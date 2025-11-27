Betelt a pohár Európa vezető katonai hatalmainál: jön az ellencsapás Oroszországgal szemben

Oroszország drónjai és titkosügynökei sorozatos provokációkat hajtanak végre NATO-tagállamokban. Európában közben egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy már nem elég a védekezés.
Több kormány már az aktív fellépés lehetőségeit vizsgálja, és sorra készülnek a tervek a lehetséges válaszcsapásokról.
Felmerültek összehangolt kibertámadások, gyorsabb és egységesebb attribúció, valamint előre be nem jelentett NATO-hadgyakorlatok. A balti és közép-európai országok szerint Moszkva folyamatosan teszteli a határokat, és a válaszlépéseket is figyeli.
Az utóbbi hetekben több orosz drón sértette meg a lengyel és román légteret. Rejtélyes repülőeszközök okoztak fennakadásokat európai repülőtereken és katonai létesítményekben. Emellett folyamatos a GPS-zavarás, a légi és tengeri határsértés, és egy robbantás történt egy kulcsfontosságú lengyel vasútvonalon. A német védelmi államtitkár szerint Európának el kell döntenie, meddig tűri ezt a mintázatot. A korábbi években már voltak mérgezések, robbantások, befolyásolási műveletek és választási beavatkozások, de a mostani aktivitás sűrűsége és kiterjedtsége példa nélküli.
A prágai Globsec adatai szerint január és július között több mint 110 szabotázs és merényletkísérlet történt Európában, főként Lengyelországban és Franciaországban, orosz kapcsolatokkal.
Közben Vlagyimir Putyin is kemény üzeneteket küld: szerinte a világpolitika tere ma „kreatívabb”, és figyelik Európa militarizációját. A Kreml a NATO-t és az EU-t már riválisként kezeli. Európai vezetők viszont hangsúlyozzák, hogy nem akarnak háborút egy nukleáris hatalommal, de a visszatartó erőt erősíteni kell. Többen figyelmeztetnek, hogy a félelem nem lehet döntési alap, és határozottságra van szükség.
A jelenlegi reakció elsősorban a védelem erősítése, így a NATO fejleszti a drón- és légvédelmet a keleti fronton. Ez Moszkvát tovább irritálja; Dmitrij Medvegyev elnöki tanácsadó nyílt fenyegetésekkel reagált. A gyakori provokációk miatt több kormány is élesebben fogalmaz. Lengyelország 10 ezer katonát vezényelt kulcsfontosságú infrastruktúrák védelmére, miután megrongálták a Varsót Kijevvel összekötő vasútvonalat.
Olaszország 125 oldalas tervet készített a megtorló lépésekre, benne egy hibridellenes európai központ, kiberhaderő és AI-szakértői gárda ötletével.
A keményebb fellépés tartalma ugyanakkor még vitás. Nyugaton jogi és etikai dilemmát okoz, hogy lehet-e Oroszországéval azonos eszközökhöz nyúlni. Egyes országok már most is engedélyezik az offenzív kiberakciókat. A katonai és titkosszolgálati körök szerint célzott támadásokkal meg lehetne zavarni az orosz hadiipari rendszereket, például a dróngyártást, energiaellátást vagy a fegyverszállítás logisztikáját. Emellett szükség van a dezinformáció elleni fellépésre, Oroszországon belül is, amihez a régiót jól ismerő szövetségesek támogatása kell. A válaszlépéseknek ugyanakkor tagadhatónak kell maradniuk.
A NATO továbbra is elsősorban védelmi szervezet, és ódzkodik a nyílt offenzívától, így a szövetségen belül inkább az erődemonstrációs lépések kerülnek előtérbe.
Ide tartozik a gyors és következetes nyilvános attribúció, amikor Moszkva áll egy hibrid támadás mögött, valamint az előzetes bejelentés nélküli hadgyakorlatok az orosz határ közelében.
A helsinki hibridellenes központ szakértői támogatást és képzést adnak, és új politikákat dolgoznak ki. A NATO-n belüli hangulat egyre inkább abba az irányba tolódik, hogy a szövetségnek láthatóvá kell tenni az éberséget és a gyors reagálóképességet, mert a jelenlegi fenyegetési szint már nem fér bele a régi keretekbe.
Címlapkép forrása: NATO
Kínai kézbe kerülhet a Puma, elszállt az árfolyam
Több mint 10 százalékot emelkedett a részvény.
Nagy Márton bejelentette: döntött a kormány a nyugdíjak emeléséről
A parlament gazdasági bizottsága hallgatta meg a minisztert.
Kétségbeejtő helyzetről beszélnek Ukrajnában: felmerült, hogy evakuálni kell a legnagyobb városokat
Több forgatókönyvről beszél a vezető.
Betelt a pohár Európa vezető katonai hatalmainál: jön az ellencsapás Oroszországgal szemben
Megkezdődnek az elrettentő hadműveletek az orosz határon.
Fájdalmas gyomrost kaphat a BlackRock, kirúghatják a zsíros bizniszből
Amiért nem elég zöld.
Rég nem látott változás jön a benzinkutakon!
Ilyenre régen volt példa.
Súlyos fegyveres támadás Amerika szívében: megszólalt Donald Trump, új részletek derültek ki
Az elkövető fizetni fog a tettéért az elnök szerint.
Kivont karddal a kezében üzent Trumpnak Putyin szövetségese: "Megvédjük a szent földet"
Az amerikai támadás bármikor megindulhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!