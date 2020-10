Lakásfelújítási támogatás: jönnek a milliók, de kik élhetnek vele?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A lakásfelújítási támogatás részeként január elsejétől akár 10 millió forintot is kaphatnak a gyermekvállalás előtt álló vagy már gyermeket nevelő fiatalok új, többgenerációs otthon létrehozására - közölte Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az otthonfelújítási program kapcsán ez elmúlt hetekben több bejelentés is született, így összefoglaltuk, hogy milyen, a lakáspiacot is befolyásoló intézkedésekről dönött eddig a kormány.