Durván szétnyílt az olló az amerikai és európai gázárak között - ez áll a háttérben

Miközben az amerikai gázárak két és fél éves csúcsra emelkedtek, Európában 20 hónapos mélyponton jár a gázpiac referenciaár. A piacon azonban nem látszik törés, az Egyesült Államokból továbbra is akadály nélkül, sőt várhatóan növekvő mennyiségben érkezik LNG Európába - írja a Montel. A profitabilitás ugyan csökkent, de a transzatlanti fuvar még mindig jóval vonzóbb, mint az ázsiai piacra irányuló szállítás.

Az amerikai gázpiaci benchmark, a Henry Hub ára december elején 5,5 dollár/MMBtu közelébe kapaszkodott,

amire utoljára 2022 végén volt példa.

Az MMBtu (brit hőegység) azt mutatja meg, hogy mennyi energiát tartalmaz a gáz. Általánosságban azért használjuk, mert így lehet egységesen összehasonlítani az amerikai és az európai tőzsdéken jegyzett gázárakat.

A drágulás mögött egyszerre áll a hideg időjárás miatti belső fogyasztás növekedése, a gyorsan terjedő AI adatközpontok hatalmas energiaigénye, valamint az amerikai exportkapacitások magas kihasználtsága.

Ezzel szemben Európában egészen más hangulat uralkodik: a TTF árjegyzése 27 euró/MWh körül mozog, ami 20 hónapos mélypont, és közel 40 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkorinál. Mégsem látszik semmilyen jel, ami azt mutatná, hogy az LNG-szállítmányok elkezdenének elpártolni az európai piactól.

A jelenlegi árazás nem éri el azt a szintet, hogy valódi visszamondásokat lássunk

– mondta a Montelnek David Lewis, a Wood Mackenzie vezető elemzője. Hozzátette, hogy az amerikai exportőröknek legalább három hónappal előre kellene jelezniük, ha törölni szeretnének egy szállítmányt.

Egyelőre nincs ilyen szándék a piacon. Legfeljebb rövid távú lemondásokra lehet számítani

- tette hozzá.

Az amerikai Henry Hub (kék), illetve az európai TTF (zöld) gázárak idei alakulása - forrás: Tradingview

A szakértő szerint egyszerű, hogy miért:

Európa továbbra is jobb üzlet, mint Ázsia.

A fuvarozási költség az Egyesült Államok és Európa között nagyjából 1 dollár/MMBtu egységenként, míg Ázsiába több mint a duplája. Ráadásul a hajók fordulóideje is rövidebb: Európába négy, Ázsiába hat hetet vesz igénybe egy kör. Még ha Ázsiában valamivel magasabb is a gázár, a szállítási költségek és a hosszabb lekötés miatt az amerikai exportőrök profitja érdemben kisebb lenne az ottani értékesítésnél. Nem véletlen tehát, hogy 2025-ben eddig az Európai Unióba érkező LNG több mint fele amerikai eredetű.

Bár december elején a vártnál alacsonyabb volt az európai kereslet, de december végére élénkülést várunk, januárra pedig egy még nagyobb felfutást

– mondta Lewis, majd hozzátette: "az Egyesült Államok szerepe tehát tovább fog erősödni az európai ellátásbiztonságban".

