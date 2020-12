Mi lesz a lakásárakkal 2021-ben? – Konkrét számokat mondtak a szakértők

Futó Péter Cikk mentése Megosztás

Izgalmas éven van túl a hazai lakáspiac. A világ minden tekintetben a koronavírus-járványra figyelt, de annak gazdasági hatásai a lakáspiacra is erős hatással voltak. A már tavaly lelassult árnövekedés idén több helyen árcsökkenésbe váltott át, miközben főleg az év második felében fontos kormányzati bejelentések érkeztek. Az biztos, hogy több hosszabb trend megtört idén nemcsak a lakásárakban, de például az évente átadott új építésű lakások számában is. Mi azonban, mint mindig most is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tartogat számunkra a jövő, éppen ezért a 2021-es évvel kapcsolatos várakozásokról kérdeztük Hangulatfelmérésünk keretében a szakértőket.