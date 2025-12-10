Létszámbővülést hozhat az AI a Wall Streeten

A Bloomberg Intelligence által megkérdezett 151 vezető beosztású szakember több mint 70 százaléka arra számít,

hogy az AI alkalmazása a következő három évben magasabb működési költségekkel jár majd.

A válaszadók többsége ugyanakkor úgy véli, hogy a termelékenység ezt meghaladó ütemben fog nőni.

Az eredmények megerősítik, hogy a pénzügyi szektorban az AI korai szakasza inkább a képességépítésről szól, nem pedig a költségcsökkentésről

– írták a jelentés szerzői. Szerintük az automatizálás terjedésével 2027–2028 után normalizálódhatnak a költségarányok, ami hatékonyságalapú marzsjavulást eredményezhet.

A pénzügyi szektor szereplői – köztük az ING, az Allianz és a Goldman Sachs – elsősorban szolgáltatásaik felgyorsítására és költségeik csökkentésére használnák a technológiát, amelyet már létszámleépítésekhez is kötöttek. A kockázatkezelési és megfelelőségi aggályok miatt azonban az ágazatban egyelőre lassabban terjed az AI, mint például a kiskereskedelemben vagy a technológiai szektorban.

Hosszabb távon a piaci elemzők egyetértenek abban, hogy az AI jelentős és tartós hatással lesz az iparágra. A UBS kutatása szerint ennek kézzelfogható jelei már jövőre megjelenhetnek.

A felmérés szerint más iparágakban is nagyra értékelik az AI transzformatív erejét: a gyógyszeripari vállalatok átlagosan 16 százalékos költségcsökkenést várnak a gyógyszerfejlesztésben, a médiacégek olcsóbb tartalomgyártásban és személyre szabottabb kínálatban bíznak, míg a fogyasztási cikkek piacán az AI-alapú vásárlási asszisztensek gyors terjedésére számítanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ