Napelem, szigetelés: Brüsszel üzent a budapesti paneleseknek és a családi házasoknak

Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint ez a megoldás kiküszöbölheti azokat a minap felerősödött félelmeket, hogy a magyar kormány vajon mennyi felzárkóztatási támogatást juttat Budapestnek a 2021-2027-es uniós költségvetésben. Timmermanns úgy fogalmazott:

És egy kormány miért akarna közbelépni, ha egy ilyen európai mértékű nagyvárosi koalíció alakul? Nem hiszem, hogy ez problémát szülne.

Az ügyvezető alelnök a felelőse a minap bejelentett Európai Zöld Megállapodás végrehajtásának és szerinte a városok koalíciójának létrehozásával a zéró kibocsátású tömegközlekedés megteremtésében is nagyot léphetnének előre. Felvetette: jelenleg a városok önállóan pályáznak elektromos buszok beszerzésére, de "mi lenne, ha növelnénk a volument, 2-300 helyett 5-6 ezer busz beszerzésére írva ki pályázatokat? Ez az európai buszgyártóknak is nagy ösztönzést adna".

Amint megírtuk: alaptalan, hogy Budapest ne jutna szinte semmi uniós felzárkóztatási forráshoz 2021 után, hiszen nagyobb közlekedési (HÉV-vonalak és kocsik), illetve környezetvédelmi és energiahatékonysági projektekre (soroksári Duna-projekt, ingatlanok energiahatékonysági programja) biztosan lesz forrás. Az viszont ésszerű kilátás, hogy a relatív magas fejlettsége miatt és Pest megye leválása miatt 2021-től tényleg jóval kevesebb uniós támogatásra számíthat.

Mivel az őszi önkormányzati választásokon ellenzéki lett a budapesti városvezetés, így Karácsony Gergely főpolgármester egyfajta "előremenekülésként" és a forrászuhanási kockázatok mérséklése érdekében ősszel létrehozta a visegrádi fővárosok polgármestereivel az új városi szövetséget és aktívan lobbizni kezdett Brüsszelben azért, hogy a nemzeti kormányok forráselosztási rendszerétől részben függetlenül is forrásokhoz tudjanak jutni. Ennek az elképzelésnek a kiterjesztési terve rajzolódik ki Timmermanns az európai városi koalíció létrehozásával.

A terjedelmes interjúban Timmermanns megismételte azt a minapi üzenetet, ami az EIB felől jött (hiszen Timmermanns tud hatni az EIB hitelezési politikájára is), hogy a gázprojektek sem fenntarthatók hosszútávon, így a nagy átmenet keretében gázprojekteket, pl. a Mátrai Erőmű gáztüzelésre átállását sem érdemes támogatni uniós pénzből. Felvetette azt is, hogy akár az épületüzemeltetést és a tömegközlekedés szereplőit is be kell vonni az Európai Kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) égisze alá, igaz előtte átfogó elemzések, hatástanulmányok kellenek. Hangsúlyozta: „az ETS nem lehet alternatívája a gépjárművek kibocsátására megszabott határértékeknek”, (ez jelenleg 95 mg CO2 flotta szinten).

Szerinte legkésőbb őszig reális az, hogy felülvizsgálja a Bizottság a 2030-as klímacélt: a Bizottság addigra 40%-os csökkentést írt elő a CO2-kibocsátásban, míg az Európai Parlament 50-55%-ot szorgalmaz, de mielőtt módosítanak a hivatalos célon, itt is átfogó elemezések kellenek.