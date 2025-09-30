8 év, ennyit kellett várniuk a legkitartóbb Waberer's-részvényeseknek a kiolvadásra, hogy visszajöjjön az árfolyam a kibocsátáskori szintre. Sok minden történt ez alatt, a nemzetközi fuvarozási piac drasztikus átalakulása, a piaci változások miatti veszteséges működés, aztán stratégiai fordulat, jelentős diverzifikáció, az eredmények folyamatos javulása, biztosítóvásárlás. A fordulatról, az árfolyamról, a részvények értékeltségéről, és általánosságban a Waberer'sről, mint befektetési sztoriról kérdeztük Majzik Viktort, a Waberer's tőkepiaci igazgatóját.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Nyolc év után idén nyáron új történelmi csúcsra ment a Waberer’s árfolyama, a cég piaci értéke pedig jelenleg is nagyjából ott van, mint az IPO idején. Az árfolyamgrafikon gyakorlatilag V-alakú, de aki a kibocsátáskor vett részvényt, ma lényegében nullában van. Mit üzen ez a befektetőknek?

Az első és legfontosabb üzenetünk, hogy a tőzsdei befektetés alapvetően hosszú távú műfaj: aki rövid távon gondolkodik, könnyen csalódhat. A második üzenet, hogy minden vállalat életében váltakoznak a nehezebb és könnyebb időszakok. A Waberer’s esetében is volt egy kihívásokkal teli periódus, de ezen sikerült túllendülni. A harmadik üzenet pedig az, hogy mindig érdemes a fundamentumokra figyelni: ha egy cég jól működik, előbb-utóbb az árfolyam is követni fogja a teljesítményt.

Fontos kiemelni, hogy bár aki az IPO-ban vásárolt, jelenleg nagyjából nullában van, a részvényárfolyam csak az egyik eleme a hozamnak. A Waberer’s az elmúlt években osztalékot is fizetett, ami érdemben növelte a befektetők megtérülését. Ráadásul a vállalat jó pályán van, így a további növekedési potenciál is adott.

Mi volt a Waberer’s 2017-ben, és mi váltotta ki az árfolyam közel három évig tartó esését a kibocsátás után?

2017 körül a Waberer’s még erősen a nemzetközi közúti fuvarozásra összpontosított. A stratégia az volt, hogy Európa egyik legköltséghatékonyabb fuvarozó cégévé váljunk: folyamatosan bővítsük a flottát, és maximalizáljuk a kamionok kihasználtságát. Ez a modell addig sikeresen működött, amíg képesek voltunk versenyképes költségszinten üzemelni. Idővel azonban megjelentek olyan országok fuvarozói, akik még alacsonyabb költséggel tudtak működni, így a korábbi üzleti modell hosszabb távon fenntarthatatlanná vált. Ezt ismerte fel a menedzsment 2019-2020 körül, és ennek nyomán indult el az átalakítás, amely 2020 közepén valósult meg.

Hogyan alakították át a cégcsoport működését?

Átalakítottuk a nemzetközi fuvarozási tevékenységet, és azokra az ügyfelekre kezdtünk fókuszálni, akik magas minőséget és hozzáadott értéket keresnek, például az elektronikai cégek vagy az autóipar. Jelentősen növeltük a komplex logisztikai szolgáltatások és a biztosítási üzletág súlyát, amelyek magasabb marzzsal és a piaci ingadozásoknak való kisebb kitettséggel működnek. A biztosítás eredetileg a saját flottára indult, majd a haszon- és személygépjárművek piacán is sikeressé vált, legutóbb pedig a Posta Biztosítók megvásárlásával az élet- és a járművek biztosításán kívül további nem-életbiztosítási szegmensben is megjelentünk, mint például az ingatlan, vagy az utasbiztosítások területe. Beléptünk a vasúti és személyszállítási logisztikába, valamint Szerbiában és Szlovákiában is nyújtunk szolgáltatásokat.

Összességében ma már egy sokkal komplexebb és diverzifikáltabb cégcsoportról beszélhetünk, mint 2017-ben.

Hogyan reagált a piac ezekre a változásokra?

Az IPO-t követően a részvényárfolyamban megmutatkoztak a korábbi stratégia nehézségei, de a mélypont után az új irány eredményessége ismét visszaköszönt az árfolyamban:

a stratégia meghirdetése óta ötszörösére emelkedett az árfolyam.

Transzparens kommunikációval igyekszünk bemutatni az eredményeket és a terveket, ami segített visszaépíteni a befektetői bizalmat - mind az intézményi, mind a lakossági oldalon.

Az árfolyam jelenleg hasonló szinten van, mint a 2017-es IPO idején, holott a cég sokkal összetettebb lett. Az IPO volt félreárazva, vagy most nem tükrözi az árfolyam a cég valódi értékét?

Az IPO idején a Waberer’s teljesen más stratégiát követett. Ma úgy látjuk, hogy a jelenlegi irány mentén jelentős további árfolyam-növekedési potenciál van a részvényben. Ezt az elemzői célárak is alátámasztják, a szorzószámos összehasonlítás alapján pedig a papír nem számít túlárazottnak. Bízunk benne, hogy az elmúlt öt év pozitív trendjét folytatni tudjuk, és a befektetők felismerik a vállalatban rejlő értékeket.

Az elmúlt években számos akvizíciót hajtottak végre, gyakorlatilag egy transzformációs folyamaton kezdett el átmenni a cégcsoport, miközben a növekedés is beindult. Mit áraznak ebből a befektetők?

Az elmúlt öt évben ötszörösére emelkedett a részvényárfolyam, ami jól mutatja, hogy a piaci szereplők fokozatosan beárazták a meghirdetett stratégia sikeres végrehajtását, illetve a vállalat által elért folyamatosan javuló pénzügyi eredményeket. Másfél éve indult el az akvizíciós hullám: beléptünk Szerbiába, a vasúti logisztikába és új biztosítási szegmensekbe. A befektetőknek azonban idő kell ahhoz, hogy lássák, ezek valóban értékteremtő lépések voltak.

A következő 2-3 év optimális lesz arra, hogy bebizonyosodjon: ezek az akvizíciók hosszú távon is hozzájárulnak a cégcsoport eredményességéhez.

Az elemzői várakozások alapján a részvény továbbra is olcsó a növekedési kilátásokhoz képest. Mi okozza ezt a diszkontot?

Egyrészt a cégcsoportnak van egy bizonyos múltja, de az elmúlt öt évben jelentősen sikerült növelni az értékeltségét. Másrészt a magyar piac egészének van egy átlagos értékeltségi szintje, amit önmagunkban nem tudunk megváltoztatni. Harmadrészt midcap vállalatként korlátozott likviditással rendelkezünk, így a jelenlegi közkézhányad mellett bizonyos nagy nemzetközi intézményi befektetőket még nem érünk el. Negyedrészt a holding jellegű cégek jellemzően diszkonttal forognak, de folyamatosan vizsgáljuk, mi a helyes megoldás ennek kezelésére: például a két szegmens szétválasztása, annak módszere és időzítése, hogy akár önállóan is vonzó befektetési lehetőséget kínálhassanak.

A negyedik ponthoz kapcsolódóan korábban felmerült a biztosító tőzsdére vitele. Hogyan növelhetné ez a részvényesi értéket, figyelembe véve a jelenlegi szinergiákat a logisztikai és biztosítói szegmens között?

Jelenleg jelentős együttműködés van a logisztikai és a biztosítási szegmens között: a flottánkat hatékonyan tudjuk cégcsoporton belül biztosítani, ami értéket teremt a logisztikai üzletág számára, míg a biztosítási szegmensnek nagy előnyt jelent a meglévő flotta. Ugyanakkor a befektetők eltérően közelítik a két területet, és nem biztos, hogy mindkettőt ugyanúgy értik. Emiatt előfordulhat, hogy egyes befektetők bizonytalanok a cégcsoport működését illetően.

Vizsgáljuk azt a pontot, amikor hatékonyan szét lehet választani a két szegmenst, valamint a lehetséges módszereket - például a biztosító tőzsdére vitele mellett más opciókat is.

Fontos, hogy mindkét szegmens önmagában is elég nagy és likvid legyen, és olyan pénzügyi teljesítményt mutasson, amely az intézményi befektetőket is megszólítja. Célunk, hogy mindkét szegmens külön-külön is vonzó befektetési lehetőség legyen, és ennek megfelelően keressük az optimális időzítést és megoldást.

A biztosító súlyának növelésével unikális összetételű cég jött létre, amelyet pont ezért nehéz is más vállalathoz hasonlítani, amikor értékelni akarja egy befektető a céget. A Posta Biztosítók felvásárlása és a cégstruktúra átalakulása milyen kihívásokat jelent a befektetők felé való kommunikációban?

Az idei évtől a biztosítási szegmensről elkezdtünk jelentősen részletesebben kommunikálni: bemutatjuk a biztosítástechnikai és befektetési eredményeket, valamint olyan biztosítási iparágra jellemző specifikus KPI-okat, mint például a befektetési portfólió nagysága, összetétele vagy a nettó kombinált hányad. Így az elemzők nem a konszolidált eredményből kell, hogy kikövetkeztessék a szegmens teljesítményét, hanem standalone szinten is megfelelő információt kaphatnak a biztosítási szegmensünk üzleti folyamatairól, így mélységében képesek értékelni ezen szegmensünket teljesítményét. Az első visszajelzések pozitívak: a befektetők áttekinthetőnek és transzparensnek találják az új riporting struktúrát.

A riporting struktúrán felül milyen lépéseket tesztek az átalakulás kommunikálására?

A következő kommunikációs lépés a hangsúlyok egyensúlyának kialakítása: hamarosan mindkét szegmensnek nagyjából 50-50%-os figyelmet szentelünk. A következő hetekben intézményi befektetőknek logisztikai napot tartunk, bemutatva egyik kiemelt operációnkat, az új ecseri raktárt. Jövőre hasonlót tervezünk a biztosítási szegmensben, ahol bemutatjuk a biztosítót és a menedzsmentet, így az elemzők és intézményi befektetők sokkal közelebb kerülhetnek a szegmens működéséhez.

A magyar midcap részvények piacán az intézményi befektetők kevésbé aktívak. Milyen befektetői körből érkezik ma a legnagyobb érdeklődés részvények iránt, illetve milyen tapasztalataik vannak a külföldi intézményi befektetőkkel kapcsolatban?

Az intézményi befektetők érdeklődése vegyes. Nagy különbségek vannak abban, hogy a befektetők a teljes portfóliójukhoz képest mennyire aktívak a Waberer’s részvényeiben. Stratégiánk, hogy személyes kapcsolatot alakítsunk ki velük: ha az alapkezelő megérti a sztorit és kialakul a közös kémia, hajlandó akár a piaci súlyunkhoz képest nagyobb arányban vásárolni. A magyar intézményi befektetők jellemzően hosszú távra vásárolnak, nem aktívan kereskednek.

Ami a nemzetközi intézményi befektetőket illeti, számukra eddig a Waberer’s piaci mérete nem volt vonzó, de a cégérték most mintegy 200 millió euróra nőtt, így egyre több, a régió iránt érdeklődő befektető számára váltunk relevánssá. Ezért fontos, hogy a jövőben ismét aktívan kommunikáljunk feléjük.

A midcap cégeknél gyakran előfordul, hogy egy-egy hír vagy új célár jelentős többletforgalmat generál, ilyenkor szoktuk látni a hazai lakossági befektetők aktivitását.

Mit gondol arról, hogy a részvények relatíve alacsony árazása akár politikai kockázatok - például a tulajdonosi háttér miatt a 2026-os választások előtti befektetői óvatosság - is okozhatják?

Az elmúlt öt évben a tulajdonosi struktúra többször változott, de a menedzsment és a cégstratégia változatlan maradt. Ebben a környezetben a menedzsmentnek sikerült a céget növekedési pályára állítani, ami folyamatosan visszaköszönt a részvényárfolyamban. A Waberer’s alapvetően 100%-ban a piaci keresletre épít, bevételeinknek csak elenyésző része kapcsolódik állami intézményekhez, így eredménytermelő képességünk nem kitett a politikai változásoknak.

Ha már politika, Donald Trump vámjai, illetve a deglobalizáció milyen hatással vannak a logisztikára, valamint a Waberer’s üzletmenetére?

Jelenleg még csak találgatni tudunk, milyen új világrend alakul ki a nemzetközi gazdasági kapcsolatok gyors változása miatt. Ha például Amerika zárt gazdaságpolitikát folytat, a világ többi része új kereskedelmi kapcsolatokat keres majd, ami az európai logisztikai szolgáltatók számára új lehetőségeket nyithat. Erősödhetnek például a kínai-európai kapcsolatok: egyre több kínai befektető és kereskedő jelenik meg Európában, akik helyi logisztikai partnereket keresnek. Már most is együttműködünk ilyen ügyfelekkel, például Magyarországra települő kínai autóipari gyárakkal, illetve részt veszünk a kínai e-kereskedelmi óriások európai tevékenységének támogatásában. Az európai-kínai kapcsolatok számos lába komoly növekedési lehetőséget jelenthet a Waberer’s számára.

Az elmúlt években számos beruházás hajtottak végre, beleértve hazai és külföldi akvizíciókat, valamint raktárfejlesztési projekteket. Mibe kell most fektetni: raktárba, cégbe, vagy teherautóba?

A következő 3-5 évben a Waberer’s több területen tervez beruházásokat. Az egyik irány a raktárfejlesztés: országos raktárlogisztikai hálózatot építünk, vidéki ipari központokba, saját raktárak létesítésével jelentős költség- és működési előnyhöz jutunk.

A másik beruházási terület az akvizíciók folytatása: célunk, hogy a kelet-közép-európai régió vezető logisztikai szolgáltatója legyünk. Már megjelentünk Szerbiában akvizícióval, Szlovákiában pedig zöldmezős beruházásokkal és üzletfejlesztéssel.

A következő években Csehország, Szlovákia és Lengyelország van fókuszban.

A harmadik terület a járműflotta fenntartása és korszerűsítése. Nem tervezünk jelentős bővülést, de évente a flotta 20-25%-át lecseréljük, így a járművek fiatalok, hatékonyak és környezetbarátak maradnak. Folyamatosan vizsgáljuk a zöld járművek beilleszthetőségét is: régiónkban már a legkomplexebb zöld flottával rendelkezünk, és a technológiai fejlődés lehetőséget ad a további bővítésre, amint piaci igény jelentkezik.

A menedzsment által felvázolt stratégia, illetve az elemzői várakozások alapján a következő években is folytatódhat a növekedés, de befektetők számára mindig fontos kérdés az osztalék. Hogyan szeretnék hosszú távon növelni a részvényesi értéket: inkább osztalékfizetéssel vagy növekedési beruházásokkal?

Körülbelül három éve kezdtünk el osztalékot fizetni, stratégiánkban pedig a kiszámíthatóság és az előreláthatóság a fő szempont. A finanszírozási szerződésekben meghatározott kovenáns alapján a konszolidált eredmény legfeljebb 30%-át fizethetjük ki osztalékként. Évről évre mérsékelt növekedést valósítottunk meg az osztalékkifizetésben, és a továbbiakban is ebben az irányban haladunk tovább.

Ugyanakkor a Waberer’sre jelenleg elsősorban növekedési sztoriként tekintünk, és bár idővel akár osztalékpapírrá is válhat, most még nem ebben gondolkodunk.

Fontos számunkra, hogy a részvényeseink számára az osztalék stabil, kiszámítható cash-flow-t jelentsen, de a cég jelenlegi növekedési fázisában a legnagyobb értéket továbbra is az árfolyam emelkedésétől várjuk.

Ha valaki most gondolkodna el a részvényvásárláson, hogyan foglalná neki össze a Waberer'st, mint befektetési sztorit?

A stratégiai irányokat tekintve a célunk, hogy mindkét szegmensben növekedjünk, a logisztikai területen pedig a régió egyik meghatározó kontrakt logisztikai szolgáltatója legyünk. Nagy nemzetközi ipari és kereskedő cégek megbízható partnerei szeretnénk lenni, ami jelentős növekedési potenciált kínál. Továbbra is folytatjuk a tevékenységek diverzifikálását, így megszűnt az a korábbi kockázat, hogy egyetlen üzletágnak voltunk erősen kitéve.

A biztosítási szegmensben szintén a diverzifikáció a cél: a következő 1-2 évben szeretnénk kihasználni a portfólióban lévő biztosítók közötti szinergiákat, vizsgálni további konszolidációs lehetőségeket, és mérlegelni a régiós terjeszkedést.

Egyidejűleg folytatjuk a transzparens és hiteles kommunikációt a befektetők felé, hogy lássák, milyen irányba fejlődik a cég, és értsék az eredmények mögötti üzleti trendeket.

Célunk, hogy a 2030-ra kitűzött terv szerint a Waberer’s méretét megduplázzuk.

A cikk megjelenését a Waberer's támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.