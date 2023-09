A zöld programokat díjazzuk - Megvannak a 2023-as döntőbe jutott vállalatok

A második alkalommal meghirdetett Green Awards pályázatunk során azon jelentkezőket vártuk, akik büszkék a vállalat tevékenységére, eddigi eredményeire, egy adott programjára vagy innovációjára. Összesen 5 kategóriában érkeztek a legfenntarthatóbb kezdeményezések:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Befektetése Az Év Jó Ügye

Sustainable World 2023 A Green Awards díjátadót az egész napos szakmai programot követően, a Sustainable World 2023 konferencián, szeptember 12-én rendezzük meg. A konferencia részleteiért kattintson!

A díj mögött álló főtámogató az MBH Bank volt, Szege György, a bank ESG és fenntarthatósági vezetője a díjazás kapcsán elmondta, hogy:

A zsűri tagjainak, ahogy az előző években is, úgy idén is rendkívül nehéz dolga volt, mivel számtalan jobbnál jobb pályázat érkezett. A választás nehézségét az jelentette, hogy minden egyes pályázat más-más témában közelíti meg a fenntarthatóság fogalmát, tehát nem volt két azonos pályázat, ezért az lett volna a legjobb, ha mindegyiket támogatjuk, ezzel is ösztönözve a kezdeményezéseket és megismertetve azok a nagyközönséggel.

"A zsűritagokat is abban az értelemben osztotta meg a sok, kiváló pályázat, hogy voltak kategóriák, ahol minimális szavazattal nyert egyik vagy másik versenyző. Ez is azt bizonyította, hogy nehéz volt a döntés. A beérkezett pályázatok között sok olyan volt, ami az energiahatékonyságot, megtakarítást célozta vagy korunk egyik legfontosabb problémájára, a vízvédelemre hívta fel a figyelmet. Összességében idén is jelentős számú pályázat érkezett be és öröm volt egy szűkebb körben megvitatni, hogy kit, miért helyezünk előtérbe” - tette hozzá a vezető.

Zsűrizés, kiválasztás

A jelentkezési időszak lezárultát követően minden kategóriában a legjobb 3 vállalat kiválasztásának a folyamata zajlott,

így összesen 15 pályázati anyag maradt versenyben.

Ők lesznek azok, akik közül a Sustainable World konferencia előtt a szakmai zsűri a nyerteseket is kiválasztja, majd a konferencia délutánján, a Green Awards díjátadó keretében a győzteseket is kihirdetjük.

"A 2023-as Green Awards díjra érkezett pályázatok száma is azt mutatja, hogy a fenntarthatóság kérdése kiemelten foglalkoztatja a vállalatokat mérettől és tevékenységi körtől függetlenül. Mind az öt kategóriában voltak olyan szakmailag kiemelkedő, környezetvédelmi és társadalmi szempontból is hasznos pályaművek, amelyek mögött tetten érhető volt a befektetett munka és a fenntarthatóságot, mint mérvadó szempontot figyelembe vevő hosszú távú, tudatos pénzügyi döntés is - mondta el Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezetője.

A kiválasztásnál szempont volt, hogy a vállalások már teljesült programokra, ne ígéretekre vonatkozzanak. Ahogy az is, hogy az adott projekt a szűkebb vagy tágabb közösségek vagy a környezet védelme szempontból mennyire hasznos, illetve az ötlet maga mennyire implementálható akár szélesebb alkalmazási körben is.

"Azok, akik végül a shortlistbe kerültek, majd aztán kategóriagyőztesként elnyerték a zsűri szavazatát is, mindannyian előremutató, inspiráló úttörői a hazai fenntarthatósági gyakorlatnak. Külön öröm, hogy mindezen vállalatok köre méretüket, profiljukat, hátterüket tekintve is kifejezetten színes, ezáltal még több érintett szervezetet inspirálhatnak a fenntarthatósági vállalások elindításában" - tette hozzá.

A zsűri tagjai

Sávoly-Hatta Anita, a PwC Hungary partnere elmondta, hogy izgatottan várják az idei Green Awards díjátadót, hiszen rendkívül változatos pályázatok érkeztek:

"A fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatként a PwC nem csak saját működését illetően törekszik felelős működésre, de szakértelmünkkel a piac valamennyi szereplőjét erre ösztönözzük és ebben segítjük.

A pályázatok értékelésekor az adott projekt környezeti hasznosságán túl kiemelt figyelmet fordítottunk a társadalmi elérés mértékére és a már elért eredményekre.

"Egyúttal azt is vizsgáltuk, hogy milyen további megvalósítási lehetőségeket rejt, hogy még szélesebb körű hatást eredményezzen. Értelemszerűen nehéz volt összehasonlítani a különböző szektorokból érkező megoldásokat, de a hosszú távú fenntarthatóság, mint vezérelv segített bennünket a nyertesek kiválasztásában - mondta el Sávoly-Hatta Anita, a PwC Hungary partnere.

Díjátadó és konferencia

A Sustainable World konferencián szeptember 12-én összesen 8 szekcióban olyan témákkal foglalkozunk, mint a zöld gazdaság, a zöld finanszírozás, az ESG gyakorlatok, a megújuló energia, a zöld infrastuktúra, a greenwashing nélküli marketingkommunikáció, a zöld agrárium és a jövőbemutató vállalati megoldások.

A több, mint 60 előadóval zajló szakmai programot követően rendezzük meg a Green Awards díjátadót, ahol a shortlistesek, illetve a közülük kiválasztott győzteseket bemutatjuk, illetve átadjuk a díjakat. A nyertesekről az eseményt követően cikkes, képes beszámoló is készül.

A Portfolio Csoport nevében gratulálunk a legjobbak közé jutott vállalatoknak, és egyben sok sikert kívánunk a végső kiválasztás során.

Sustainable World 2023 A konferencia idén új helyszínen, a Millenáris Nemzeti Táncszínházában lesz megtartva, a résztvevők odajutásában, a fenntartható közlekedésben, a GreenGo lesz a partnerünk.

Címlapkép forrása: Sergey Isaev via Getty Images