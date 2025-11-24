Kiderült egy csúf igazság a brit pénzügyi felügyeletről

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Szépen növekszik, de erős nyomás alatt áll a brit vagyonkezelői szektor

A PwC szerint kedvező kilátások előtt áll a nemzetközi vagyonkezelői iparág: a kezelt vagyon 2030-ra elérheti a 200 ezermilliárd dollárt. A privát piacok (magántőke, magánhitel) a szektor bevételeinek több mint felét adhatják a tanácsadó cég számításai szerint. A 300 vagyonkezelő, intézményi befektető és forgalmazó bevonásával készült jelentés szerint

a privát piacokból származó bevételek öt éven belül 432 milliárd dollárra nőhetnek.

A globális alapkezelői vagyon a 2024-es 139 ezermilliárd dollárról több mint 60 ezermilliárddal bővülhet 2030-ig, ez több mint 43%-os növekedést jelentene.

A PwC UK vagyonkezelési vezetője, Albertha Charles elmondta, hogy várakozásaik szerint a globális infláció és a kamatszint tovább fog mérséklődni. Ez a készpénz-megtakarítások befektetésekbe áramlását ösztönözheti, ami kifejezett célja az Egyesült Királyság kormányának.

A növekedési lehetőségek ellenére az ágazat nyereségességét kihívások elé állítja a fokozódó verseny, a díjak kényszerű leszorítása és az emelkedő költségek. Az elmúlt öt évben a vagyonkezelők 89 százaléka érzékelt profitnyomást. A PwC bemutatta:

a kezelt vagyon arányában mért nyereség 2018 óta már 19 százalékkal csökkent, és 2030-ig további 9 százalékos visszaesés várható.

"Arra számítunk, hogy a privát piacok adják majd a kezelt vagyon bővülésének gerincét" – mondta Charles. "Habár van lehetőség vagyont gyűjteni és bevételt növelni, nem mindenki fog profitálni ebből. Azok járhatnak jól, akik képesek újragondolni üzleti modelljüket, és tisztán látják, miben nyújthatnak egyedi értéket."

Elemzői számítások szerint a brit megtakarítók 614 milliárd fontnyi szabadon befektethető forrást tartanak "cashben", az érintettek fejenként átlagosan mintegy 41 ezer fontot (kb. 18,5 millió forintot) parkoltatnak a bankszámláikon. A brit kormány jelenleg igyekszik több pénzt terelni a befektetések felé, amiből főként a pénzügyi szektor, különösen a vagyonkezelők és bankok profitálhatnának.

Népszerűtlenek a brit részvények, még a felügyelet sem tartja be a szabályozói törekvéseket

A hazai befektetések terén a nyugdíjágazatnak is bőven van még tennivalója: ironikus módon a brit pénzügyi felügyelet, az FCA saját foglalkoztatói nyugdíjprogramjának részvényportfólióján belül alig 4 százalék a brit részvények aránya, ami jóval alacsonyabb, mint a szektor más szereplőinél mért szint – miközben a felügyelet a többi piaci szereplőt nagyobb hazai kitettségre ösztökéli. (Az 556,9 millió fontos alap többségében adósságpapírokban tartja vagyonát.)

A jegyzett részvények 45 millió fontos állományából csupán 1,8 millió font koncentrálódott a brit piacra az éves beszámoló szerint.

Ez 4%-os hányadot takar, miközben a Pensions Policy Institute tavalyi kutatása a nyugdíjalapok körében 25%-os átlagot mért. Az intézet idei, módosított módszertannal készült felmérése pedig 12 százalékos brit részvényarányt mutatott. A felügyelet nyugdíjalapjának alacsony hazai részvénykitettsége azért is feltűnő, mert a kormány és maga az FCA is nagyobb belföldi befektetésekre bátorítja a nyugdíjkezelőket.

Ez iskolapéldája a 'tedd, amit mondok, ne azt, amit csinálok' hozzáállásnak

– fogalmazott a kérdésben Charles Hall, a Peel Hunt kutatási vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

