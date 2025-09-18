Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group

A megvásárolt ingatlancsomag több mint 90%-ban lakóingatlanokat foglal magában - 307 lakást és 89 házat -, emellett parkolóhelyeket, kiszolgálóépületeket és kereskedelmi ingatlanokat is tartalmaz. Az ingatlanok földrajzi elhelyezkedése változatos: 40%-uk Katalóniában, 18%-uk a Madridi Közösségben, 15%-uk a Valenciai Közösségben, 11%-uk pedig Andalúziában található.
A portfólió 41%-a kiemelten likvidnek számít, ami jelentős újrapozicionálási és értéknövelési lehetőségeket rejt magában.
Florian Nowotny, az Indotek pénzügyi igazgatója szerint, a tranzakció jól illeszkedik a vállalat korábbi spanyolországi befektetéseihez, amelyek értéke már meghaladja a 230 millió eurót. Az Indotek Group a helyi partnerével, a - nemrégiben a BCM Global által felvásárolt - a Redwooddal dolgozik együtt az eszközök értékelésén. A vállalat aktívan vizsgálja további NPL-, illetve alulteljesítő eszközök megvásárlásának lehetőségeit is Spanyolországban, és újabb akvizíciókat készít elő Portugáliában, Olaszországban és Közép-Európában.
Az Indotek Group spanyolországi portfóliója már eddig is jelentős volt: a vállalat tulajdonában van többek között a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet.
Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik összesen mintegy 1700 szobával.
"Ez az ügylet mérföldkő a nemzetközi NPL-stratégiánk megvalósításában. A 18 hónapos előkészítési folyamatot követően ugyanis egy markáns méretű és komplexitású tranzakcióval léptünk be a spanyol NPL-piacra" – emelte ki Vavrinecz Anna, az Indotek Group NPL-befektetésekért felelős igazgatója.
Az ügylet jogi tanácsadója a DLA Piper, pénzügyi tanácsadója a KPMG Madrid, az eladó oldalát pedig az Alantra, a Dentons London és a Cuatrecasas Madrid képviselte. A tranzakció az Indotek európai stratégiájának kulcseleme, amely az alulteljesítő eszközök revitalizálására és hosszú távú értékteremtésre fókuszál 12 európai piacon.
A tranzakció szorosan illeszkedik az Indotek Group európai ingatlanbefektetési stratégiájába, amelynek keretében a cégcsoport rendszeresen vesz részt nagy volumenű, strukturált ügyletekben, nemzetközi partnerekkel együttműködve. Az év elején három görögországi bevásárlóközpontot vásároltak meg a francia Klépierre-től, amely Európa egyik vezető kiskereskedelmi ingatlanbefektetője és -üzemeltetője. Ezt megelőzően a hazai piacon az Indotek 2024 végén 47%-os részesedést szerzett az Auchan Magyarország hipermarket-üzletágában, valamint 100%-os tulajdont a korzó-üzletben, amely az áruházlánc bérleményeinek kezelését végzi.
A Portfolio piaci információk alapján úgy értesült, hogy a 43,5 millió euró értékű portfólió eladója az amerikai Oaktree Capital Management LP. Az Indotek Group üzleti titokra hivatkozva ezt az információt nem erősítette meg. A Oaktree Capital Management LP a globális alternatív befektetési piac egyik vezető szereplője, amely elsősorban nemteljesítő hitelek, alulteljesítő eszközök, ingatlanportfóliók, valamint magántőke- és strukturált befektetések kezelésére specializálódott.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Robbanóanyag-katasztrófa mérge áztatja Európa partjait, az EU nagyhatalma már pánikban
Már akkora a baj, hogy robotok bevetésével próbálnák megelőzni a toxikus detonációval fenyegető helyzetet.
Majdnem repülőgép-balesetet szenvedett Donald Trump - Üvöltve szóltak a pilótának
"Figyeljen oda és ne az iPadet nyomkodja!"
Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group
Egy 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló portfóliót vásároltak meg.
Tőzsdére készül a kedvelt fitneszapp, már tárgyalnak a bankokkal
Legutóbb 2,2 milliárd dollárra értékelték a Stravát.
A Spar nyereséges lett a szomszédban
Magyarországon komoly veszteséget hozott össze tavaly.
Mutatunk egy nem mindennapi befektetési stratégiát
Sokat lehet vele nyerni.
Budapesten kívül is van élet! – Három vidéki nagyváros polgármestere az év gazdasági csúcskonferenciáján
Eddig nem látott elem a konferencián.
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod