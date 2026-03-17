Vége az őrületnek: váratlan fordulat állt be a gázpiacon, fellélegezhet egy egész kontinens

Az előző heti ázsiai zárásra a Platts-JKM áprilisi határidős jegyzésének felára (prémium) mindössze 1,6 dollár/MMBtu-ra csökkent az európai TTF-hez képest. Ezen az áron sok esetben nem éri meg Ázsiába szállítani, hiszen a szállítási költségek magasabbak a hosszabb útvonalak miatt, ami elporlasztja a maradék profitmarzsot is.

Ez jelentős visszaesés

a március 9-i 3,6 dolláros, valamint

a március 3-i 6,2 dolláros szinthez viszonyítva.

Az ázsiai felár bezuhanása az európai gázpiac normalizálódását hozta magával.

Az iráni háború legelején 63 euró/MWH-ig szaladt fel az európai gázár.

Volt egy pillanatnyi őrület, de úgy tűnik, hogy az ázsiai arbitrázs bezárult, az árkülönbözetek visszatérnek a normális szintre

- fogalmazott egy spanyolországi kereskedő.

Az LNG fizikai piacán ugyanakkor a zavar hatása egyelőre nem érezhető. Március első felében az európai LNG-import éves összevetésben stabil maradt, összesen 6,26 millió tonnát tett ki. Az S&P Global Energy CERA adatai szerint a március 16. és április 3. közötti időszakra várt érkező mennyiség 3,12 millió tonna lesz.

A közel-keleti háború nyomán kibontakozó LNG-piaci zavar leginkább a brit NBP-t és a spanyol PVB-t érintette. A Platts összesen legalább hét olyan szállítmányról számolt be, amelyeket február 28. és március 11. között irányítottak át Európából Ázsiába.

A stabil piaci fundamentumok azonban segítettek enyhíteni az árkülönbözeteket.

A brit LNG-visszagázosítás márciusban eddig napi 53,27 millió köbmétert tett ki, ami közel van a tavaly márciusi 55,8 millió köbméteres átlaghoz. A spanyol visszagázosítás ezzel szemben napi átlag 66 millió köbméterre emelkedett, ami 11 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.

