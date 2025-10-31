  • Megjelenítés
Fordulat a zártkerti ingatlanoknál: végleges a jogszabály
Ingatlan

Fordulat a zártkerti ingatlanoknál: végleges a jogszabály

Portfolio
A Magyar Közlönyben tegnap éjjel megjelent a végleges rendeletmódosítás, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok jelöljék ki, hol kérhető a zártkerti ingatlanok „művelés alól kivett területként” való bejegyzése. A rendelet több ponton is átalakítja a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának ingatlan-nyilvántartási rendjét és az értesítési kötelezettségeket, fő célja az adminisztráció egyszerűsítése. A változások a hobbikertek, zártkerti telkek tulajdonosait, önkormányzatokat, ingatlanközvetítőket és finanszírozókat egyaránt érinthetik.
Portfolio Future of Construction 2025
Az építőipari szabályozásokról is kérdezheti a szakértőket és cégvezetőket a Future of Construction konferencián.
Információ és jelentkezés

Az eddigiekhez képest a három legfontosabb változás az, hogy helyi rendelethez köti a lehetőséget, tehát nem országos „automatikus” jog; egységes eljárási rendet és formát hoz, ami illeszkedik az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényhez; illetve tisztázza az anyagi és jogi következményeket és a díjrendet.

A rendelet nyomán a megnevezések egységesednek. A „művelés alól kivett területek” hivatalos megnevezéseit főszabály szerint az ingatlan‑nyilvántartásért felelős miniszter a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett listában rögzíti. Ez a piaci szereplőknek – közvetítőknek, bankoknak és értékbecslőknek – átláthatóbb kategóriákat ad – erről korábban itt írtunk.

Ez kétféle alaphelyzetet jelent a zártkertek esetében:

  • Ha a kérelem benyújtásakor a nyilvántartás szerint nincs épület: a megnevezés „zártkerti művelés alól kivett terület”.
  • Ha van épület: a megnevezés ugyanaz, de az ingatlan‑nyilvántartásban a fennálló épület fő rendeltetését (pl. lakóház, üdülő, gazdasági épület) is fel kell tüntetni.

Ezzel az új, célzott kategóriával egyértelműen beazonosítható, hogy az ingatlan a kedvezményes, egyszerűsített eljárás útján került ki a mező- vagy erdőgazdálkodási művelés alól.

A változás az ingatlan megosztásának lehetőségét is érinti. Ha az ingatlant megosztják, a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni, hogy a felosztás során létrejövő új ingatlanok közül melyik kapja a fent részletezett kétféle kivett megnevezés (épületes vagy épület nélküli) valamelyikét. A megosztás maga pedig a telekalakítási szabályok szerint történik.

Mit jelenthet ez a piacnak?

  • Adminisztratív könnyítés és egységesítés jön, ami rövidebb ügyintézési időt és kevesebb hibalehetőséget hozhat.
  • A „kivett” státusz tisztább kommunikációja javíthatja az adásvételek átláthatóságát, ugyanakkor a beépíthetőség és a tényleges használat továbbra is a helyi szabályoktól függ – ezek hiánya vagy szigora változatlanul érték- vagy kockázati tényező.

Egyszerűbb eljárás zártkerti kivonásnál

  • Önkormányzati alap: a kérelemben kötelező megjelölni azt az önkormányzati rendeletet, amely a zártkerti ingatlan „kivettként” való bejegyzését lehetővé teszi. Önkormányzati rendelet nélkül a folyamat nem indítható.
  • Alrészlet-bontás nélkül: a bejegyzésnél nincs szükség a földrészlet alrészletekre bontására, ami csökkentheti a költséget és rövidítheti az átfutást.
  • Épület későbbi feltüntetése: ha a „kivett” telekre utólag épületfeltüntetési kérelem érkezik, a fő rendeltetést a nyilvántartásban hozzá kell rendelni.
  • Nem vált ki más engedélyeket: a kivonás önmagában nem mentesít az építmény feltüntetéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól.

Szélesebb értesítési kötelezettség

A jövőben a döntést közölni kell mindazokkal, akiknek a bejegyzett joga vagy javukra bejegyzett ténye a módosuló vagy törlendő jogra vagy tényre vonatkozik, ezzel biztosítva, hogy minden érintett fél időben értesüljön a változásról. Ez növeli az átláthatóságot és csökkentheti a későbbi jogviták kockázatát.

  • Tulajdonostársak értesítése: tulajdoni hányadot érintő tulajdonjog‑bejegyzésnél minden tulajdonostársat (állami tulajdon esetén a tulajdonosi joggyakorló szervezetet) értesíteni kell, kivéve, ha a bejegyzés végleges/jogerős hatósági vagy bírósági határozaton alapul.

Kinek fontos ez most?

  • Zártkerti tulajdonosok: gyorsabb és olcsóbb lehet a „kivett” státusz bejegyzése, tisztább megnevezéssel. Eladásnál, hitelfelvételnél ez rendezettebb papírokat jelenthet.
  • Önkormányzatok: a folyamat kulcsa a helyi rendelet; ahol nincs hatályos rendelet, a kérelmek elakadhatnak.
  • Bankok és értékbecslők: egységes terminológia, egyértelműbb ingatlan‑profil (épület fő rendeltetésével) – könnyebb kockázatértékelés.
  • Közvetítők, befektetők: a zártkerti piac transzparensebbé válhat, de a tényleges beépítési/használati lehetőségeket továbbra is a helyi szabályok és engedélyek korlátozzák.

Néhány gyakorlati példa: egy épület nélküli hobbitelek esetében a kérelem és a helyi rendelet megjelölése után a megnevezés „zártkerti művelés alól kivett terület” és később, ha esetleg engedélyezett épület kerül rá, annak fő rendeltetése is bekerül majd. Ha zártkerti telkünk van már meglévő üdülővel, akkor a megnevezés „zártkerti művelés alól kivett terület”, mellette pedig fel lesz tüntetve, hogy az épület fő rendeltetése „üdülő”.

A kérelmező mindenképp figyeljen arra, hogy legyen meg a hivatkozás a helyi önkormányzati rendeletre, számmal és címmel. Ellenőrizze a nyilvántartás aktuális állapotát, hogy szerepel‑e épület a kérelem benyújtásának időpontjában. Megosztásnál előre döntse el, melyik új telek legyen „kivett”, és ne feledje: a kivonás nem helyettesíti az építésügyi és egyéb hatósági engedélyeket.

A módosítás összességében jelentősen hozzájárul a zártkerti ingatlanok helyzetének rendezéséhez, egyértelmű és gyors adminisztratív kereteket teremtve, miközben fenntartja az épületekkel kapcsolatos hatósági kötelezettségeket.

Jogi nyilatkozat: cikkünk tájékoztató jellegű, nem minősül jogi tanácsnak. Ha érintett ingatlannal rendelkezik, érdemes a helyi önkormányzati rendeletet és a konkrét engedélyezési feltételeket külön is ellenőrizni, illetve egyeztessen ügyvéddel, jogásszal.

Kapcsolódó cikkünk

Ez beteg: már az Otthon Start bejelentése előtt kilőttek a lakásárak

Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy áttörést hozhat egy jogszabály-módosítás

Három magyar nagyváros polgármestere elárulta: ezt kérnék azonnal a kormánytól

Kegyetlen árak a budapesti új lakásoknál: már 1,79 millió forint egy négyzetméter

Ingatlanpiaci élénkülést is hozhat a zártkerti ingatlanok művelésből való kivonásának új lehetősége

Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy változásokat hozhat egy törvénymódosítás

Újabb ingatlanár-robbanást hoz a 3%-os lakáshitel? A szakértők szerint ez már képtelenség

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1041305378
Ingatlan
Olyan bűz terjeng egy magyar település fölött, hogy sokan már menekülnének onnan – Kiderült, honnan jöhet az orrfacsaró szag
Pénzcentrum
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility