezérigazgatója szerint a cégnek feltétlen, azonnal lehívható garanciákat kellene kapnia a jogi kitettségek fedezésére, beleértve az oroszországi és más országokban felmerülő megtorlási kockázatokat, a likviditási kockázatokat és "minden egyéb, az eszköz jegyzésével kapcsolatos kockázatot".
A levél visszhangozza Bart De Wever belga miniszterelnök régóta hangoztatott aggályait a jogi és pénzügyi következményekkel kapcsolatban. Belgium biztosítani szeretné, hogy más kormányok is osztozzanak a kockázatokban, és vonják be a saját joghatóságuk alatt befagyasztott vagyonokat is.
Miután az EU-vezetők októberi csúcstalálkozójukon nem tudtak megállapodni a kölcsönről, von der Leyen felvetette a kétoldalú támogatások vagy új közös adósság lehetőségét is Ukrajna finanszírozására, ha nem sikerül megegyezni a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról.
Donald Trump amerikai elnök új ukrajnai békekezdeményezése, amely eredetileg azt javasolta, hogy a befagyasztott vagyont amerikai vezetésű ukrajnai és oroszországi befektetési alapokra fordítsák, fokozta a nyomást az EU-ra a kölcsönjavaslat ügyében.
Mind a Bizottság, mind az EU-országok többsége reméli, hogy a december 18-i brüsszeli vezetői találkozón megállapodás születik a kölcsönről, amelyhez egyhangú támogatásra lenne szükség, de Magyarország egyelőre nem tartotta elfogadhatónak az eddig ismertetett brüsszeli terveket.
Címlapkép forrása: EU
