Horvátország szigorít a boltokban

A december 1-jén életbe lépő döntés célja, hogy megvédje a lakosság legsérülékenyebb rétegeit az inflációs nyomástól.
Ante Šušnjar gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány egyértelmű szándéka a kiszolgáltatott állampolgárok védelme az emelkedő áraktól, biztosítva számukra a mindennapi szükségletek könnyebb elérhetőségét.
A döntés fenntartja a 70 meglévő termék és kategória maximális kiskereskedelmi árát,
miközben 30 új tétellel bővíti az ellenőrzött listát.
Az új termékek között szerepelnek pékáruk és snackek, fagyasztott és konzerv élelmiszerek, tejtermékek és krémek, húskészítmények, egyéb élelmiszerek, valamint személyi higiéniai és háztartási termékek.
A kiskereskedőknek kötelező jól láthatóan feltüntetniük egy vizuális azonosító jelet az érintett termékek kiskereskedelmi ára mellett, valamint plakátot elhelyezniük a bejáratnál vagy más jól látható helyen, amely tartalmazza a jelölést és az árplafonnal rendelkező termékkategóriák listáját. A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek továbbra is külön részleget kell biztosítaniuk az árkorlátozás alá eső termékek számára.
Šušnjar kiemelte, hogy ezek maximális kiskereskedelmi árak, és a kereskedőket arra ösztönzik, hogy még kedvezőbb árakat kínáljanak, ha a piaci feltételek ezt lehetővé teszik.
Idén februártól kezdve a korábbi árkorlátozási intézkedések végrehajtásának ellenőrzése során az Állami Felügyelőség mintegy 500 000 euró bírságot szabott ki, és egyes eljárások a szabálysértési bíróság előtti vádemeléshez vezettek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
