Teljesítené Zelenszkij Putyin egyik legnagyobb kérését, de Moszkva máris elégedetlenkedik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mandátuma 2024 tavaszán lejárt, Ukrajna azért nem rendezett azóta választásokat, mert az ukrán alkotmány szerint statárium idején ilyet nem lehet választást tartani, ráadásul az ország kb. 20%-a orosz megszállás alatt van.
Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is beszélt arról, hogy Zelenszkij illegitim vezető, mivel Ukrajna nem rendez választásokat, tegnap Trump is kritizálta Ukrajnát emiatt, utalva arra, hogy egyebek mellett ez is akadályozza a békekötést.
Zelenszkij elnök tegnap este kijelentette, hogy kész választásokat tartani Ukrajnában, ehhez azonban segítséget kér szövetségeseitől, mivel a háború alatt ez nehezen megoldható. Erre reagált ma Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Ez az állam folyamatosan a függetlenségét hangsúlyozza, de most azt követeli, hogy más országok tartsanak nekik választásokat és ezeket még demokratikusnak is nevezik. Ez a cinizmus következő szintje”
– mondta az orosz szóvivő.
Soha nem hallottam még egyetlen országról sem, amely külföldi államokat kért arra, hogy tartsanak választásokat a területükön anélkül, hogy kijelentették volna, hogy elvesztették a szuverenitásukat”
– tette hozzá.
Zaharova kijelentése erősen arra utal, hogy
teljesen mindegy, mit csinál Ukrajna, Oroszország nem fogja továbbra sem Kijev vezetését legitimnek tekinteni.
Ahogy most Zelenszkijt „illegitim” vezetőnek tekintik, a „külföldi beavatkozás miatt” választások után is hasonló véleményeket fogalmaznának meg a(z újból?) megválasztott ukrán vezető ellen.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
