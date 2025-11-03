  • Megjelenítés
Debütál Magyarország első branded rezidenciája: a Marriott International fogja üzemeltetni Budapest újjászülető ikonját
Debütál Magyarország első branded rezidenciája: a Marriott International fogja üzemeltetni Budapest újjászülető ikonját

Portfolio
Hivatalosan is megkezdődött a Marriott Residences Budapest lakásainak értékesítése, amely mérföldkőnek számít a magyar ingatlanpiacon, hiszen ez lesz az ország legelső branded rezidenciája. A legendás Körszálló átalakulása egy új ingatlanpiaci trendet hoz Magyarországra: 48 prémium magánlakás, amelyek egyesítik az építészeti örökséget és a modern dizájnt, mindezt a Marriott üzemeltetésében. A projekttel kapcsolatban hamarosan Balassa Lászlóval, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési vezérigazgatójával és Scheer Maximiliannal, a vállalat ingatlanfejlesztési projektmenedzserével nagyinterjú is megjelenik.

Az ikon újjászületik

Az 1967-ben átadott és a magyar modernista építészet egyik legjellegzetesebb példájaként számon tartott, kör alakú Hotel Budapest torony lakóingatlanként éled újjá. Az építészeti megújulást a neves magyar KÖZTI tervezőiroda jegyzi, megőrizve az ikonikus sziluettet, míg a belső tereket az osztrák BWM Designers & Architects stúdió tervezte újra.

„Mindössze 48 lakással, 14 lakószintre elosztva, 65 méterrel a város fölé emelkedve, ez a komplex újjaépítés már természeténél fogva is exkluzív” – mondta Scheer Maximilian, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési projektmenedzsere, hozzátéve: „Az egyszobás apartmanoktól a tágas, háromszobás otthonokig minden lakás padlótól mennyezetig érő nyílászárókkal rendelkezik, páratlan panorámát kínálva Budapest belvárosára és a Budai-hegyekre egyaránt" A projekt részletesen bemutatkozik a Portfolio Property Awards 2025 rendezvényen november 5-én, a Mariott Hotelben.

Scheer Maximilián
Market Asset Management, ingatlanfejlesztési projekt manager
Szállodai szintű szolgáltatások

A lakók prémium, szállodai színvonalú szolgáltatásokat és kényelmi funkciókat vehetnek majd igénybe: spa és wellness részleg medencével, szaunával és relaxáciо́s terekkel; teljesen felszerelt edzőterem, külön jóga- és pilates-terekkel; tárgyaló és közösségi munkaterület; rezidenseknek fenntartott lounge és privát médiaszoba; 24 órás biztonsági és concierge szolgálat; valamint mélygarázs is áll rendelkezésre – mindez Budapest egyik legélhetőbb, zöld kerületében, pár percre a belvárostól. A tulajdonosokat emellett a Marriott Bonvoy Gold Elite státusz is megilleti, amely a Marriott szálloda-csoport 37 márkájánál exkluzív előnyöket és kedvezményeket biztosít világszerte.

„A Marriott Residences Budapest egy ritka alkalom arra, hogy valaki tulajdonos legyen egy olyan épületben, amely generációk óta formálja a város látképét. A fenntarthatóság és a környék fejlesztése iránti elkötelezettséggel a projekt hosszú távú értéket teremt minden érintett számára” – mondta Balassa László, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési vezérigazgatója.

Balassa László
Market Asset Management Zrt., ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettes
Balassa László több, mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik nagy volumenű, komplex ingatlanfejlesztési projektek vezetésében a koncepcióalkotástól a projektek sikeres megvalósításáig a szálloda
Tovább
„Az értékesítés megkezdődött, amely dedikált bemutatótermében zajlik, az ügyfeleknek novembertől lehetőségük nyílik egy mintalakás megtekintésére is” – tette hozzá Nagy Aletta, a Market Asset Management Zrt. értékesítési vezetője.

A bontás 2025 őszén kezdődött, az újjáépítés 2026 elején indul. A kulcsátadások 2028 első negyedévére várhatók.

Címlapkép: Market Asset Management

