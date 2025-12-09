Oroszország áttörést ért el: súlyos veszélybe kerültek az ukrán vadászgépek

Tegnap jelentette be az ukrán légierő, hogy lezuhant egy Szu-27-es vadászgépük, a pilóta, Jevheny Ivanov alezredes az életét vesztette. A gép egy orosz Gerány-dróntámadás visszaverése közben zuhant le, hivatalosan azért, mert „nem tudott kitérni egy rakéta elől.”
Az orosz MK.ru arról ír: a lelőtt Szu-27-es az orosz szárazföldi telepítésű légvédelmi rendszerek hatótávolságán kívül esett, az is kevésbé valószínű, hogy a Gerányok támadását egy orosz vadászgép fedezte volna.
Jurij Podolkaja katonai szakértő azt állítja:
az orosz haderő nemrég elkezdte felszerelni a Gerány drónokat R-60-as légiharc-rakétákkal, jó esély van rá, hogy ezzel szedték le a Szu-27-est.
Nehéz idők várnak az ellenséges légierőre. Végül is, az ukrán légierő vadászgépei lövik le most a legtöbb célpontot a légitámadásaink során”
– fejtegeti az orosz szakértő.
Arra is kitért, hogy a Gerány-drón kezelője komoly bónuszra számíthat az orosz védelmi minisztériumtól az ellenséges vadászgép lelövéséért cserébe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
