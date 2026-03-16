10 évvel hosszabbít az Innovinia partnere Kecskeméten, az IGParkban
Az Innovinia cégcsoport és partnere, egy nemzetközi gyártóvállalat újabb 10 évre megújította bérleti szerződését a vállalat több mint 10 000 négyzetméteres kecskeméti telephelyén – közölte az Innovinia.
Az ipari bérlő hazai működésében a kecskeméti telephely kulcsszerepet tölt be – írja az Innovinia a közleményben.

A megállapodás egyik hangsúlyos célkitűzése a fenntarthatósági szempontok további erősítése: ennek jegyében az Innovinia és bérlője közös vállalásokat fogalmazott meg, valamint olyan beruházások megvalósítását tervezi, amelyek hozzájárulnak:

  • az energiahatékonyság növeléséhez,
  • a környezeti terhelés csökkentéséhez,
  • valamint a hosszú távon fenntartható és hatékony ingatlanüzemeltetéshez.

A felek célja, hogy a kecskeméti létesítmény a modern ipari ingatlanhasználat és a felelős vállalati működés jó példájaként szolgáljon.

Kapcsolódó cikkünk

Cannes-i seregszemlén mutatják meg magukat a magyar ingatlanfejlesztők

A műtárgy, mint a vagyontervezés feltörekvő eleme

Budapest helyett a vidéki nagyvárosok felé fordulhatnak az ingatlanfejlesztők

Megjött a vészjósló jelentés: tömegesen dőlnek be ezek a cégek Magyarországon, mutatjuk a bajba jutott szektort

Szétveri a hazai ingatlanpiacot az áprilisi választás? - Rengeteg a bizonytalanság

Fordulat a magyar ingatlanok körül: olyan változások jönnek, amelyekre évek óta várnak a befektetők

Címlapkép forrása: Forrás: Innovinia

Ez is érdekelhet
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Vége a régi időknek: aki ezeket nem lépi meg, az óriásit bukhat a jövőben az ingatlanpiacon
