Durván szétnyílt az olló az amerikai és európai gázárak között - ez áll a háttérben

Az amerikai gázpiaci benchmark, a Henry Hub ára december elején 5,5 dollár/MMBtu közelébe kapaszkodott,
amire utoljára 2022 végén volt példa.
Az MMBtu (brit hőegység) azt mutatja meg, hogy mennyi energiát tartalmaz a gáz. Általánosságban azért használjuk, mert így lehet egységesen összehasonlítani az amerikai és az európai tőzsdéken jegyzett gázárakat.
A drágulás mögött egyszerre áll a hideg időjárás miatti belső fogyasztás növekedése, a gyorsan terjedő AI adatközpontok hatalmas energiaigénye, valamint az amerikai exportkapacitások magas kihasználtsága.
Ezzel szemben Európában egészen más hangulat uralkodik: a TTF árjegyzése 27 euró/MWh körül mozog, ami 20 hónapos mélypont, és közel 40 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkorinál. Mégsem látszik semmilyen jel, ami azt mutatná, hogy az LNG-szállítmányok elkezdenének elpártolni az európai piactól.
A jelenlegi árazás nem éri el azt a szintet, hogy valódi visszamondásokat lássunk
– mondta a Montelnek David Lewis, a Wood Mackenzie vezető elemzője. Hozzátette, hogy az amerikai exportőröknek legalább három hónappal előre kellene jelezniük, ha törölni szeretnének egy szállítmányt.
Egyelőre nincs ilyen szándék a piacon. Legfeljebb rövid távú lemondásokra lehet számítani
- tette hozzá.
A szakértő szerint egyszerű, hogy miért:
Európa továbbra is jobb üzlet, mint Ázsia.
A fuvarozási költség az Egyesült Államok és Európa között nagyjából 1 dollár/MMBtu egységenként, míg Ázsiába több mint a duplája. Ráadásul a hajók fordulóideje is rövidebb: Európába négy, Ázsiába hat hetet vesz igénybe egy kör. Még ha Ázsiában valamivel magasabb is a gázár, a szállítási költségek és a hosszabb lekötés miatt az amerikai exportőrök profitja érdemben kisebb lenne az ottani értékesítésnél. Nem véletlen tehát, hogy 2025-ben eddig az Európai Unióba érkező LNG több mint fele amerikai eredetű.
Bár december elején a vártnál alacsonyabb volt az európai kereslet, de december végére élénkülést várunk, januárra pedig egy még nagyobb felfutást
– mondta Lewis, majd hozzátette: "az Egyesült Államok szerepe tehát tovább fog erősödni az európai ellátásbiztonságban".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
