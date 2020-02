Kiszivárgott: lazíthatnak a Magyarországnak is fontos uniós deficitkorláton

A részleteket most szerdán, február 5-én jelenti majd be a területért illetékes volt olasz miniszterelnök, aki immár az Európai Bizottság gazdasági ügyekért felelős biztosa. Ő egyébként már régebb óta szorgalmazta azt, hogy a 3%-os GDP-arányos deficitkorlátnál, illetve a 60%-os adósságráta korlátnál vegyék figyelembe a tagállamok klímavédelemmel összefüggésben álló állami beruházásainak költségvetési hatását. Magyarul:

a „zöld rugalmassági” klauzulával akár azt is megengedik majd, hogy szankció nélkül mehessen 3% fölé az adott tagállam költségvetési deficitje, ha igazolni tudja, hogy ez részben éppen a „zöld” beruházások és digitalizációs átállás miatt történt meg.

Az Európai Zöld Megállapodás (EZM) minapi bejelentésekor az Európai Bizottság egy 1000 milliárd eurós, jórészt hitelekre és magántőke bevonására épülő beruházási keretprogramot mutatott be, hogy elérhető legyen a 2050-es klímasemlegességi cél.

Közben a Bizottság azt is elismerte, hogy a Párizsi Egyezmény eléréséhez évente mintegy 260 milliárd eurónyi beruházást kellene megvalósítani. Utóbbi tehát sokkal több, mint amit az EZM nyújtani tud, azaz a nagy átállás további jelentős tagállami kiadásokat is megkövetel majd és ezeket ismernék most el a Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SNE) szabályrendszerének lazításával.

Utóbbihoz azt is elismeri majd a szerdán nyilvánosságra kerülő anyag, hogy az SNE túlságosan bonyolulttá vált az elmúlt időszakban és így kevésbé ösztönzi a tagállamokat az egyébként legfelső uniós szinten is jóváhagyott célok elérése érdekében.

