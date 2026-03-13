  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetést a szakértők: hirtelen véget ér a nagy felívelés, óriási bajba került a világ egyik legbiztonságosabb befektetésének hitt luxusállama
Kiadták a figyelmeztetést a szakértők: hirtelen véget ér a nagy felívelés, óriási bajba került a világ egyik legbiztonságosabb befektetésének hitt luxusállama

Az Irán elleni háború súlyos veszteségeket okoz az Egyesült Arab Emírségek ingatlanfejlesztői kötvénypiacán. A konfliktus veszélybe sodorja az ágazat utóbbi években felgyorsult hitelfelvételi lendületét is: ebben a hónapban az emirátusi vállalati kötvények nyújtják a legrosszabb teljesítményt a feltörekvő piacokon, a legnagyobb veszteséget pedig az ingatlanszektor papírjai szenvedték el - írja a Bloomberg.
A helyi ingatlanfejlesztők az elmúlt években egyre jobban támaszkodtak a kötvénypiacra, miközben versenyt futottak a Dubajban és Abu-Dzabiban tervezett lakóingatlan-projektekhez szükséges területek megszerzéséért. 2025-ben az emirátusi ingatlanszektor kötvénykibocsátása megközelítette a 7 milliárd dollárt, ami a már eleve rekord 2024-es érték több mint kétszerese. Az idei év első két hónapjában további 2,7 milliárd dollárnyi hitelpapírt dobtak piacra, ami ismét kiemelkedő évet vetített előre,

de két héttel később a háború alapjaiban változtatta meg a kilátásokat.

A legsúlyosabb veszteségeket a dubaji székhelyű Sobha Realty szeptemberben kibocsátott ötéves zöld iszlám kötvényei (szukúk) szenvedték el, amelyek értéke 8,5 százalékot esett ebben a hónapban. A Binghatti Holding februárban piacra dobott iszlám kötvényei 7,8 százalékot, míg az Arada Developments ötéves szukúkjai 6 százalékot veszítettek az értékükből.

Malcolm Kane, az RBC Bluebay portfóliómenedzsere szerint hirtelen véget érhet az utóbbi hónapok felívelő ciklusa. Manuel Mondia, az Aquila Asset Management portfóliómenedzsere arra figyelmeztetett, hogy a külföldi vásárlók lelkesedése le fog hűlni, ami tovább súlyosbíthatja a piaci korrekciót.

A lakóingatlanpiac már a háború előtt is sérülékenynek tűnt. Az elemzők már korábban figyelmeztettek arra, hogy

a megnövekedett kínálat miatt csökkenhetnek az árak és a bérleti hozamok.

A konfliktus most tovább fokozza ezt a nyomást. A helyzet pánikot kelt egyes lakosok körében, és megtépázza az Egyesült Arab Emírségek stabil pénzügyi, logisztikai és turisztikai központként szerzett nemzetközi hírnevét is.

Több befektető a kockázatok mérséklése érdekében csökkentette a pozícióit, ami különösen a kevésbé ismert, elemzők által ritkábban követett kibocsátókat érintette. Az Aquila Asset Management szerint a piac figyelme most a két legeladósodottabb szereplőre, a Binghatti Holdingra és az Omniyat Holdingsra összpontosul.

Egyes befektetők ugyanakkor

lehetőséget látnak az eladási hullámban.

A Jupiter Asset Management elemzője szerint a bevált válságkezelési múlttal rendelkező, minőségi fejlesztők rövid lejáratú kötvényei most kifejezetten vonzóak lehetnek. Példaként a Damac Properties 2027 áprilisában lejáró kötvényeit hozta fel, amelyek egy dollár névértékre vetítve mindössze 2,5 centet estek, míg a cég 2029-es papírjai közel 5 centet veszítettek az értékükből.

