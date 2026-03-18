Váratlan helyről kapott ajánlatot Tajvan, amely megoldaná a fenyegetett ázsiai sziget energiaválságát
Globál

Kína energiaellátási biztonságot ígért Tajvannak, amennyiben a szigetország elfogadja Peking fennhatóságát. Ez a közeledési kísérlet a közel-keleti háború okozta globális energiaválság közepette történik, miközben Tajvan határozottan elutasítja az "újraegyesítést".

A Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti konfliktus miatt világszerte verseny indult az alternatív energiaforrásokért. Tajvan különösen érintett a helyzetben,

mivel cseppfolyósított földgázának harmadát eddig Katarból szerezte be,

Kínából pedig egyáltalán nem importál energiahordozót.

Csen Pin-hua kínai hivatalnok szerdán Pekingben azt mondta, hogy a "békés újraegyesítés" segítené Tajvan energiabiztonságát egy erős anyaország támogatásával.

Készek vagyunk tajvani honfitársainknak stabil és megbízható energiaellátást biztosítani, hogy jobb életet élhessenek

- tette hozzá.

Laj Csing-tö tajvani elnök megerősítette, hogy

az energiaellátás májusra és júniusra biztosított.

Hozzátette, hogy júniustól további amerikai földgázszállítmányok érkeznek. "Tajvan diverzifikált, több forrásra épülő stratégiai megközelítést alkalmaz az energiaimportban" - hangsúlyozta az elnök, ezzel kikerülve a Perzsa-öböl menti támadásokkal érintett ellátási útvonalat.

A tajvani kormány tehát nincs még szorult helyzetben, ezért egyelőre nem reagált Peking ajánlatára. A fenyegetett szigetország következetesen elutasítja Kína szuverenitási igényeit, és álláspontja szerint kizárólag a sziget lakossága dönthet a saját jövőjéről. Az "egy ország, két rendszer" modellt, amelyet Kína régóta kínál, egyetlen jelentős tajvani politikai párt sem támogatja. Amennyiben viszont hosszabb időre kiesik a Hormuzi-szoros, akkor szorult helyzetben találhatja magát Tajvan.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

