Akár húsz százalékos emelkedés jöhet a lakásárakban idén

Az idei évben felpezsdült a lakóingatlanok piaca, a lakások szinte napok alatt elkelnek, a lejáró állampapírokból felszabadult tőke keresi a helyét, a javuló gazdasági körülmények mellett pedig számos állami intézkedést is bejelentettek, amely a további bővülés motorja lehet. Az idei évvel kapcsolatos várakozásokról, vevői preferenciákról, a BudaPart és Dürer Park projektek aktualitásiról és a várható áremelkedés mértékéről Kiss Ákost, a Property Market ügyvezető igazgatóját kérdezte a Portfolio.

A legutóbbi hírek szerint olyan élénk a kereslet a lakáspiacon, hogy az ingatlanok szinte napok alatt elkelnek, de nyilván azért van különbség a preferenciák alapján: hogy oszlik meg az érdeklődés az új és használt ingatlanok között? Mekkora áremelkedés várható, milyen ingatlanokra nő leginkább a kereslet, és általánosságban mik a várakozások az idei évre?

A magyar ingatlanpiac 2025-ben jelentős növekedés előtt áll, amit az új fejlesztések, a technológiai innovációk és a változó vásárlói igények egyaránt alakítanak. A különböző állampapír-befektetésekből akár 800 milliárd forintos tőke is érkezhet az ingatlanpiacra, ami várhatóan nagyjából 60-40%-os arányban oszlik majd meg az új és használt ingatlanok között. Az összeg 60%-a új építésű ingatlanokba folyik, egyelőre azt érezzük, hogy jelentősen megnövekedett az új építésű lakások iránti kereslet.

Az előrejelzések szerint 2025-ben 10-20%-os áremelkedésre lehet számítani, bár ez régiónként és ingatlantípusonként változhat.

Általánosságban jellemző, hogy az új építésű ingatlanok esetében inkább a felső határ lesz a reális.

A kereslet tekintetében elmondható, hogy egyre többen érdeklődnek az energiahatékony és modern lakások iránt, azonban az elhelyezkedés sem másodrendű szempont. Különösen keresettek a városközpontokban és jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken található ingatlanok, melyek közül a megbízható és ismert fejlesztők kínálata továbbra is előnyt élvez.

Sokan azért fektetnek ingatlanba, mert értékállóságából kifolyólag biztos pontot látnak benne az inflációval szemben. Bár valóban elmondható, hogy ingatlanba fektetni labilis gazdasági körülmények között is stabil befektetésnek számít, a piac volatilitását figyelembe kell venni, hiszen ha túl sokan allokálnak ingatlanba, az további áremelkedést generálhat a piacon.

A magasabb hitelkamatok csökkenthetik a hitelből vásárlók számát, de mi inkább arra számítunk - hacsak nem érkezik egy váratlan, nagyobb gazdasági megingás -, hogy a kamatok csökkenni fognak, a hitelezés pedig még inkább beindul.

A makrogazdasági tényezők erős hatást gyakoroltak az ingatlanpiacra, de a beruházók biztonságos és kényelmes fizetési konstrukciókkal, valamint energiahatékony megoldásokkal reagálnak a piac változásaira. A fenntartható megoldások standardizálása mind a keresleti mind a kínálati oldal számára előnyökkel jár, hosszú távon csökkenti a fenntartási költségeket, az épület értéke pedig növekszik.

Mik a főbb vásárlói igények, preferenciák, amelyek jelenleg a fővárosi ingatlanpiacot alakítják?

Egyszerre kell reagálni a különböző generációk lakhatási igényeire, melyek sok pontban eltérnek egymástól: a fiatalok számára vonzó kompakt és funkcionális lakások nem feltétlenül felelnek meg az idősek könnyű fenntarthatóságra és biztonságra vonatkozó preferenciáinak, a társadalmi összetétel változásainak követése kulcsfontosságú a megfelelő portfólió kialakításában és az igények átfogó kiszolgálásának érdekében.

De vannak egyetemes igények, mint az energiahatékonyság: a korszerű szigetelés, napelemek és az alacsony rezsiköltség a legtöbb vásárló számára döntő tényezővé vált, különösen a fiatalabbak körében, akik már nem csak gazdasági megfontolásból, de a fenntarthatósági szempontok miatt is elkötelezettek. A zöldövezetek közelsége szintén felértékelődött, - különösen a járvány óta - az érdeklődők nagyobb számban keresnek természetközelben fekvő ingatlanokat. Emellett azonban a belvárosi ingatlanok iránti érdeklődés sem szorult vissza, itt pedig kiütközik a BudaParthoz hasonló beruházások erőssége: a kettő kombinációja.

BudaPart fotó: Németh Dános

Egyre nagyobb igény mutatkozik továbbá a különböző okos-technológiákra is, hiszen a távvezérelhető, automatizált rendszerek praktikusabbá tehetik a mindennapokat. Az AI és az IoT megoldások egyre inkább integrálódnak, ezek segítségével pedig az otthonok nemcsak kényelmesebbek, hanem hatékonyabbak is lesznek. Kiemelt szerepet kapnak az intelligens energiagazdálkodási rendszerek, amelyek - a takarékosság mellett – hosszú távon fenntarthatóbbá is teszik az otthoni energiafelhasználást.

Ezek mellett megemlíteném még a home office elterjedésével egy időben a multifunkcionális helyiségek és rugalmasan alakítható terek előtérbe kerülését is.

Mennyire erős trend a retrofit a magyar piacon, jellemző, hogy az ingatlanfejlesztők a már meglévő, régebbi épületállományt újítják fel, és ezek kerülnek vissza új lakásokként a piacra?

A meglévő épületek energetikai felújítása egyre nagyobb prioritássá vált az elmúlt időben, és ez a trend várhatóan a következő években is erősödni fog. 2025-ben többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak a tavaly indult uniós forrású, energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási programra, amely szintén támogatja az ilyen jellegű fejlesztéseket, miközben a Vidéki Otthonfelújítási Program is újraindult.

A fókuszban főként az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítése áll majd, mivel ezeknél van igazán szükség a felújításokra. A cél, hogy megfeleljenek a modern energiahatékonysági követelményeknek, és hosszú távon fenntarthatóbbá váljanak. Ez egyben lehetőség lehet az ingatlanfejlesztőknek is, hogy funkcióváltással, akár prémium helyeken is lakóingatlanok kialakítását kezdeményezzék.

Mekkora az érdeklődés az új ingatlanok iránt, elkelnek már a tervezőasztalról, vagy vannak olyan befejezett projektek is, amelyeknél még mindig keresik a gazdájukat a lakások?

A Property Market projektjei iránti érdeklődés egyre növekvő tendenciát mutat, fejlesztéseink már a tervezési szakaszban népszerűek. Ennek tükrében új lakásokkal bővítettük a kínálatot a BudaParton, valamint a Dürer Parkban is, ahol gyors ütemben folynak a munkálatok. A nagyszabású projekteknél az időzítés és a minőség megőrzése kardinális szempont. A befejezett projektek esetében még akad néhány elérhető lakás, de a növekvő kereslet miatt ezek is gyorsan fogynak – a BudaPart elkészült lakásai gyakorlatilag már kivétel nélkül gazdára találtak.

Hány lakást építettek fel eddig a BudaParton, illetve a Dürer Parkban, ebből mennyit adtak el és mennyi fog még épülni? Milyen jövőbeni beruházásokban gondolkodnak?

A BudaParton eddig már több, mint 1300 lakás épült fel, de az eladott lakások száma meghaladja az 1400-at, innen is látszik, hogy a kereslet rendkívül erős. A napokban indítottuk a 10. lakóépületünk előregisztrációját, jelenleg a BRK lakóépület kivitelezése zajlik, emellett idén két további lakóházzal fogjuk bővíteni a városnegyed kínálatát.

A Dürer Parkban található lakások belső látványterve.

A Dürer Park esetében három épületben összesen 207 lakás készül majd, a projekt már a kivitelezési fázisban jár. A piac élénkségét jelzi, hogy a lakások egyharmada már az építkezés megkezdése előtt értékesítésre került, és most, hogy az építkezést is megkezdtük a Market Építő kivitelezésében, újabb vásárlókra számítunk. A munkálatok párhuzamosan folynak: az irodaépületek kivitelezése folyamatban van, itt nyári átadásra készülünk, eközben pedig a lakóépületek építése is elkezdődött, ezek esetében 2027-es átadással számolunk.

A jövőben a Property Market tartja a lépést Budapest folyamatos urbanizációjával és további városfejlesztési projekteket tervez, melyek során kiemelt szerepet kap majd a fenntarthatóság. A tervekről hamarosan bővebben is beszámolhatok.

