Rendkívüli állapotot hirdettek: több száz embert temetett maga alá a földcsuszamlás egy szigetországban

Az ország az elmúlt évek egyik legsúlyosabb időjárási katasztrófájával küzd.
Több mint 200 embert eltűntként tartanak nyilván. Mintegy 20 ezer otthon semmisült meg, és 108 ezren költöztek állami fenntartású ideiglenes menedékhelyekre
– közölte a Katasztrófavédelmi Központ. A tájékoztatás szerint az ország nagyjából harmadában nincs áram vagy vezetékes víz, és rendkívüli állapotot hirdettek a Ditwah ciklon nyomán.
Anura Kumara Dissanayake, Srí Lanka elnöke az ország történetének "legnagyobb kihívást jelentő természeti katasztrófájának" nevezte a helyzetet, hozzátéve, hogy a pusztítás mértéke olyan súlyos, hogy még a helyreállítási becslések is megrendítőek. Egyes térségekben kitelepítési parancsok vannak érvényben, mivel a Kelani-folyó vízszintje gyors ütemben emelkedik.
Srí Lanka középső részén egy nő a BBC-nek arról számolt be, hogy a környékén mintegy 15 házat temetett maga alá a sár és a lezúduló sziklatömeg. Állítása szerint egyik lakó sem élte túl.
A legtöbb halálos áldozatról Kandy és Badulla körzetéből érkezett jelentés, ahol továbbra is sok terület megközelíthetetlen.
A kormány nemzetközi segítséget kért, és arra szólította fel a külföldön élő srí-lankaiakat, hogy adományokkal támogassák az érintett közösségeket. A Ditwah ciklon pénteken súrolta a szigetország keleti partját, majd elvonult. Bár Srí Lankában most is tart a monszunidőszak, az ilyen mértékű szélsőséges időjárás ritka. A mostani katasztrófa előtt a legsúlyosabb áradás ebben a században 2003 júniusában volt, amikor 254-en életüket vesztették, és több százezren kényszerültek elhagyni otthonaikat.
A térségben szélesebb körű a pusztítás: Délkelet-Ázsiát szintén az elmúlt évek legsúlyosabb árvizei sújtják, Indonéziában, Malajziában és Thaiföldön milliókat érintve.
Címlapkép forrása: Shutterstock
