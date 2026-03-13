Kiadták a figyelmeztetést a szakértők: hirtelen véget ér a nagy felívelés, óriási bajba került a világ egyik legbiztonságosabb befektetésének hitt luxusállama

A helyi ingatlanfejlesztők az elmúlt években egyre jobban támaszkodtak a kötvénypiacra, miközben versenyt futottak a Dubajban és Abu-Dzabiban tervezett lakóingatlan-projektekhez szükséges területek megszerzéséért. 2025-ben az emirátusi ingatlanszektor kötvénykibocsátása megközelítette a 7 milliárd dollárt, ami a már eleve rekord 2024-es érték több mint kétszerese. Az idei év első két hónapjában további 2,7 milliárd dollárnyi hitelpapírt dobtak piacra, ami ismét kiemelkedő évet vetített előre,
de két héttel később a háború alapjaiban változtatta meg a kilátásokat.
A legsúlyosabb veszteségeket a dubaji székhelyű Sobha Realty szeptemberben kibocsátott ötéves zöld iszlám kötvényei (szukúk) szenvedték el, amelyek értéke 8,5 százalékot esett ebben a hónapban. A Binghatti Holding februárban piacra dobott iszlám kötvényei 7,8 százalékot, míg az Arada Developments ötéves szukúkjai 6 százalékot veszítettek az értékükből.
Malcolm Kane, az RBC Bluebay portfóliómenedzsere szerint hirtelen véget érhet az utóbbi hónapok felívelő ciklusa. Manuel Mondia, az Aquila Asset Management portfóliómenedzsere arra figyelmeztetett, hogy a külföldi vásárlók lelkesedése le fog hűlni, ami tovább súlyosbíthatja a piaci korrekciót.
A lakóingatlanpiac már a háború előtt is sérülékenynek tűnt. Az elemzők már korábban figyelmeztettek arra, hogy
a megnövekedett kínálat miatt csökkenhetnek az árak és a bérleti hozamok.
A konfliktus most tovább fokozza ezt a nyomást. A helyzet pánikot kelt egyes lakosok körében, és megtépázza az Egyesült Arab Emírségek stabil pénzügyi, logisztikai és turisztikai központként szerzett nemzetközi hírnevét is.
Több befektető a kockázatok mérséklése érdekében csökkentette a pozícióit, ami különösen a kevésbé ismert, elemzők által ritkábban követett kibocsátókat érintette. Az Aquila Asset Management szerint a piac figyelme most a két legeladósodottabb szereplőre, a Binghatti Holdingra és az Omniyat Holdingsra összpontosul.
Egyes befektetők ugyanakkor
lehetőséget látnak az eladási hullámban.
A Jupiter Asset Management elemzője szerint a bevált válságkezelési múlttal rendelkező, minőségi fejlesztők rövid lejáratú kötvényei most kifejezetten vonzóak lehetnek. Példaként a Damac Properties 2027 áprilisában lejáró kötvényeit hozta fel, amelyek egy dollár névértékre vetítve mindössze 2,5 centet estek, míg a cég 2029-es papírjai közel 5 centet veszítettek az értékükből.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető
Nyáron megkezdődika töltőhálózat kiépítése is.
Saját fegyverét fordította Irán ellen Washington: videón LUCAS bevetése
Nem véletlen a hasonlóság az iráni Saheddal.
Donald Trump lehetőségei az olajárak hűtésére fájdalmasan korlátozottak
Azt állítja, van egy terve. Ha van, annak nagyon ravasznak kell lennie.
Mégis védett áron tankolhat a BKV
Módosították a szabályokat.
Hivatalos: örülhetnek a nyugdíj előtt állók, 9 százalékkal emelkednek a kritikus fontosságú szorzószámok
Pontosan az történt, amit jósoltunk.
Bejelentették: kínai szuperszonikus cirkálórakétákat telepítettek Magyarország szomszédjába
Teljesen valósak a fényképek.
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?