  • Megjelenítés
Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group
Ingatlan

Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group

Portfolio
A budapesti székhelyű Indotek Group egy 43,5 millió euró értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló spanyol portfóliót vásárolt meg – közölte a cégcsoport a Portfolio-val. A strukturált tranzakció nemteljesítő hiteleket és konkrét ingatlanokat is tartalmaz, amelyek többsége lakóingatlan, főként Katalóniában, Madridban és Valenciában. A vállalat már korábban is jelentős spanyolországi érdekeltségekkel rendelkezett, többek között bevásárlóközpontokkal és szállodákkal.
Portfolio Property Investment Forum 2025
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A megvásárolt ingatlancsomag több mint 90%-ban lakóingatlanokat foglal magában - 307 lakást és 89 házat -, emellett parkolóhelyeket, kiszolgálóépületeket és kereskedelmi ingatlanokat is tartalmaz. Az ingatlanok földrajzi elhelyezkedése változatos: 40%-uk Katalóniában, 18%-uk a Madridi Közösségben, 15%-uk a Valenciai Közösségben, 11%-uk pedig Andalúziában található.

A portfólió 41%-a kiemelten likvidnek számít, ami jelentős újrapozicionálási és értéknövelési lehetőségeket rejt magában.

Florian Nowotny, az Indotek pénzügyi igazgatója szerint, a tranzakció jól illeszkedik a vállalat korábbi spanyolországi befektetéseihez, amelyek értéke már meghaladja a 230 millió eurót. Az Indotek Group a helyi partnerével, a - nemrégiben a BCM Global által felvásárolt - a Redwooddal dolgozik együtt az eszközök értékelésén. A vállalat aktívan vizsgálja további NPL-, illetve alulteljesítő eszközök megvásárlásának lehetőségeit is Spanyolországban, és újabb akvizíciókat készít elő Portugáliában, Olaszországban és Közép-Európában.

Az Indotek Group spanyolországi portfóliója már eddig is jelentős volt: a vállalat tulajdonában van többek között a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet.

Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik összesen mintegy 1700 szobával.

"Ez az ügylet mérföldkő a nemzetközi NPL-stratégiánk megvalósításában. A 18 hónapos előkészítési folyamatot követően ugyanis egy markáns méretű és komplexitású tranzakcióval léptünk be a spanyol NPL-piacra" – emelte ki Vavrinecz Anna, az Indotek Group NPL-befektetésekért felelős igazgatója.

Az ügylet jogi tanácsadója a DLA Piper, pénzügyi tanácsadója a KPMG Madrid, az eladó oldalát pedig az Alantra, a Dentons London és a Cuatrecasas Madrid képviselte. A tranzakció az Indotek európai stratégiájának kulcseleme, amely az alulteljesítő eszközök revitalizálására és hosszú távú értékteremtésre fókuszál 12 európai piacon.

A tranzakció szorosan illeszkedik az Indotek Group európai ingatlanbefektetési stratégiájába, amelynek keretében a cégcsoport rendszeresen vesz részt nagy volumenű, strukturált ügyletekben, nemzetközi partnerekkel együttműködve. Az év elején három görögországi bevásárlóközpontot vásároltak meg a francia Klépierre-től, amely Európa egyik vezető kiskereskedelmi ingatlanbefektetője és -üzemeltetője. Ezt megelőzően a hazai piacon az Indotek 2024 végén 47%-os részesedést szerzett az Auchan Magyarország hipermarket-üzletágában, valamint 100%-os tulajdont a korzó-üzletben, amely az áruházlánc bérleményeinek kezelését végzi.

Kapcsolódó cikkünk

50 millió eurós beruházásról adott hírt az Indotek Group

Hoppá: Görögországban terjeszkedik a magyar ingatlanfejlesztő

Magyar tulajdonba került az Auchan, nagy tervekről számoltak be

A Portfolio piaci információk alapján úgy értesült, hogy a 43,5 millió euró értékű portfólió eladója az amerikai Oaktree Capital Management LP. Az Indotek Group üzleti titokra hivatkozva ezt az információt nem erősítette meg. A Oaktree Capital Management LP a globális alternatív befektetési piac egyik vezető szereplője, amely elsősorban nemteljesítő hitelek, alulteljesítő eszközök, ingatlanportfóliók, valamint magántőke- és strukturált befektetések kezelésére specializálódott.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
VAL_06670_
Ingatlan
Otthon Start, fenntarthatóság és piaci stratégiák – így látja a jövőt Jellinek Dániel, az Indotek vezetője
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility