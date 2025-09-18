Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group

A budapesti székhelyű Indotek Group egy 43,5 millió euró értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló spanyol portfóliót vásárolt meg – közölte a cégcsoport a Portfolio-val. A strukturált tranzakció nemteljesítő hiteleket és konkrét ingatlanokat is tartalmaz, amelyek többsége lakóingatlan, főként Katalóniában, Madridban és Valenciában. A vállalat már korábban is jelentős spanyolországi érdekeltségekkel rendelkezett, többek között bevásárlóközpontokkal és szállodákkal.

A megvásárolt ingatlancsomag több mint 90%-ban lakóingatlanokat foglal magában - 307 lakást és 89 házat -, emellett parkolóhelyeket, kiszolgálóépületeket és kereskedelmi ingatlanokat is tartalmaz. Az ingatlanok földrajzi elhelyezkedése változatos: 40%-uk Katalóniában, 18%-uk a Madridi Közösségben, 15%-uk a Valenciai Közösségben, 11%-uk pedig Andalúziában található.

A portfólió 41%-a kiemelten likvidnek számít, ami jelentős újrapozicionálási és értéknövelési lehetőségeket rejt magában.



Florian Nowotny, az Indotek pénzügyi igazgatója szerint, a tranzakció jól illeszkedik a vállalat korábbi spanyolországi befektetéseihez, amelyek értéke már meghaladja a 230 millió eurót. Az Indotek Group a helyi partnerével, a - nemrégiben a BCM Global által felvásárolt - a Redwooddal dolgozik együtt az eszközök értékelésén. A vállalat aktívan vizsgálja további NPL-, illetve alulteljesítő eszközök megvásárlásának lehetőségeit is Spanyolországban, és újabb akvizíciókat készít elő Portugáliában, Olaszországban és Közép-Európában.

Az Indotek Group spanyolországi portfóliója már eddig is jelentős volt: a vállalat tulajdonában van többek között a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet.

Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik összesen mintegy 1700 szobával.

"Ez az ügylet mérföldkő a nemzetközi NPL-stratégiánk megvalósításában. A 18 hónapos előkészítési folyamatot követően ugyanis egy markáns méretű és komplexitású tranzakcióval léptünk be a spanyol NPL-piacra" – emelte ki Vavrinecz Anna, az Indotek Group NPL-befektetésekért felelős igazgatója.

Az ügylet jogi tanácsadója a DLA Piper, pénzügyi tanácsadója a KPMG Madrid, az eladó oldalát pedig az Alantra, a Dentons London és a Cuatrecasas Madrid képviselte. A tranzakció az Indotek európai stratégiájának kulcseleme, amely az alulteljesítő eszközök revitalizálására és hosszú távú értékteremtésre fókuszál 12 európai piacon.

A tranzakció szorosan illeszkedik az Indotek Group európai ingatlanbefektetési stratégiájába, amelynek keretében a cégcsoport rendszeresen vesz részt nagy volumenű, strukturált ügyletekben, nemzetközi partnerekkel együttműködve. Az év elején három görögországi bevásárlóközpontot vásároltak meg a francia Klépierre-től, amely Európa egyik vezető kiskereskedelmi ingatlanbefektetője és -üzemeltetője. Ezt megelőzően a hazai piacon az Indotek 2024 végén 47%-os részesedést szerzett az Auchan Magyarország hipermarket-üzletágában, valamint 100%-os tulajdont a korzó-üzletben, amely az áruházlánc bérleményeinek kezelését végzi.

A Portfolio piaci információk alapján úgy értesült, hogy a 43,5 millió euró értékű portfólió eladója az amerikai Oaktree Capital Management LP. Az Indotek Group üzleti titokra hivatkozva ezt az információt nem erősítette meg. A Oaktree Capital Management LP a globális alternatív befektetési piac egyik vezető szereplője, amely elsősorban nemteljesítő hitelek, alulteljesítő eszközök, ingatlanportfóliók, valamint magántőke- és strukturált befektetések kezelésére specializálódott.

