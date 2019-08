Brexit: belement a királynő a hosszú parlamenti szünetbe - Mit jelent ez?

a mostani ülésszak valamikor szeptember 9. és 12. között fog véget érni és az új október 14-én kezdődik, így tehát legalább 32 napos lesz a parlamenti szünet, ami rendkívüli hosszúságú.

Az elmúlt években rendszerint 5 és 20 nap közötti volt a szünet az előző és az új parlamenti ülésszak között, ami alatt megtartották a politikai pártok éves kongresszusait, és a királynő beszédével választották el a régi ülésszakot az újtól. A mostani parlamenti ülésszak a leghosszabb volt a brit parlamentáris demokráciában, hiszen 2017-től folyamatosan tartott, azaz tavaly elmaradt II. Erzsébet őszi beszéde. Most pedig arra kérte Boris Johnson új miniszterelnök a királynőt, hogy ne október elején, hanem csak október 14-én tartsa meg az ülésszakot megnyitó beszédét és a mai visszajelzés szerint ebbe bele is ment a királynő.Ez azt jelenti, hogy

II. Erzsébet királynő fogadta a Buckingham Palotában Boris Johnson új miniszterelnököt 2019. július 24-én. Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images

Johnson tehát hivatalosan szabályos és érthető eljárást kezdeményezett a királynőnél, aki nem szabott gátat a törekvésének, de nyilvánvalóak Johnson szándékai is: minél kevesebb beleszólása legyen a képviselőknek a Brexit következő hetekben vitt irányvonalába, és így a Brüsszellel folytatott tárgyalásokon minél kevésbé legyenek korlátok. Ha úgy tetszik, a brit parlament partvonalra szorításával is igyekszik demonstrálni Johnson, hogy tényleg bármire felkészült, azaz akár a megállapodás nélküli kilépésre is és a mostani húzásával ezt még a parlament is csak egyre nehezebben tudja megakadályozni. A cél egyértelmű: ezzel is igyekezzen nyomást gyakorolni az EU-ra.

vagy a szeptember 3.-12. közötti időszakban szavazzák meg a Johnson elleni bizalmatlansági indítványt

vagy megvárják, hogy mit tud elérni Johnson Brüsszelben és miután ez kitisztul, október második felében teszik meg ugyanezt (ha az új Brexit-alku tartalma elfogadhatatlan lenne, illetve ha továbbra is megállapodás nélküli Brexit irányába haladnának a dolgok, akkor rákényszerítenék őt a Brexit dátumának halasztására egy parlamenti határozattal).

Hivatalosan azzal indokolta a kérést Johnson, hogy július 24. óta ő a miniszterelnök, de az új politikai prioritásait még nem volt lehetősége "közölni" a parlamenttel, és a Brexit előtt két héttel szeretné, ha ez végre megtörténhetne a királynő beszédével kezdődő új ülésszak megnyitása segítségévél., hogy a kormány megír neki egy szöveget arról, hogy mik a kormány következő ülésszaki politikai prioritásai, és mi van a meghozandó törvények listáján és ezt a szöveget II. Erzsébet felolvassa a parlamentben. Ezután a szövegben foglalt javaslatokról vitáznak a képviselők és szavaznak is róla. A beszéd október 14-i felolvasása és a javaslatokról szóló szavazások között (október 21-22-re vannak előirányozva jelenleg) egy hét fog eltelni, deAzon a csúcstalálkozón történhet meg az esetleges új Brexit-alku EU-s jóváhagyása, ha addig tényleg megszületik egy ilyen. Október 21-22-én tehát nemcsak a királynői beszédbe rejtett politikai prioritásokról, hanem Johnson esetleges új Brexit-alkujának tartalmáról is lenne lehetősége majd szavazni a brit parlamentnek. Ha pedig ennek tartalma nem tetszik, akkor egy bizalmatlansági indítványt is beterjeszthetnek Johnson kormánya ellen.A megállapodás nélküli Brexittől rettegő ellenzéki és kormánypárti képviselőknek, akik tegnap még úgy ítélték meg, hogy nem rontanak neki Johnsonnak a bizalmatlansági indítvánnyal, hanem jogi eszközökkel igyekeznek a parlamentben sarokba szorítani őt,Ezekre az eshetőségekre nyilván készül Johnson stábja is és már jelezték is: ha jövő héten, vagy októberben megbuktatják a kormányt (és ha nem tud felállni egy másik miniszterelnökkel egy új kormány), akkor az előrehozott választásokat majd úgyis csak az október 31-re tervezett Brexit utáni időszakra fogják kiírni. Így tehát, így biztosan még nagyobb izgalmak várható a három éve zajló Brexit-tragikomédiában.Egyébként a legfontosabbat ne felejtsük el: attól, hogy esetleg megbuktatják Johnsont, vagy parlamenti többségi határozatot hoznak a Brexit halasztásáról (amit aztán a miniszterelnöknek kellene kezdeményeznie az EU27-nél),Ahhoz, hogy megállapodás mellett lépjen ki az Egyesült Királyság vagy októberben, vagy később bármikor, az kell, hogy elfogadja a brit parlament egyszerű többsége a kilépés szövegét (akár a vitatott északír tartalékmegoldással, akár valami más tartalommal). Más megoldás nincs a régóta húzódó patthelyzet megoldására. Az, hogy esetleg előrehozott választások lesznek ősszel (a Brexit további halasztása mellett), ezen a döntési helyzeten nem változtat, "csupán" egy új parlamenti felhatalmazás mellett kell meghozni a Brexitről az évtizedek óta legkomolyabb külpolitikai döntést a brit honatyáknak.