Oroszország áttörést ért el: súlyos veszélybe kerültek az ukrán vadászgépek

Jó eséllyel egy Gerány drónról indított légvédelmi rakéta végzett azzal a Szu-27-es vadászgéppel, melynek elvesztését tegnap ismerte el az ukrán légierő – mondták el orosz szakértők az MK.ru-nak.

Tegnap jelentette be az ukrán légierő, hogy lezuhant egy Szu-27-es vadászgépük, a pilóta, Jevheny Ivanov alezredes az életét vesztette. A gép egy orosz Gerány-dróntámadás visszaverése közben zuhant le, hivatalosan azért, mert „nem tudott kitérni egy rakéta elől.”

Az orosz MK.ru arról ír: a lelőtt Szu-27-es az orosz szárazföldi telepítésű légvédelmi rendszerek hatótávolságán kívül esett, az is kevésbé valószínű, hogy a Gerányok támadását egy orosz vadászgép fedezte volna.

Jurij Podolkaja katonai szakértő azt állítja:

az orosz haderő nemrég elkezdte felszerelni a Gerány drónokat R-60-as légiharc-rakétákkal, jó esély van rá, hogy ezzel szedték le a Szu-27-est.

Nehéz idők várnak az ellenséges légierőre. Végül is, az ukrán légierő vadászgépei lövik le most a legtöbb célpontot a légitámadásaink során”

– fejtegeti az orosz szakértő.

Arra is kitért, hogy a Gerány-drón kezelője komoly bónuszra számíthat az orosz védelmi minisztériumtól az ellenséges vadászgép lelövéséért cserébe.

