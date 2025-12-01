  • Megjelenítés
Rendkívüli állapotot hirdettek: több száz embert temetett maga alá a földcsuszamlás egy szigetországban
Portfolio
A Srí Lankát sújtó áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma 330 fölé emelkedett  - írta a BBC.

Az ország az elmúlt évek egyik legsúlyosabb időjárási katasztrófájával küzd.

Több mint 200 embert eltűntként tartanak nyilván. Mintegy 20 ezer otthon semmisült meg, és 108 ezren költöztek állami fenntartású ideiglenes menedékhelyekre

– közölte a Katasztrófavédelmi Központ. A tájékoztatás szerint az ország nagyjából harmadában nincs áram vagy vezetékes víz, és rendkívüli állapotot hirdettek a Ditwah ciklon nyomán.

Anura Kumara Dissanayake, Srí Lanka elnöke az ország történetének "legnagyobb kihívást jelentő természeti katasztrófájának" nevezte a helyzetet, hozzátéve, hogy a pusztítás mértéke olyan súlyos, hogy még a helyreállítási becslések is megrendítőek. Egyes térségekben kitelepítési parancsok vannak érvényben, mivel a Kelani-folyó vízszintje gyors ütemben emelkedik.

Srí Lanka középső részén egy nő a BBC-nek arról számolt be, hogy a környékén mintegy 15 házat temetett maga alá a sár és a lezúduló sziklatömeg. Állítása szerint egyik lakó sem élte túl.

A legtöbb halálos áldozatról Kandy és Badulla körzetéből érkezett jelentés, ahol továbbra is sok terület megközelíthetetlen.

A kormány nemzetközi segítséget kért, és arra szólította fel a külföldön élő srí-lankaiakat, hogy adományokkal támogassák az érintett közösségeket. A Ditwah ciklon pénteken súrolta a szigetország keleti partját, majd elvonult. Bár Srí Lankában most is tart a monszunidőszak, az ilyen mértékű szélsőséges időjárás ritka. A mostani katasztrófa előtt a legsúlyosabb áradás ebben a században 2003 júniusában volt, amikor 254-en életüket vesztették, és több százezren kényszerültek elhagyni otthonaikat.

A térségben szélesebb körű a pusztítás: Délkelet-Ázsiát szintén az elmúlt évek legsúlyosabb árvizei sújtják, Indonéziában, Malajziában és Thaiföldön milliókat érintve.

Címlapkép forrása: Shutterstock

