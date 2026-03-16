10 évvel hosszabbít az Innovinia partnere Kecskeméten, az IGParkban

Az Innovinia cégcsoport és partnere, egy nemzetközi gyártóvállalat újabb 10 évre megújította bérleti szerződését a vállalat több mint 10 000 négyzetméteres kecskeméti telephelyén – közölte az Innovinia.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride Portfolio Sunday Business Ride - Tekerj velünk a hazai üzleti élet legújabb networking programjának keretein belül!

Az ipari bérlő hazai működésében a kecskeméti telephely kulcsszerepet tölt be – írja az Innovinia a közleményben.

A megállapodás egyik hangsúlyos célkitűzése a fenntarthatósági szempontok további erősítése: ennek jegyében az Innovinia és bérlője közös vállalásokat fogalmazott meg, valamint olyan beruházások megvalósítását tervezi, amelyek hozzájárulnak:

az energiahatékonyság növeléséhez,

növeléséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez,

csökkentéséhez, valamint a hosszú távon fenntartható és hatékony ingatlanüzemeltetéshez.

A felek célja, hogy a kecskeméti létesítmény a modern ipari ingatlanhasználat és a felelős vállalati működés jó példájaként szolgáljon.

Címlapkép forrása: Forrás: Innovinia