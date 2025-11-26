  • Megjelenítés
Műholdas ügyfélállomány került a One Magyarországhoz
Műholdas ügyfélállomány került a One Magyarországhoz

Portfolio
December 1-től a One Magyarország veszi át a Direct One hazai előfizetőit és kábeles portfólióját.

A 4iG Nyrt. közölte, hogy leányvállalata, a One Magyarország Zrt. a tavaly nyáron kötött megállapodás alapján átveszi a Direct One magyarországi műholdas ügyfélállományát, valamint a kábeles műsorterjesztési portfólióját. Az ügylet eladói a Canal+ Luxembourg és magyar leányvállalatai (Eviso Magyarország Kft., Canal+ Distribution Hungary Kft.) voltak. A társaság tájékoztatása szerint a tranzakció zárásának feltételei teljesültek.

2024 júliusában a 4iG Nyrt. leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. adásvételi szerződést írt alá a Direct One hazai műholdas ügyfélállományának megvásárlásáról. A Gazdasági Versenyhivatal 2025. július 22-én jóváhagyta az ügyletet. 2025. szeptember 30-án a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. beolvadt a One Magyarország Zrt.- be, ezért a tranzakció zárását követően, 2025. december 1-től a Direct One műholdas előfizetőit a One Magyarország Zrt. szolgálja ki.

A One Magyarország Zrt. az előfizetői jogviszony megszakítása nélkül a továbbiakban is biztosítja a műholdas szolgáltatást a korábbi Direct One ügyfeleknek.  Az érintett előfizetők a szolgáltatóváltást követően automatikusan átkerülnek a One TV Medium programcsomagba, amely 99 csatornát – köztük 18 HD minőségű adást – tartalmaz. Az ügyfelek további extra tartalmakra is előfizethetnek, mint például az HBO Pakra vagy a Cinemax-ra.

A szolgáltatás havi bruttó előfizetési díja nem változik,

ugyanakkor a Direct One feltételekhez kötött e-Pack kedvezménye a jelenlegi formájában megszűnik. 2025. december 1-től lehetőség van arra, hogy – új szerződés megkötését követően – az ügyfelek igénybe vegyék a One Magyarország e-Pack kedvezményét.

A tranzakció a Direct One online TV előfizetőit nem érinti.

A tranzakciónak köszönhetően a One Magyarország ügyfélköre jelentős számú műholdas televíziós előfizetővel bővül. A 4iG közleménye nem tér ki az ügylet pénzügyi részleteire.

